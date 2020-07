ACIST Medical Systems anuncia el lanzamiento del último avance en microcatéteres FFR

El microcatéter ACIST Navvus(®) II Rapid Exchange FFR ofrece más flexibilidad y un perfil de inserción racionalizado para evaluar las lesiones complicadas

EDEN PRAIRIE, Minnesota, 9 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- ACIST Medical Systems, Inc., una compañía de Bracco Group, ha anunciado hoy el lanzamiento global de su microcatéter ACIST Navvus II Rapid Exchange FFR, el microcatéter de segunda generación para uso con su sistema ACIST RXi(®) Rapid Exchange FFR.

Las medidas de reserva de flujo fraccional (FFR) ofrecen una evaluación de la gravedad de la lesión arterial e informan de la estrategia de intervención en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial coronaria. Este último avance ofrece el mismo nivel de control, consistencia y precisión que los médicos esperan del microcatéter original Navvus, con nuevas mejoras estimables. Específicamente, el ACIST Navvus II incluye un contorno de inserción racionalizado, un 28% más de flexibilidad(1) y un perfil de entrada a la lesión reducido al 15%(2). El resultado es un microcatéter altamente viable que puede mejorar la eficiencia del procedimiento.

El microcatéter ACIST Navvus II Rapid Exchange y su predecesor, Navvus, son los únicos productos de fisiología coronaria que permiten el uso de un cable guía de elección de 0.014" del médico. Esta distinción del mercado permite un diagnóstico más eficiente y rápido y una evaluación fisiológica post-PCI porque la posición del cable se mantiene durante el procedimiento.

Recientemente, el estudio FFR-SEARCH reportó una media de 5 minutos(3) por lesión para evaluar la fisiología tras la intervención utilizando el sistema basado en microcatéter ACIST. FFR-SEARCH es un estudio robusto e independiente, apoyado por médicos, que utilizó un registro prospectivo de todos los solicitantes y se analizaron más de 600 pacientes.

"Este último avance representa el compromiso estratégico continuado de la compañía con nuestra tecnología FFR líder del mercado", dijo Kristen Knox, vicepresidente senior y director general de ACIST Medical Systems, Inc. "Los médicos saben que pueden basarse en Navvus--y ahora Navvus II--para guiar fácil y rápidamente las decisiones de tratamiento mediante la medición fisiológica invasiva".

Para más información sobre el microcatéter ACIST Navvus II Rapid Exchange FFR y el sistema ACIST RXi Rapid Exchange FFR, visite https://acist.com/products/acist-rxi/navvusii-catheter/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2853582-2&h=68201046&u=h...].

Acerca de ACISTACIST Medical Systems, Inc. es una compañía de tecnología de diagnóstico e intervencional pionera con una cartera de productos avanzados,incluyendo los primeros sistemas del mundo Rapid Exchange FFR y High Definition IVUS. Es también un líder del mercado global en sistemas de imagen por contraste avanzados para angiografía cardiovascular e imagen radiológica. A través de estos productos, ACIST está demostrando su compromiso con llevar las tecnologías únicas e innovadoras que simplifican los procedimientos cardiovasculares y empoderan a los médicos para tratar a pacientes con una atención superior. Como parte del Bracco Group, ACIST se beneficia de los recursos de un conglomerado multinacional con amplia experiencia en tecnología de laboratorio de catéter y una dedicación al avance continuado. Con sede en Eden Prairie, Minnesota, EE. UU., ACIST tiene presencia mundial con más de 300 empleados directos y plantas en Silicon Valley, Heerlen y Tokio. Para más información sobre ACIST, visite www.acist.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2853582-2&h=2924112568&u...].

Acerca de Bracco Group Fundado en 1927,Bracco tiene su sede en Milán (Italia). Es activo en el sector sanitario mediante Bracco Imaging (imagen de diagnóstico), ACIST Medical Systems y HLT (cardiología) y la clínica de diagnóstico Centro Diagnostico Italiano. Tiene unos 3.400 empleados y unos ingresos consolidados anuales totales de más de 1.300 millones de euros. Bracco opera en más de 100 países en todo el mundo. Para más información sobre Bracco Group, visite www.bracco.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2853582-2&h=2038926673&u...].

(1) TR--07888: Compared with Navvus® FFR MicroCatheter in benchtop testing. Data on file at ACIST. May not be indicative of clinical performance.(2) TR-08707: Compared with Navvus® FFR MicroCatheter in benchtop testing. Data on file at ACIST. May not be indicative of clinical performance.(3) Dilleti, R. Fractional flow reserve after percutaneous coronary intervention: the FFR-SEARCH study. Presented at: EuroPCR 2017.

CONTACTO: CONTACTO: Shelli Lissick, shelli@bellmontpartners.com,651-276-6922

Sitio Web: http://www.acist.com/