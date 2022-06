Ingravitto celebra 20 años defendiendo los "puertos verdes" como claves para el desarrollo de la ciudad

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudio de arquitectura e ingeniería Ingravitto ha celebrado sus 20 años apostando por la integración del puerto en la ciudad. Bajo un concepto sostenible de desarrollo, su CEO, Raúl Tino, ha pedido la puesta en marcha de "un plan estratégico sostenible y eficiente" en donde tanto Puerto como Administraciones locales "vayan de la mano".

En el marco de la jornada 'Interacción Puerto y ciudad para un futuro sostenible', organizada por Ingravitto con motivo de su aniversario, Tinoco ha insistido en la necesidad de que se intensifique la colaboración pública y privada a fin de que "todos seamos capaces de poner en valor, de forma sostenible tanto en forma como en el tiempo, uno de los principales motores económicos de la ciudad, el Puerto".

El encuentro ha contado con la participación del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, la presidenta de la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE) y presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán.

Sánchez Durán ha defendido la necesidad de planificar conjuntamente con las ciudades y los puertos la "electrificación" de las instalaciones portuarias, sustituyendo así los combustibles y el carbón por energías renovables. "No es un problema de recursos económicos sino de optimización" de estos fondos, para lo que, Sánchez Durán, ha reclamado "planificación". En este punto, ha puesto como ejemplo proyectos como el eCitySevilla, en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, que puede hacerse "extensivo" al resto de la ciudad.

El director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla ha anunciado también que el protocolo de actuación que está ya trabajando Endesa con la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) lo quiere "replicar" en el resto de los puertos andaluces, ya que "todos están llamados a convertirse en puertos verdes en un espacio muy corto de tiempo".

Así, ha ofrecido a los puertos andaluces un protocolo de actuación encaminado a la electrificación de sus instalaciones para así avanzar en los objetivos de descarbonización que están fijados para 2050, fecha para la que las emisiones de CO2 a la atmósfera deben reducirse en un 50 por ciento.

En sus intervenciones, Carmona y Muñoz han coincidido en destacar el proyecto de Distrito Portuario como ejemplo de colaboración institucional para impulsar la transformación de la avenida de La Raza tanto en la margen portuaria, los conocidos como tinglados albergarán futuros equipamientos de ocio y culturales así como una nueva terminal para cruceros, como en la margen más urbana, actualmente ocupada por concesionarios y establecimientos comerciales y en los que el Puerto y el Ayuntamiento acordaron una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 para que, además, de usos terciarios se permitan usos residenciales, alrededor de 700 viviendas de las cuales el 30 por ciento serán de protección oficial.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha sostenido que la integración de los puertos en la ciudad no puede plantearse en términos de "vencedores o vencidos". "Tenemos que convencer de que no puede haber suelos portuarios ociosos. No es rentable ni sostenible", ha apostillado.

El alcalde sevillano ha defendido que "es la hora de la verdad" en materia de sostenibilidad, una palabra "muy manoseada", ha reconocido, al tiempo que ha apuntado la necesidad de "compaginar las grandes inversiones con el día a día para no caer en la trampa de que esto lo tienen que hacer los mayores". A las jornadas han acudido cerca de 100 personalidades del ámbito económicos, social, empresarial e institucional de Andalucía.

Cuando cumple su 20 aniversario 'Ingravitto' arquitectos, que mantiene actividad por toda la geografía española desde la comunidad andaluza, se propone como reto ampliar su área de gestión mediante planes estratégicos que sitúan a la provincia de Málaga como eje central de operaciones de Andalucía oriental, dentro de las previsiones de expansión para este ejercicio.