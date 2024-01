TerraMaster lanza el NAS F4-424 Pro de 4 bahías más potente para crear el sistema NAS más completo

(Información remitida por la empresa firmante)

TerraMaster, una marca profesional especializada en ofrecer productos de almacenamiento innovadores para familias y empresas, acaba de presentar la serie 424, una nueva actualización de la serie 423

China, 3 de enero de 2024.- La nueva serie 424 adopta la CPU Intel de 12.ª generación Alder Lake N95, memoria DDR5 de 8 GB, dos puertos de red de 2,5 GB, dos zócalos NVMe M.2 y agrega una interfaz de host USB tipo C y una interfaz USB tipo A, logrando una mejora del 40 % en el rendimiento general en comparación con la generación anterior.



Cabe mencionar que también se lanza una versión más potente, la 424 Pro, equipada con una CPU Intel Core i3 y hasta 32 GB de memoria DDR5, para atender a las necesidades de particulares y usuarios empresariales que exigen un mayor rendimiento. La serie 424 vendrá con el sistema operativo TOS 5.1 de nueva generación y podrá actualizarse sin problemas al sistema operativo TerraMaster TOS 6 en el futuro.



Características clave del F4-424 Pro

NAS de 4 bahías de máximas prestaciones

CPU Core i3 de 8 núcleos y 8 hilos a 3,8 GHz (turbo), GPU UHD integrada a 1,25 GHz, memoria DDR5 de 32 GB a 4800 MHz (no ECC, no actualizable), dos puertos Ethernet de 2,5 G y ranuras duales NVMe M.2 para almacenamiento en caché SSD. Una solución de almacenamiento NAS de máximo rendimiento ideal para usuarios de pequeñas y medianas empresas.



Respuesta de aplicación más rápida

Equipada con una CPU robusta y amplia memoria DDR5, destaca por aumentar el rendimiento en un 150 % respecto a su versión predecesora. Disfrute de mejoras más que reseñables: los tiempos de carga de las aplicaciones se han acelerado un 100 %, la velocidad de recuperación de archivos y fotografías ha crecido un 45 %, la velocidad de respuesta de bases de datos un 55 % y la respuesta de PHP para páginas web ha experimentado un notable salto adelante, del 65 %. Aumente la eficiencia de su flujo de trabajo con altas prestaciones para trabajar de forma totalmente fluida con cargas muy elevadas.



Mayor velocidad de transmisión

Cuenta con interfaces duales de 2,5 GbE y puede alcanzar una velocidad de transmisión de datos lineal de 283 MB/s (probada con discos duros dedicados NAS de 18 TB x 4, RAID 0), Link Aggregation ofrece un ancho de banda de red de hasta 5 Gb, ideal para múltiples usuarios y accesos simultáneos a archivos. La transferencia de datos entre el sistema NAS y los dispositivos externos se agiliza mediante interfaces duales USB 3.2 Gen2 de 10 Gbps.



El sistema TOS más avanzado y aplicaciones virtualizadas

El sistema TNAS funciona basándose en TOS 5 y el futuro TOS 6, que integran funciones de gestión de almacenamiento profesionales y muy completas, incluida la administración de redes, la administración de permisos, la administración de almacenamiento y la supervisión de recursos a través de un sistema intuitivo, fácil de usar e interfaces web planas.

El sistema F4-424 Pro satisface las necesidades de aplicaciones virtualizadas y ofrece más funcionalidad en un dispositivo con el uso de aplicaciones profesionales virtualizadas, incluidas VirtualBox y Docker, y mediante la cooperación con Docker-compose y Portainer. Esto reduce el coste de la inversión corporativa en TI.



Soluciones de copia de seguridad completas

Ahora dispondrá de múltiples aplicaciones de copia de seguridad para proteger sus datos mejor: copia de seguridad centralizada, copia de seguridad doble, instantánea, CloudSync, copia de seguridad TFM y otras opciones. El F4-424 Pro admite varios tipos de RAID, incluidos RAID 0/1/5/6/10/JBOD/Single y TRAID.



Facilidad para la instalación de SSD M.2

Para facilitar la instalación de unidades SSD M.2, TerraMaster ha diseñado específicamente una cubierta lateral deslizante para el chasis del sistema F4-424 Pro: no hay más que apartarla para instalar las unidades SSD M.2. Además, TerraMaster proporciona tornillos que se aprietan a mano, para agilizar la instalación de una SSD en cuestión de 5 segundos.



Menos ruido

El sistema F4-424 Pro adopta la nueva estructura TerraMaster. Y además de incorporar medidas adicionales con el fin de absorber las vibraciones, los ingenieros de TerraMaster han diseñado e integrado numerosos paneles fonoabsorbentes especiales en la nueva estructura, que minimizan el ruido. Como resultado, la emisión acústica es un 50 % inferior a la que se producía en generaciones anteriores, con un nivel de ruido de tan solo 21 dB(A) en modo en espera (standby).



Además del F4-424 Pro, la serie 424 incluye otros 2 modelos: F2-424 (2 bahías) y F4-424 (4 bahías), que satisfacen las demandas de usuarios domésticos, oficinas pequeñas y pequeñas empresas que exigen sistemas NAS de alto rendimiento.



El F4-424 Pro y el F4-424 ya están disponibles en Estados Unidos y en mercados europeos selectos, y pronto estarán disponibles de forma general en otros mercados.



Para obtener más detalles:



TerraMaster F4-424 Pro:

https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f4-424-pro.html



Enlaces de Amazon

US: https://www.amazon.com/dp/B0CPPD51B9

UK: https://www.amazon.co.uk/dp/B0CPPFRXWQ



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se centra en proporcionar productos de almacenamiento innovadores, incluido el almacenamiento conectado a la red y el almacenamiento conectado directamente, que se ha vuelto cada vez más popular en más de 40 países y regiones. La marca ha estado desarrollando tecnología de almacenamiento durante 10 años, atendiendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.



Emisor: TerraMaster

Contacto

Nombre contacto: Mike

Descripción contacto: Marketing Manager

Teléfono de contacto: +86 755 81798272