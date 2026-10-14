Abacum lanza Modeler y lleva el modelado automatizado a todos los equipos financieros

Abacum, basándose en Abacum Intelligence, lanza Modeler y lleva el modelado automatizado a todos los equipos financieros

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de planificación y análisis financiero (FP&A) nativa de IA ofrece modelado de nivel experto a todos los equipos financieros. Describa el plan en lenguaje natural y Modeler lo generará en minutos con datos reales de la empresa, calculados por el motor de Abacum y aprobados por el departamento financiero

NUEVA YORK y BARCELONA, España, 14 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Abacum, plataforma de planificación y análisis financiero (FP&A) nativa de IA, ha lanzado hoy Modeler, un agente de IA que lleva el modelado agente a los equipos financieros. Partiendo de indicaciones en lenguaje natural o hojas de cálculo existentes, Modeler transforma los datos iniciales en modelos de negocio funcionales y listos para su ejecución al instante.

El modelado agente es un nuevo enfoque en el que el departamento financiero lleva a cabo la definición entorno a las funciones del modelo y un agente de IA lo construye. En lugar de construir el modelo línea por línea, los equipos establecen los requisitos y el agente realiza el trabajo. Lleva a cabo la selección de la estructura adecuada a partir de plantillas de modelos probadas, la integra con los datos conectados de la empresa y presenta la lógica completa para su revisión. El trabajo, que tradicionalmente requería días o semanas de construcción manual, en la actualidad se realiza en solo unos minutos, y el tiempo ahorrado se puede dedicar a lo que los equipos financieros necesitan: análisis, escenarios y decisiones estratégicas.

Ese tiempo es crucial. La creación y el mantenimiento de modelos es una de las tareas que más tiempo consume en el departamento financiero, y en la mayoría de las empresas, los modelos existentes están a cargo de una o dos personas. Cuando estas personas están ocupadas, el negocio espera. Cuando se marchan, cada modelo que gestionan está a un paso de que nadie lo entienda. Modeler está diseñado para cambiar ambas situaciones.

Cómo funciona el modelado agente

Cree modelos reales en minutos: Se puede solicitar el modelo necesario, como por ejemplo, "Genera un estado de resultados a partir de mis datos del libro mayor". Modeler lleva a cabo el análisis de los conjuntos de datos conectados de la empresa y crea un modelo funcional con cálculos que abarcan versiones reales y de planificación, que está listo para planificar desde el primer día.

Traiga lo que ya ha creado: Cargue un archivo de Excel y Modeler leerá sus líneas, secciones y totales, y luego reconstruirá ese modelo con los datos ya conectados a Abacum, para que los equipos no tengan que empezar desde cero.

Apruebe cada plan: Antes de crear nada, Modeler muestra la propuesta completa, variable por variable, junto a la lógica detrás de cada una. Los equipos la refinan con un lenguaje natural y luego la aprueban o rechazan. Nada se guarda sin aprobación.

Confíe en las matemáticas: Modeler propone la estructura y la lógica; el motor de cálculo determinista de Abacum realiza cada cálculo, exactamente como lo hace con los modelos creados manualmente.

Explique cualquier modelo: Solicite a cualquier modelo que explique su propia lógica, línea por línea: qué es cada variable, cómo se conectan y cómo se calcula cada número. Los nuevos miembros del equipo se familiarizan de forma rápida, todo ello sin tener que descifrar el trabajo de otros.

Amplíe cualquier modelo: Añada variables y agregue, edite o elimine secciones dentro de modelos ya existentes con solo solicitarlo.

Devuelve tiempo al trabajo que realmente importa

Gracias a Modeler, las horas que antes se dedicaban a construir el modelo ahora se dedican a usarlo. Un plan de personal que el vicepresidente de finanzas necesita para el viernes está listo esa misma mañana. Un nuevo modelo de ingresos para la junta directiva se inicia en forma de una solicitud, no como un lienzo en blanco. Una pregunta sobre cómo se calcula una previsión se responde de forma instantánea y sin tener que esperar a la persona que la creó. Los equipos de finanzas trabajan más rápido y el conocimiento especializado se queda con el equipo.

En lo que respecta al lanzamiento de Modeler, Julio Martínez, cofundador y consejero delegado de Abacum, comentó: "Siempre se ha dicho a las finanzas que deben hacer más con menos. Nosotros pensamos que esa promesa ya no es válida. Modeler se centra en hacer más con más: Más modelos, creados en minutos en lugar de semanas, por más miembros del equipo y con menos esfuerzo que nunca. El agente se encarga de la creación, el motor de Abacum sigue realizando los cálculos y el departamento de finanzas sigue aprobando cada modelo. Lo que cambia es la rapidez con la que se llega a ellos y quién participa en su creación".

Martínez añadió: "Cada líder financiero conoce el modelo que reside dentro de la mente de una sola persona. Esto no es un problema de modelado, sino de resiliencia. Cuando más miembros del equipo pueden solicitar un modelo, ver exactamente cómo funciona, refinarlo con lenguaje natural y pedirle que se explique, el modelo pertenece al negocio. Eso es lo que debería significar ser nativo de IA: No una IA añadida a una plataforma, sino más bien un equipo financiero que sea nativo de IA".

Qué es lo próximo

Modeler es el primer paso dentro de la hoja de ruta de modelado agente de Abacum. A finales de este año, traerá libros de trabajo completos a Abacum, entre los que se incluyen fórmulas y archivos de múltiples pestañas, y extenderá la edición más profundamente a los modelos existentes, para que los equipos puedan refinar lo que han creado tan fácilmente como lo crean.

Disponibilidad

Modeler está disponible a partir de hoy para todos los clientes de Abacum en forma de funcionalidad estándar, integrada dentro de la plataforma Abacum sin coste adicional. Si desea ver cómo funciona Modeler visite https://www.abacum.ai/product/intelligen....

Acerca de Abacum

Abacum es la plataforma de planificación empresarial nativa de IA. Creada en primer lugar para su uso en el campo de las finanzas y creciendo después hasta abarcar todos los departamentos, Abacum mantiene los datos, la lógica empresarial y el contexto de una empresa en una capa gobernada, donde los agentes y equipos de IA planifican el negocio juntos. Los agentes son propietarios de los flujos de trabajo recurrentes; la gente es dueña del juicio. Más de 500 clientes repartidos en más de 40 países ejecutan su planificación en Abacum, incluidos DISH, ThoughtSpot, Strava, Acorns y Replit. Fundada en el año 2020 y con sede en Nueva York, dispone de oficinas en Toronto, Barcelona, Buenos Aires y Reino Unido, Abacum cuenta con el respaldo de más de 100 millones de dólares de inversores como Scale Venture Partners, Atomico e Y Combinator. Abacum cuenta con la certificación ISO/IEC 27001, SOC 2 Tipo II y GDPR, y es la primera plataforma nueva de FP&A que NetSuite ha aceptado en su programa Built for NetSuite en más de una década. Obtenga más información en la página web https://www.abacum.ai/

Contacto para mediosConnor Mitchellconnor@mitchell-communications.comMitchell Communications