Cooper by Gestilar compra suelo en Arturo Soria para desarrollar una nueva cooperativa de viviendas en Madrid

Cooper Arturo Soria consolida la apuesta de Gestilar por el modelo de Cooperativas en Madrid tras el éxito de sus proyectos en ARPO, la nueva zona de desarrollo urbanístico de Pozuelo de Alarcón, y Gijón.

La compra del suelo en esta zona prime de la capital ha supuesto una inversión de 7 millones de euros y la compañía realizará una inversión total de 17 millones para desarrollar el proyecto al completo.

El proyecto destaca por su excelente ubicación, a escasos minutos del centro de Madrid y con un entorno que dispone de todo tipo de equipamientos comerciales, educativos y sanitarios, así como el gran Centro Comercial Arturo Soria Plaza y el parque de Pinar del Rey.

Madrid, 7 de mayo de 2024.

Gestilar, el grupo de empresas inmobiliarias de Javier García-Valcárcel, con más de 6.300 viviendas proyectadas hasta la fecha y 3.500 unidades ya entregadas, lanzó al mercado en 2022 Cooper by Gestilar, una nueva marca bajo la que promueve proyectos en régimen de cooperativa que cuentan con las características propias del sello Gestilar, excelente ubicación, cuidada arquitectura, materiales de calidad, atención a los detalles y sostenibilidad.

Ahora, Cooper by Gestilar acaba de comprar 2.600 m2 de suelo edificable en el barrio de Arturo Soria para iniciar la construcción del que será su tercer proyecto de cooperativas: “Cooper by Gestilar Arturo Soria”, nombre que recibe esta nueva de cooperativa de viviendas de Gestilar.

Ubicada a un paso del corazón de Madrid, en una de las zonas residenciales más cotizadas de la capital, se compone de 21 viviendas de 2 y 3 dormitorios y terraza que incluyen amplias zonas comunes, plaza de garaje y trastero.

Viviendas con dotaciones comunitarias de ocio saludable y calidad en cada detalle

Las 21 viviendas de Cooper by Gestilar Arturo Soria estarán organizadas en un edificio de tres alturas más bajos con jardín privado. Todas ellas contarán con terraza, plaza de garaje y trastero, además de las zonas comunes que garantizarán un ocio saludable para los propietarios de la promoción: piscina, área de gimnasio al aire libre, zonas verdes, coworking y buzones inteligentes, entre otras.

Render del proyecto “Cooper Arturo Soria”

Este proyecto reúne todas las particularidades propias de la marca Gestilar, reconocida por cuidar especialmente la arquitectura y el diseño de todos los espacios de la vivienda. La seguridad y la sostenibilidad son otros de los ejes centrales sobre los que se edificará la estructura de la promoción, que contará con la certificación energética A y fachadas ventiladas con acabado en cerámicos o pétreos para asegurar el aislamiento térmico y acústico, en las que se integra la carpintería de ventanales en aluminio o PVC con rotura de puente térmico.

El interior de las viviendas destaca por el cuidado de sus detalles y sus materiales de gran calidad. Ejemplo de ello son las cocinas, que se entregarán totalmente equipadas con electrodomésticos de primeras marcas y amuebladas, y baños con revestimiento cerámico o mineral de gran formato, la gran tendencia en diseño de interiores de este año.

Gestilar se caracteriza por estar a la vanguardia en la implementación de los últimos avances tecnológicos y técnicos en sus promociones para mejorar la vida de las personas. El sistema de seguridad de detección automática de incendios y zonas comunes de sótano y garaje, los ascensores automáticos, la domótica básica en cada vivienda, iluminación led automática de bajo consumo, la instalación de suelo radiante/refrescante y los sistemas de ventilación cruzada garantizarán el máximo confort de todos los futuros propietarios.

Arturo Soria, a un paso del corazón de Madrid

Arturo Soria se ha convertido en los últimos años en uno de los barrios más atractivos y demandados de Madrid debido a sus dotaciones de alto nivel y su cercanía al centro de la capital. La combinación de tranquilidad residencial y espacios verdes, junto al dinamismo que aportan sus zonas de ocio, restauración y actividades lúdicas, colocan a Arturo Soria como una zona muy atractiva para disfrutar de todos los servicios que ofrece una gran ciudad sin renunciar a la comodidad.

A un paso del corazón de Madrid, Arturo Soria tiene conexión con otras de las zonas más exclusivas de la capital, como Goya, Velázquez, Serrano o Colón, además de contar con paradas de metro y autobús en sus inmediaciones, importantes a la hora de desplazarse a otros enclaves de la ciudad.

Cooper by Gestilar se consolida como marca de cooperativas

El modelo de cooperativa permite la adquisición de viviendas a un precio menor que cualquier otro tipo de promoción al ser los propios compradores los que se asocian para comprar el suelo, construirlas y después adjudicárselas. De esta forma, la promotora se convierte en un mero gestor de la corporativa, lo que reduce su beneficio y el coste de las viviendas.

Tras los éxitos de sus primeras promociones en régimen de cooperativa en ARPO, la zona nueva de desarrollo urbanístico en Pozuelo de Alarcón, y la ciudad asturiana de Gijón, Cooper by Gestilar se consolida como un actor cada vez más relevante en la realización de cooperativas de viviendas. En total, ya son 169 las viviendas que la compañía va a realizar siguiendo este modelo, lo que confirma su crecimiento y presencia en el sector.

El sello Cooper by Gestilar se distingue por la ubicación y calidad en cada detalle de sus promociones de las ciudades donde opera, con un diseño arquitectónico moderno, sostenible y estéticamente integrado en el entorno.

En palabras de Raúl Guerrero, Consejero Delegado de Gestilar “Estamos enormemente satisfechos con esta operación. Con la compra de suelo para una nueva cooperativa en Arturo Soria, Cooper by Gestilar consolida su presencia en el sector y lo hace con un proyecto muy exclusivo, que confirma que el modelo de cooperativa es aplicable tanto al segmento de vivienda asequible, como al orientado a zonas prime.”

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Asturias, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

