Artprice y Cision unen sus fuerzas para crear la principal agencia de prensa mundial dedicada al mercado del arte (1)

Artprice informa al mercado del siguiente comunicado de prensa de CISION (cotización en la NYSE como CISN).

A fecha de hoy, Artprice y Cision han unido sus fuerzas para crear Artpress agency(R) - la principal agencia de prensa del mundo dedicada a la información del mercado del arte - un área en la que Artprice es líder a nivel global.

Durante 120 años Cision ha construido de forma gradual una red de difusión de información mundial reconocida por más de 100.000 clientes de prestigio dedicados al sector financiero.

Cision es líder mundial en software de RR.PP. e influencias e investigación de medios.

Con su base de datos de 1,6 millones de periodistas y medios, Cision envía información de alto valor añadido a los 5 continentes principales del mundo.

Artprice y Cision llegan a una asociación de distribución

Artprice, una compañía Server(R) Group y pionera de Internet desde el año 1985 en Europa, y Cision(R), se complacen al anunciar una nueva asociación de distribución de noticias de agencia. La asociación convierte a Cision en el distribuidor de noticias y contenido oficial para la información del mercado del arte.

La asociación estratégica designa a Cision como proveedor de servicios de distribución para la información de Artprice en relación a las tendencias del mercado del arte para las principales agencias de medios del mundo actuales, incluyendo unas 7.200 publicaciones de prensa internacionales. El acuerdo es resultado directo de una relación duradera entre Artprice y Cision que abarca dos décadas, siendo dos líderes destacados dentro de sus mercados respectivos.

Artprice es un líder mundial en bancos de datos de índice de arte y precio de arte. Cuenta con más de 30 millones de índices y resultados de subasta. Artprice Images(R) proporciona acceso ilimitado al principal recurso de mercado de arte mundial: una biblioteca de 126 millones de imágenes o impresiones de obras de arte desde el año 1700 hasta la actualidad, junto a los comentarios de los historiadores de arte de Artprice.

"Estamos muy orgullosos de proporcionar las mejores noticias mundiales relacionadas con la industria del mercado del arte, como resultados de subastas, índices que cubren más de 700.000 artistas, eventos principales y aperturas de museos de los cinco continentes", afirmó el fundador y consejero delegado de Artprice, Thierry Ehrmann. "El servicio de noticias de agencia de Cision supera los estándares de la industria para la publicación de noticias tal y como ha revelado nuestra auditoria; permite a Artprice llegar a su representación de mercado de 90 millones de compradores y coleccionistas por medio de una distribución fiable y rápida, llegando a las profundidades de su audiencia. En el año 2019, Artprice y Cision van a crear la Art Press agency(R) a escala mundial".

Cision destaca entre la competencia por su asociación gracias a su excelente servicio al cliente, proporcionando un servicio de noticias de agencia único en términos de difusión y de contenido.

La distribución global fue la clave para Artprice, centrándose específicamente en Francia, Europa y China - donde está asociada al líder chino en arte de mercado, su socio institucional sólido Artron.net - para solidificar su huella en el mercado del arte internacional. La asociación se expandirá por medio del alcance mundial de Artprice e impactará en Museum Industry(R), un programa global que apoya la expansión de las aperturas de museos, y que ya es activo en cinco continentes.

"Las recientes inversiones tecnológicas de Cision han reforzado nuestra posición como socio de elección para la distribución de noticias", destacó Frédéric Dumas, vicepresidente de ventas de Cision, Francia. "Trabajamos con las marcas más respetadas, y ahora en nuestros 20 años dando servicio a Artprice en todo el mundo, estamos creciendo dentro de nuestro compromiso en marcha de cara a asegurar una audiencia relevante para el contenido de Artprice".

Acerca de Cision:

Cision Ltd. es un destacado proveedor mundial de software y servicios de medios conseguidos para los profesionales de las comunicaciones de marketing y relaciones públicas. El software de Cision permite a los usuarios identificar a los principales influyentes, creadores y distribuidores de contenido estratégico, midiendo el impacto destacado. Cision cuenta con más de 4.000 empleados y dispone de oficinas en 19 países de América, EMEA y APAC. Si desea más información acerca de sus productos y servicios revolucionarios, incluyendo la Cision Communications Cloud(R), visite http://www.cision.com y siga a Cision en Twitter @Cision.

Acerca de Artprice:

Fundada por Thierry Ehrmann

Artprice cotiza en Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artprice es el líder global en bancos de datos de precio de arte e índices de arte. Tiene más de 30 millones de índices y resultados de subastas cubriendo más de 700.000 artistas. Artprice Images(R) da acceso ilimitado al mayor recurso Art Market del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o impresiones de obras de arte desde el año 1700 al día de hoy, junto con comentarios de historiadores de arte de Artprice.

Artprice enriquece de forma permanente sus bancos de datos con información procedente de 6.300 subastadores, publicando un flujo constante de tendencias de mercado de arte para las principales agencias de noticias y unas 7.200 publicaciones internacionales de prensa. Para sus 4.500.000 miembros, Artprice proporciona acceso al principal mercado estandarizado líder en el mundo para la compra y venta de arte. Artprice prepara su blockchain para el mercado del arte. It is Global Art Market Annual Report for 2017 de Artprice con etiqueta BPI (etiqueta nacional científica francesa) se publicó en marzo de 2018: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017

Artprice se asocia a Artron Group, líder de China en el mercado del arte, su sólido socio institcuional.

Acerca de Artron Group:

