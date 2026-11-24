Carles Ventura, CEO de VSCapital - Carles Ventura

(Información remitida por la empresa firmante)

La transmisión de empresas pymes viables permite evitar cierres por jubilación y mantener su actividad, conocimientos y empleo. VSCapital pone en valor, que el modelo demuestra que la compraventa de empresas no es exclusiva de los grandes fondos internacionales, también puede apoyarse en inversores locales, empresarios del sector y nuevos emprendedores

Barcelona, 24 de noviembre de 2026.- La falta de relevo generacional se ha convertido en uno de los grandes retos para la continuidad de las pequeñas y medianas empresas. En Cataluña, la transmisión de empresas a nuevos propietarios demuestra que existe una alternativa al cierre de un negocio cuando su fundador se jubila: encontrar un comprador que continúe la actividad y preserve el empleo.



Los datos acumulados por la Generalitat a través de diversos colaboradores y patronales reflejan la dimensión de este mercado, que en unos años ha facilitado más de 6.000 transmisiones empresariales con 17.000 puestos de trabajo vinculados y generando más de 339 millones de euros de inversión inducida. Y esto son sólo cifras de programas oficiales, hay muchísimas más operaciones de compraventa y traspaso de empresas y negocios que no figuran en las estadísticas.



El mercado de fusiones y adquisiciones — M&A, por sus siglas en inglés— no se limita a grandes compañías, bancos de inversión o fondos internacionales, también existe un ecosistema de compraventas de menor dimensión, arraigado en el territorio, que conecta a empresarios que desean retirarse con otros empresarios, profesionales e inversores que buscan dar continuidad a un negocio en funcionamiento.



"Una operación 'Low-cost' no significa renunciar al rigor, sino adaptar el proceso al tamaño y las características de cada empresa" según Carles Ventura, CEO de VSCapital. En muchas pymes, un proyecto con asesoramiento especializado y costes ajustados puede facilitar una transmisión que de otro modo resultaría imposible. Una información financiera y contable revisada, una valoración profesional realista, y la identificación de candidatos adecuados, ayudan a aumentar mucho las posibilidades de éxito.



El reto afecta especialmente a propietarios que han construido sus empresas durante décadas y se acercan a la jubilación sin sucesores familiares o socios dispuestos a asumir la gestión. Si no se encuentra continuidad, pueden perderse no solo puestos de trabajo, sino también clientes, proveedores, conocimientos técnicos y relaciones comerciales sofisticadas.



La transmisión puede ser especialmente valiosa en pymes industriales y de servicios vinculadas a la actividad productiva. Las empresas que fabrican o venden productos cuentan con tecnología y conocimiento especializado, y si participan en procesos de fabricación de otras compañías pueden aportar capacidades, carteras de clientes y experiencias que un inversor sabrá valorar. Para otra empresa del sector, adquirir un negocio existente puede ser una vía de crecimiento rápido, con acceso a nuevos clientes y mercados y ampliación de capacidades.



Desde VSCapital, despacho especializado en asesoramiento para la compraventa de pymes, se defiende la necesidad de acercar los procesos de M&A a las empresas de menor dimensión. VSCapital ayuda a valorar alternativas y a buscar compradores adecuados, sin presuponer que deban ser grandes inversores.



La transmisión, compraventa corporativa o traspaso del negocio, no resuelve por sí sola todos los casos, pero puede convertir la jubilación de los propietarios en una oportunidad de continuidad. Para muchas pymes, vender a tiempo significa preservar el proyecto construido, mantener el empleo y permitir que una nueva etapa empresarial empiece sobre una base ya existente.

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