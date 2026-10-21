Andrey Rublev se reúne con niños del Centro de Autismo Asyl Miras, de la Bulat Utemuratov Foundation

(Información remitida por la empresa firmante)

ALMATY, Kazajistán, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La estrella mundial del tenis Andrey Rublev se reunió con diez niños del Centro de Autismo Asyl Miras durante el torneo Almaty Open ATP 250. Esta iniciativa, organizada por la Kazakhstan Tennis Federation (KTF), da continuidad a una larga tradición de acercar a jugadores profesionales a los niños del centro Asyl Miras. La Bulat Utemuratov Foundation gestiona 13 centros de autismo en 12 ciudades de Kazajistán, ofreciendo apoyo integral y gratuito a niños con trastorno del espectro autista (TEA).

"Para nosotros es especialmente importante que los niños con TEA tengan la oportunidad de participar en todos los aspectos de la vida, incluido el deporte. Encuentros como estos ayudan a ampliar la comprensión de la inclusión, no solo entre los niños, sino en toda la sociedad. Pasar tiempo con deportistas profesionales constituye una experiencia significativa para los niños y supone un paso más hacia la creación de un entorno más abierto e inclusivo," dijo Ainur Karbozova, consejera delegada de la Bulat Utemuratov Foundation.

En la pista, Rublev y los niños participaron en ejercicios adaptados con raqueta y pelota, pruebas de precisión y otras actividades diseñadas por especialistas de Asyl Miras y la KTF, con el fin de que cada niño pudiera descubrir el tenis de una manera relajada y amena. El evento brindó a los niños la oportunidad de vivir una experiencia nueva y participar en una actividad deportiva conjunta, al tiempo que permitió a Rublev aprender más sobre el autismo y cómo interactuar con niños con TEA.

"Fue una experiencia maravillosa. Para empezar, siempre es un placer pasar tiempo con los niños. Te enseñan muchísimo, y hay algo especial en formar parte de ese ambiente lúdico. Mi madre también es entrenadora de tenis, así que he estado en la pista desde muy pequeño y he crecido viendo cómo los entrenadores trabajan con los niños. Cualquier iniciativa benéfica es sumamente significativa, y cada uno conecta con ella a su manera; pero lo más importante es, sencillamente, hacer algo bueno", comentó Andrey Rublev.

En numerosas ocasiones, tenistas profesionales han apoyado las iniciativas de la Bulat Utemuratov Foundation. A lo largo de los años, los centros de autismo Asyl Miras han recibido la visita de figuras como Novak Djokovic, Elena Rybakina, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik y muchos otros. Continuando con esta tradición, al finalizar el evento, Rublev regaló raquetas de tenis a los niños para que pudieran seguir practicando este deporte y poniendo en marcha las habilidades que acababan de adquirir.

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