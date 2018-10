COMUNICADO: Synosia comienza un ensayo en Fase II para evaluar la eficacia de rufinamida

Actualizado 31/03/2008 9:02:18 CET

BASILEA, Suiza, March 31 /PRNewswire/ --

-- El fármaco contra la epilepsia se probará para el tratamiento de la ansiedad

Synosia Therapeutics ha anunciado hoy el comienzo de un ensayo clínico en Fase II en múltiples sitios para evaluar la eficacia de rufinamida (SYN-111), un bloqueador del canal de sodio, como tratamiento potencial para la enfermedad de la ansiedad general.

El ensayo es un estudio exploratorio de ocho semanas, de doble ciego y controlado por placebo que se realiza en 20 sitios en Estados Unidos. Evaluará la eficacia y tolerabilidad de rufinamida en hasta 230 pacientes con trastornos de ansiedad general, como se midió mediante múltiples herramientas de evaluación psicométrica. Los pacientes seleccionados aleatoriamente para rufinamida recibirán 250 mg dos veces al día durante siete semanas. El diseño del ensayo fue documentado por los prometedores resultados del estudio a prueba de concepto anunciado en enero de 2008.

Rufinamida fue descubierta y desarrollada por Novartis. Los derechos de SYN-111 fueron obtenidos por Synosia de Novartis en 2007 en un exclusivo acuerdo de licencia mundial, fuera de Japón, para desarrollar y comercializar rufinamida para el tratamiento de la ansiedad y otros desórdenes del carácter. Rufinamida también se comercializa por Eisai en Europa como fármaco para tratar una forma de epilepsia dentro del nombre comercial Inovelon(R).

"Dada la amplia experiencia en seguridad disponible de anteriores estudios, creemos que este compuesto estructuralmente nuevo tiene el potencial para aliviar la ansiedad sin los efectos secundarios de los actuales tratamientos", dijo Stephen Bandak, director médico de Synosia. "Hay una necesidad real de nuevas opciones de tratamiento sin la conformidad limitada asociada con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (SSRIs) o el riesgo de dependencia de los tratamientos basados en benzodiazepina".

Se estima que más de 62 millones de personas padecen alguna forma de ansiedad en EE.UU. y en cinco grandes mercados farmacéuticos europeos. De ellos, más de nueve millones sufren un trastorno de ansiedad general(1), (2).

Acerca de Rufinamida

Rufinamida fue descubierta y desarrollada por Novartis, que concedió ciertas licencias de derechos a Eisai en 2004, excluyendo las enfermedades del estado de ánimo y ansiedad. En enero de 2007, Eisai recibió la autorización de marketing en la Unión Europea para Inovelon(R) (rufinamida) como una terapia adjunta para el síndrome de Lennox-Gastaut (LGS), una forma grave de epilepsia que se desarrolla en la infancia temprana. El amplio programa de desarrollo clínico para rufinamida en la epilepsia ha generado más de 2.500 pacientes al año expuestos al fármaco.

Acerca de Synosia Therapeutics

Synosia Therapeutics desarrolla y pretende comercializar innovadores productos clínicos diferenciados para hacer frente a las necesidades médicas no cumplidas en psiquiatría y neurología. La compañía, de propiedad privada, está desarrollando seis compuestos en fase clínica adquiridos por medio de destacadas asociaciones con Novartis, Roche y Syngenta. La gama de Synosia incluye dos fármacos comercializados, que se probarán en nuevas indicaciones y servirán para ampliar su alcance en el área de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas que más necesitadas están, incluyendo la ansiedad y la enfermedad de Parkinson. Synosia tiene su oficina central en Basilea (Suiza). Si desea más información visite http://www.synosia.com

Renuncia

Este comunicado contiene expresa o implícitamente declaraciones de futuro relacionadas con Synosia Therapeutics y sus negocios. Estas declaraciones implican ciertos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales, condiciones financieras, rendimientos o logros de Synosia Therapeutics fueran materialmente diferentes de los resultados futuros, rendimiento o logros expresados o implicados en estas declaraciones de futuro.

Synosia Therapeutics proporciona este comunicado con validez hasta la fecha de su emisión, y no tiene obligación de actualizar las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros casos.

Referencias

(1). Demyttenaere et al. Prevalence, Severity, and unmet needs for treatment of mental disorders in the WHO World Mental Surveys. JAMA (2004) vol. 291 (21) pp. 2581-90.

(2). Kessler et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry (2005) vol. 62 (6) pp. 593-602.

Contacto de Synosia Therapeutics: Julie Walters en Tudor Reilly, teléfono: +44(0)1494-753-990, móvil +44(0)775-3626967, julie.walters@tudor-reilly.com; en EE.UU., Michele Parisi en Tudor Reilly, teléfono: +1-925-864-5028, michele.parisi@tudor-reilly.com; en Suiza: Martin Meier-Pfister o Jan Gregor en The IR Firm, teléfono: +41-43-244-81-54, móvil: +41-79-652-36-20, synosia@irfirm.biz