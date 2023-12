Los accionistas de Prospector Capital Corp. aprueban la combinación de negocios con LeddarTech (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Los accionistas de Prospector Capital Corp. aprueban la combinación de negocios previamente anunciada con LeddarTech

La fecha de registro para la emisión previamente anunciada de una acción Clase A de Prospector adicional por cada acción Clase A de Prospector no rescatada será la fecha de cierre

QUEBEC CITY, 19 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech Inc.® ("LeddarTech" o la "Compañía"), una empresa de software automotriz que proporciona tecnología patentada de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basada en IA disruptiva para ADAS y AD, y Prospector Capital Corp. ("Prospector") (Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRRSW), una empresa de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa dirigida por el ex presidente de Qualcomm, Derek Aberle, y presidida por el ex vicepresidente de Qualcomm, Steve Altman, anunció hoy que los accionistas de Prospector votaron para aprobar la combinación de negocios previamente anunciada entre Prospector y LeddarTech Holdings Inc., una compañía constituida bajo las leyes de Canadá y una filial de propiedad total de LeddarTech ("Newco"), en la junta general extraordinaria de accionistas de Prospector celebrada el 13 de diciembre de 2023 (la "Junta Especial Extraordinaria").

Los votantes que representan más del 85% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Prospector votaron a favor de la propuesta en relación con la combinación de negocios en la Asamblea General Extraordinaria. Los accionistas de Prospector también votaron para aprobar todas las demás propuestas presentadas en la Asamblea General Extraordinaria. En relación con la Asamblea General Extraordinaria, los accionistas titulares de un total de 855.440 acciones ordinarias Clase A de Prospector (las "Acciones Clase A de Prospector") ejercieron su derecho a rescatar sus Acciones Clase A de Prospector por aproximadamente 10,91 dólares por acción de los fondos mantenidos en cuenta fiduciaria de Prospector, dejando aproximadamente 14,6 millones de dólares en efectivo en la cuenta fiduciaria una vez satisfechos dichos reembolsos. 1.338.616 acciones de Prospector Clase A (que representan aproximadamente el 60% del total de Acciones de Prospector Clase A antes de los reembolsos) permanecerán en circulación después de satisfacer dichos reembolsos. Prospector planea presentar los resultados de la Asamblea General Extraordinaria, tabulados por el inspector de elecciones, ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") en un Informe Actual en el Formulario 8-K.

Tras el cierre de la transacción, para la cual las partes están trabajando rápidamente, la compañía combinada operará como LeddarTech Holdings Inc. y se espera que cotice en Nasdaq bajo el símbolo "LDTC", con garantías bajo el símbolo "LDTCW". "

Además, dado que la transacción no se cerró el 15 de diciembre de 2023 (la fecha de cierre prevista previamente anunciada), Prospector anunció que la fecha récord para la emisión previamente anunciada de una acción Clase A de Prospector adicional por cada acción Clase A de Prospector no rescatada a los accionistas tenedores de dichas Acciones Prospector Clase A no rescatadas no ocurrió, sino que será en la fecha del cierre de la combinación de negocios.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros de I+D adicionales en Montreal, Toronto y Tel Aviv, Israel, desarrolla y proporciona soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de ADAS y aplicaciones de conducción autónoma (AD). El software de grado automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de visión por computadora e inteligencia artificial para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología rentable, escalable y de alto rendimiento está disponible para que los OEM y los proveedores de nivel 1-2 implementen de manera eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 150 solicitudes de patentes (80 concedidas) que mejoran las capacidades de ADAS y AD. Una mayor conciencia sobre el vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a buscar convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

Se puede acceder a información adicional sobre LeddarTech en www.leddartech.com y en LinkedIn, Twitter (X), Facebook y YouTube.

Acerca de Prospector Capital Corp.

Prospector es una sociedad de adquisición de propósito especial constituida con el propósito de efectuar una fusión, canje de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con uno o más negocios con enfoque en empresas con soluciones avanzadas y altamente diferenciadas para el sector tecnológico. La empresa está dirigida por un equipo de inversores y ejecutivos experimentados centrados en identificar e invertir en empresas de alto crecimiento con sólidos equipos de gestión y atractivas oportunidades de mercado. Los valores de Prospector cotizan en Nasdaq bajo los símbolos de cotización "PRSR", "PRSRU" y "PRSRW".

Información importante sobre la transacción propuesta y dónde encontrarla

En relación con la combinación de negocios propuesta, Prospector, LeddarTech y Newco han preparado y presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") la Declaración de Registro en el formulario F-4 (la "Declaración de Registro"), y Prospector enviará por correo la declaración de poder/prospecto contenido en la Declaración de Registro a sus accionistas y presentará otros documentos relacionados con la combinación de negocios ante la SEC. Este comunicado de prensa no sustituye ninguna declaración de poder, declaración de registro, declaración de poder/prospecto u otros documentos que Prospector o Newco puedan presentar ante la SEC en relación con la combinación de negocios. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A LEER DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REGISTRO CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO A LA DECLARACIÓN DE REGISTRO Y OTROS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR PROSPECTOR O NEWCO ANTE LA SEC EN RELACIÓN CON LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS, PORQUE ESTOS DOCUMENTOS CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de la Declaración de Registro y otros documentos presentados ante la SEC por Prospector o Newco a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE.UU. de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa (cuyas declaraciones prospectivas también incluirán declaraciones prospectivas e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables), incluidas, entre otras, declaraciones sobre la combinación de negocios que involucra a Prospector, LeddarTech y Newco, la capacidad de consumar la combinación de negocios y el momento de la misma, los beneficios anticipados de la combinación de negocios, el cierre de la financiación de colocación privada y los ingresos esperados de la misma y las declaraciones relacionadas con la estrategia anticipada de Newco, operaciones futuras, perspectivas, objetivos y proyecciones financieras y otras métricas financieras. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "puede", "podrá", "debería", "esperar", "anticipar", "planear", "probable", "creer", "estimar", "proyectar", "pretender", y otras expresiones similares, entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones de futuro. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: (i) el riesgo de que no se cumplan las condiciones para el cierre de la combinación de negocios, incluida la falta de obtención oportuna o en absoluto de la aprobación de los accionistas para la combinación de negocios o la falta de obtención oportuna o en absoluto de las autorizaciones regulatorias requeridas, incluida la del Tribunal Superior de Justicia de Quebec; (ii) incertidumbres en cuanto al momento de la consumación de la combinación de negocios y la capacidad de cada uno de Prospector, LeddarTech y Newco para consumar la combinación de negocios; (iii) la posibilidad de que otros beneficios previstos de la combinación de negocios no se materialicen, y el tratamiento fiscal previsto de la combinación de negocios; (iv) la ocurrencia de cualquier evento que pueda dar lugar a la terminación de la combinación de negocios; (v) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la combinación de negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan afectar el momento o la ocurrencia de la combinación de negocios o resultar en costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (vi) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; (vii) posibles interrupciones de la combinación de negocios que podrían dañar el negocio de LeddarTech; (viii) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (ix) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, empleados, proveedores u otras partes resultantes del anuncio o finalización de la combinación de negocios; (x) posible incertidumbre comercial, incluidos cambios en las relaciones comerciales existentes, durante la tramitación de la combinación de negocios que podría afectar el rendimiento financiero de LeddarTech; (xi) novedades legislativas, regulatorias y económicas; (xii) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, brotes de guerra u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluida la COVID-19), así como la respuesta de la administración a cualquiera de los factores antes mencionados; (xiii) acceso a capital y financiación y capacidad de LeddarTech para mantener el cumplimiento de los convenios de deuda; y (xiv) otros factores de riesgo que se detallan periódicamente en los informes de Prospector presentados ante la SEC, incluido el Informe anual de Prospector en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales periódicos en el Formulario 10-Q, los Informes actuales periódicos en el Formulario 8-K y otros documentos presentados ante la SEC, así como los factores de riesgo que deben contener la Declaración de Registro. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Ni Prospector ni LeddarTech pueden ofrecer ninguna garantía de que se cumplirán las condiciones de la combinación de negocios. Excepto que lo exija la ley aplicable, ni Prospector ni LeddarTech asumen ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva, ni de realizar ninguna otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Ni oferta ni solicitud

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores de Prospector o Newco, una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o la venta sería ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores").

Participantes en la convocatoria

Prospector, LeddarTech y Newco, y algunos de sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos y empleados, pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes en relación con la combinación de negocios. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Prospector se puede encontrar en el Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, que se presentó ante la SEC el 31 de marzo de 2023. Información sobre las personas que pueden, según las reglas de la SEC, ser consideradas participantes en la solicitud de poderes en relación con la combinación de negocios, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, mediante tenencias de valores o de otro modo, se establecerá en la Declaración de registro y otros materiales relevantes cuando se presentan ante la SEC. Estos documentos se pueden obtener de forma gratuita en la fuente indicada anteriormente.

Sitio web relaciones con inversores: investors.LeddarTech.com

investors.LeddarTech.com Contacto relaciones con inversores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com Contacto con medios financieros: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision y los logos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. y sus filiales. Todas las demás marcas, nombres de productos y marcas son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

Daniel Aitken, vicepresidente, Marketing Global, Comunicaciones y Relaciones con Inversores, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304415...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/los-accionistas-de-prospector-capital-corp-aprueban-la-combinacion-de-negocios-con-leddartech-302019433.html