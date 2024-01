Sant Just Parquets: casi cinco décadas profesionalizando el sector

Showroom de Sant Just Parquets

Barcelona, 26 de enero

La empresa, con sede en Sant Just Desvern (Barcelona), se ha convertido en un referente en el sector a nivel nacional gracias a su profesionalización y la apuesta por la innovación y por un servicio premium pre y posventa, además de una amplia oferta de producto para todo tipo de soluciones

Hace casi 50 años, los hermanos Ruiz fundaron esta compañía, que ofrece todo tipo de pavimentos de madera y sintéticos, tanto de interior como de exterior, además de numerosas referencias de marcas líderes en productos para su instalación y mantenimiento.



La empresa, ya gestionada por la segunda generación de la familia, se caracteriza por su exhaustivo conocimiento del sector, su compromiso con la innovación y el servicio de calidad y la cercanía con sus clientes, muchos de ellos fieles durante décadas a su marca.



Amplio stock

Uno de los compromisos de Sant Just Parquets con sus clientes es el de tener siempre disponibles cientos de referencias en distintos tamaños y acabados para eliminar los tiempos de espera que retrasan el trabajo de los instaladores.



Flota propia

Además, la disponibilidad de materiales sumada a la flota propia les permite ofrecer unos tiempos de entrega ínfimos.



Servicio de asistencia en obra

Este es uno de los puntos que ha marcado una diferencia sustancial con su competencia: su equipo de profesionales expertos en instalación y mantenimiento de todo tipo de suelos de madera y sintéticos se desplaza hasta la obra para asesorar al instalador y encontrar una solución a medida de las necesidades específicas del espacio y del cliente final, siempre y cuando el cliente y la instalación lo requiera.



Distribuidores de las marcas nacionales e internacionales más punteras del sector

MH Parquets, Lägler o Loba son solo algunas de las marcas de pavimentos de madera, maquinaria y barnices, respectivamente, que Sant Just Parquets distribuye directamente y sin intermediarios para toda España.



Formación específica

En línea con el compromiso de la firma con la mejora constante y la profesionalización del sector, su equipo recibe formación constante y en numerosas ocasiones en las propias fábricas centrales de las compañías a las que representa en España. Esto le permite, a su vez, ofrecer soluciones específicas y formación sobre las últimas tendencias y avances para conseguir el mejor lijado en el menor tiempo posible, al tiempo que estar al día en los últimos materiales, formatos, texturas y acabados.



En este sentido, uno de sus grandes éxitos del año pasado han sido las formaciones PST- Lägler para las que es la única empresa autorizada en España y supone una enseñanza puntera en los sistemas de lijado de la conocida compañía alemana. Se trata de una formación solo disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y ahora, de la mano de Sant Just Parquets, también en España. Además, son distribuidores y servicio técnico oficial para todo el país.





Contacto

Nombre contacto: Pablo Ruiz

Descripción contacto: Gerente

Teléfono de contacto: 933 722 900