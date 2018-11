Publicado 01/11/2018 15:01:12 CET

- Se aceptan candidaturas al Premio Charles Bronfman 2019, un certamen que honra a los jóvenes humanitarios con una cuantía anual de 100.000 dólares

NUEVA YORK, 1 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- El Premio Charles Bronfman [http://www.thecharlesbronfmanprize.com/] ha hecho hoy una llamada internacional para candidaturas al premio de 2019. Este premio anual de 100.000 dólares estadounidenses se otorga a individuos o equipos de personas dedicados a trabajos humanitarios innovadores guiados por valores judíos y cuya labor ha mejorado de una forma considerable el mundo.

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 15 de enero de 2019. Los impresos y normas para las candidaturas figuran en el sitio web del premio [https://thecharlesbronfmanprize.org/nominations/]. Un panel de jueces internacional seleccionará a los nominados al premio 2019, cuyo anuncio tendrá lugar en el otoño de 2019.

Charles Bronfman es un visionario que procura ideas innovadoras y audaces para mejorar el mundo. Su compromiso a la hora de invertir en jóvenes líderes de excepción motivó a sus hijos, Ellen Bronfman Hauptman y Stephen Bronfman, junto a sus respectivos cónyuges, Andrew Hauptman y Claudine Blondin Bronfman, a crear el Premio Charles Bronfman en 2004, como homenaje a su padre.

Cada año desde entonces, este premio celebra la inspiración y el impacto de individuos humanitarios de menos de 50 años cuyos esfuerzos inspiran a las generaciones futuras.

"Las destacadas personas que han recibido el Premio Charles Bronfman trabajan para dar respuesta a los acuciantes problemas de nuestros tiempos", manifestó Ellen Bronfman Hauptman en nombre de los fundadores del premio. "Procuramos identificar y llamar la atención de las personas que contribuyen con innovaciones y que son capaces de modificar el sistema, aquellos que trabajan construyendo organizaciones y entidades cuya labor tiene un impacto positivo en millones de personas de todo el mundo".

"Estamos muy, pero que muy orgullosos", añadió Stephen Bronfman, "de que solo en las últimas semanas tres galardonados con el premio hayan recibido un destacado reconocimiento por parte de los demás".

Rebecca Heller, directora y cofundadora de International Refugee Assistance Project (Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados) y ganadora del premio 2015, fue anunciada como miembro [https://www.nytimes.com/2018/10/04/arts/macarthur-foundation-fellowship.html] "Genius" (genio) de la Fundación MacArthur 2018. Sasha Chanoff, galardonado con el premio 2010, fundador y director ejecutivo de RefugePoint, recibió el Premio al Emprendedor Social del Año del Foro Económico Mundial / Fundación Schwab [https://www.refugepoint.org/2018/09/24/refugepoint-leaders-amy-slaughter-and-sasha-chanoff-honored-as-schwab-foundation-social-entrepreneurs-of-the-year/]. Y el revolucionario informe, Infanticide and Abuse: The torture and deaths of children with disabilities in Kenya (Infanticidio y abuso: la tortura y la muerte de niños con discapacidades en Kenia), de Eric Rosenthal, galardonado en 2013, fundador y director ejecutivo de Disability Rights International (Derechos Internacionales por la Discapacidad), apareció BBC World News [https://youtu.be/t8GiXXbzuhI] y en otros medios de comunicación internacionales.

"Ellos y otros galardonados [https://thecharlesbronfmanprize.org/recipients-at-a-glance/] pasados con este premio son de la familia", señala Charles Bronfman. "Recibir este premio es solo el inicio de nuestra relación con ellos".

El impacto internacional engloba temáticas tan diversas como el medio ambiente, la medicina, la educación, los esfuerzos humanitarios y los derechos humanos.

Charles Bronfman Prize Foundation (Fundación Premio Charles Bronfman), una organización estadounidense sin ánimo de lucro con sede en Nueva York y no sujeta por ley al pago de determinados impuestos, es la responsable de gestionar el premio.

