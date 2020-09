Se ha anunciado la XXIV Edición del Premio Internacional Fair Play Menarini

Los nombres de Despaigne, Altafini, Boniek, Fisichella, Sacchi y Van Gaal figuran entre los ganadores

ROMA, 3 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Las miradas están puestas en la XXIVEdición del Premio Internacional Fair Play Menarini, que fue oficialmente presentada en Roma. El programa y los ganadores de la edición 2020 fueron revelados en presencia del presidente del CONI (Comité Olímpico Nacional Italiano), Giovanni Malagò.

Creados con la intención de profundizar la conciencia sobre los valores fundamentales del deporte, a través de los años, los Premios Fair Play Menarini han reconocido a campeones, líderes e instituciones que se distinguen en el ámbito deportivo y dentro de la sociedad civil. Este año nuevamente, los ganadores incluyen muchos nombres históricos como el exjugador de voleibol cubano Joël Despaigne, las leyendas del fútbol José Altafini y Zbigniew Boniek y los entrenadores Arrigo Sacchi, Louis van Gaal y Alessandro Campagna, que dirigieron al equipo nacional italiano de waterpolo. Existen también atletas que representan una gran variedad de disciplinas, como el motociclista Manuel Poggiali, las hermanas Fanchini, estrellas del esquí alpino, la golfista Federica Dassù; y el navegante Andrea Stella con sus historias de valor y determinación.

Esta XXIV edición también incluirá premios especiales como el "Sustenium Energy and Heart", otorgado al esquiador Dominik Paris, el premio "Narrating Emotions", creado en memoria de Franco Lauro y ganado por el joven periodista Dario Ronzulli, y el premio especial "Social and Civil Commitment", que en este momento histórico marcado por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, será otorgado a la FNMOCeO (Junta Nacional de Doctores, Cirujanos y Dentistas) y a la FNOPI (Federación Nacional de Enfermeros Profesionales). Durante la conferencia de prensa, el premio en la categoría "Fair Play and Solidarity" fue también otorgado al popular conductor Giancarlo Fisichella.

"El Fair Play Menarini Award es un evento único en el mundo deportivo y nuevamente este año, da a conocer a los campeones mejor clasificados y a famosas celebridades", explica el presidente del CONIGiovanni Malagò."Las cualidades deportivas y humanas de los ganadores lo convierten en un premio excepcional que es codiciado y apreciado en todo el mundo. CONI ha estado apoyando esta iniciativa por muchos años, ya que representa el verdadero rostro del deporte, y ahora, más que nunca, necesitamos hacer nuestros los valores de la ética, y el respeto y el juego limpio".

Menarini Pharmaceutical Group, un patrocinador que acompaña al premio, ha asociado su nombre durante los últimos ocho años con los valores de la ética y el juego limpio promovidos por el evento.

"Esta edición tiene un significado más importante porque celebra la fortaleza de estos difíciles meses de confinamiento, a aquellos que se levantaron y nunca se rindieron, mostrando los valores del Juego Limpio en su vida diaria", declaró Ennio Troiano, director de recursos humanos corporativos para el Menarini Group."Este año, al vincular su nombre con este Premio, el Menarini Group desea transmitir un mensaje de esperanza, para que los sólidos y hermosos valores del deporte puedan inspirar a todos, y más especialmente, a aquellos que lucharon duro y están intentando encontrar la energía y fortaleza para comenzar de nuevo".

Losganadores de los XXIV Premios Internacionales Fair Play Menarini:

Joel Despaigne - Premio "Fair Play" Louis Van Gaal y Arrigo Sacchi - Premio "A lifetime of Sport" Alessandro Campagna - Premio "Stars of Sport" Manuel Poggiali - Premio "Fair Play life model" Josè Altafini y Zibgniew Boniek - Premio "Sport and Life" Nadia y Elena Fanchini - Premio "Social Values of Sport" Federica Dassù - Premio "Promoting sport" Giancarlo Fisichella - Premio "Fair Play and Solidarity" Benedetta Pilato - Premio "Model for the younger generation" Dominik Paris - Premio especial "Sustenium Energy and Heart" Andrea Stella - Premio "Sport beyond Sport" Dario Ronzulli - Premio "Narranting Emotions", creado en memoria de Franco Lauro FNMOCeo y FNOPI - Premio "Social and Civil Commitment".

