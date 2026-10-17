Repara tu Deuda logra cancelar 25.597 € en Madrid (Comunidad de Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de octubre de 2026.- Cuando los ingresos se destinan por completo a lo imprescindible, recuperar el equilibrio económico resulta cada vez más difícil. Es lo que ocurrió a una mujer de Madrid que ha quedado exonerada de 25.597 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la tramitación de esta legislación, ha gestionado su procedimiento.

De intentar ordenar las cuentas a no poder asumir todas las obligaciones

Los abogados de Repara tu Deuda explican que su insolvencia comenzó al necesitar financiación para gastos familiares, en un contexto de inestabilidad laboral y con un hijo a su cargo. Los trabajos que conseguía “no eran estables” y, aunque inicialmente podía atender las cuotas, su economía fue complicándose.

Según detallan los letrados, posteriormente comenzó a utilizar tarjetas de crédito debido a una mala información y los intereses se fueron acumulando hasta quedar impagados. Con la intención de saldar esos intereses e intentar unificar las deudas, solicitó nuevos préstamos. Sin embargo, sus ingresos eran el único sustento familiar y se destinaban íntegramente a los gastos básicos. Esta situación terminó llevándola al sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada precisamente para personas que llegan a un escenario de insolvencia, siempre que cumplan los requisitos establecidos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando toda la documentación requerida.

Para comprobarlo, Repara tu Deuda realiza previamente un estudio de viabilidad gratuito junto con el interesado. Si determina que el procedimiento no resulta viable, lo comunica directamente para evitar una inversión innecesaria de tiempo y dinero.

Una protección que alcanza distintas formas de endeudamiento

El alcance de la Ley también comprende determinadas deudas públicas, cuya exoneración ha encontrado tradicionalmente mayores limitaciones. La evolución de los criterios europeos ha ampliado las posibilidades en este ámbito, dentro de las condiciones y límites legalmente aplicables. Así, el mecanismo puede responder a situaciones de insolvencia formadas por obligaciones de distinta naturaleza.

Junto al resultado jurídico, el acompañamiento durante el proceso es otro de los aspectos que aparece con frecuencia en las opiniones de los clientes de Repara tu Deuda. Las reseñas destacan la atención y amabilidad de los profesionales, las explicaciones recibidas y el apoyo durante las distintas fases. También reflejan una experiencia común entre quienes ya han terminado el procedimiento: los tiempos judiciales pueden exigir paciencia, pero el seguimiento profesional aporta tranquilidad mientras llega la resolución.

El caso de esta madrileña demuestra que intentar sostener las obligaciones familiares no siempre basta cuando los ingresos dejan de ofrecer margen. La Ley de Segunda Oportunidad y la intervención especializada de Repara tu Deuda permiten que, ante situaciones de insolvencia que cumplen los requisitos, el endeudamiento no tenga necesariamente la última palabra.

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