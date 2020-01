Parnaso cierra 2019 con un crecimiento del 50% y entra en el Top 100 WINA de las mejores agencias

Publicado 10/01/2020 11:44:31 CET

Líder en estrategia digital, arranca la década como unconventional agency, un nuevo modelo que cubre las nuevas apuestas de las empresas

La empresa Parnaso ha cerrado 2019 con 20 nuevos clientes, un incremento del 50 por ciento en su facturación y posicionándose en el Top WINA de las mejores agencias de publicidad a nivel mundial. El objetivo para 2020 pasa por mantener el crecimiento experimentado durante el pasado ejercicio y ampliar su plantilla en un 30 por ciento.

Según ha explicado su director ejecutivo, José Arribas, entre sus planes pasa por convertir Sevilla en "una sede local con mayor capacidad internacional". Para ello, la agencia independiente número uno del país ha actualizado su imagen, adoptando nueva filosofía empresarial que pasa por reinventarse como "unconventional agency".

Puesta en marcha en Sevilla la pasada década por el propio José Arribas como agencia de perfil creativo y estratégico, inicia ahora una nueva etapa con una actualización de su imagen, con la adaptación de un nuevo posicionamiento empresarial que pone el foco en el pensamiento innovador, disruptivo y rupturista dentro de la comunicación comercial, sin dejar a un lado la pericia adquirida a lo largo de estos años como agencia de servicios integral.

Arribas ha detallado que "la agencia está viviendo uno de los ejercicios más intensos de los experimentados a lo largo de toda su trayectoria, un cambio empujado no solo por el propio día a día de la agencia sino también por la búsqueda de satisfacer las necesidades de las empresas de adaptar su estrategia a los nuevos ritmos económicos y de consumo".

Más de 20 nuevos clientes de diferentes sectores han recalado en su portfolio en 2019, la mayoría con necesidades globales en materia de marketing, diseño, comunicación, publicidad y marketing digital, lo que ha llevado a que su facturación se incremente en un 50 por ciento a nivel interanual y a multiplicar la plantilla hasta rozar los 40 profesionales. Para el director ejecutivo de Parnaso "2019 ha sido un año histórico para cerrar una década prodigiosa"; "ahora toca empezar de nuevo, progresar, crecer".

Arribas ha añadido que en Parnaso "sentimos la necesidad de evolucionar hacia un modelo unconventional de negocio y de ejecución de nuestros trabajos, ya que si queremos seguir liderando la industria publicitaria dentro de cinco años y continuar siendo relevantes para los anunciantes aportándoles valor, tenemos que caminar hacia donde lo hacen las nuevas oportunidades en la comunicación comercial".

Concretamente este año han confiado en Parnaso las empresas del sector energético Prodiel, Energía Plus y Aringer Solar; las del sector de alimentación y bebidas Ubago, Puerto de Indias, Fresón de Palos, Abuela Luisa, MG Wines y Jolca; las tecnológicas Alter Soft y Prise; las empresas GSC Aero, Hyperin y Montrel que operan dentro del área de ingeniería; Lincelo y Crew School, del área de educación; Cartuja Center Cite y Century Fitness, del sector del ocio; y las compañías Caralca, Eficón y Nglobe Donostia que operan dentro de construcción.

"En Parnaso tenemos la inmensa suerte de contar con los mejores comerciales con los que pueda soñar una empresa, sus clientes", ha subrayado su director ejecutivo quién ha matizado que "nuestro nuevo negocio llega a la agencia por dos vías: referenciado por nuestros propios clientes o por nuestra reputación digital".

Para Arribas la clave para diferenciarse del resto de agencias, en un mercado muy competitivo donde el negocio está muy concentrado entre Madrid y Barcelona, pasa por saber quién eres y qué aportas. "Somos una empresa lo suficientemente grande como para desarrollar importantes proyectos nacionales e internacionales y, a la vez, lo suficientemente asequible para mantener un trato personalizado, una gestión eficiente de los proyectos y una respuesta rápida a las demandas de los clientes", profundiza José Arribas. "Creo que actualmente ofrecemos la solución más eficiente del mercado, incluida la parte económica".

Entre las claves del éxito de Parnaso, el director ejecutivo ha destacado que "sabemos que nuestros proyectos nos avalan y tenemos un conocimiento elevado del negocio, el mismo o más talento creativo que otras alternativas: somos ágiles, versátiles y en nuestro ADN prima la sencillez y solucionar problemas reales que sufren las empresas".

TOP 100 MUNDIAL

A lo largo de esta década Parnaso se ha posicionado como la agencia local más internacional. A pesar de estar ubicada en Sevilla, algunos de sus trabajos ideados para anunciantes españoles, se difunden día a día en media Europa o en mercados claves de Latinoamérica. De igual forma, da servicios a empresas extranjeras interesadas en el mercado español.

La agencia sevillana ha logrado entrar en el TOP 100 Mundial de las mejores agencias independientes del ranking WINA y ha recibido el premio internacional FICE a la agencia descentralizada del año en España. Parnaso cierra está década con 180 premios acumulados. Reconocimientos que la posiciona entre las principales y más destacadas empresas de publicidad a nivel nacional.

Parnaso, ha visto reconocido en 2019 su trabajo en 13 festivales internacionales: The Communicator, The Telly, Wina, DotCOMM, Summit Creative, The W3, FePI, Davey, MarCom, FICE, Open Art, Premios CLAP y Summit Marketing Effectiveness. En los que ha logrado un total de 47 premios en 10 categorías diferentes: Web, Print Newspaper, Video, Print Magazine, Outdoor, Corporate Identity, Spot, integral campaign, Vídeo RRSS, Print Advertising).

"Nosotros ni acabamos de llegar ni tenemos intención de irnos", ha dicho el director ejecutivo de Parnaso que ha destacado que en 2019 decidieron no fusionar Parnaso con un gran grupo multinacional que quería adquirir parte del capital de la empresa sevillana.

"Todo encajaba, la propuesta de adquisición, el proyecto de liderar creativamente más de diez oficinas en diferentes mercados, tener acceso directo a anunciantes TOP, todo encajaba menos lo importante, nuestro compromiso con la independencia", ha puntualizado Arribas.

El responsable de Parnaso ha dicho ante su negativa de fusuón que "no depender de un director financiero extranjero para tomar tus propias decisiones no tiene precio, en Parnaso primamos el equipo y la calidad a la hora de ejecutar los proyectos por encima incluso de la facturación y el ebitda". "Estoy muy agradecido a todas las personas que forman parte del proyecto y depositan su confianza en Parnaso: clientes antiguos y actuales, proveedores, colaboradores, equipo de ayer y de hoy", ha concluido Arribas.