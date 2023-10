Artprice felicita a Tarik Kiswanson, ganador del Premio Marcel Duchamp (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Artprice by Artmarket.com felicita al artista Tarik Kiswanson, ganador del Premio Marcel Duchamp 2023, patrocinado por la ADIAF

PARÍS, 20 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Dedicado a la promoción internacional de la escena artística contemporánea francesa, el Premio Marcel Duchamp preseleccionó a cuatro finalistas a principios de este año: Bertille Back (representada por la galería Xippas y The Gallery Apart), Bouchra Khalili (representada por la galería Mor Charpentier y ADN Galeria), Massinissa Selmani (representada por la galería Anne-Sarah Benichou, Selma Feriani y Jane Lombard) y, por último, Tarik Kiswanson (representado por las galerías Carlier | Gebauer y Sfeir-Semler), que ha ganado el premio en esta 23ª edición.

thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket, comentó: "Un año más, los cuatro finalistas cuyas obras se exponen actualmente en el Centro Pompidou ilustran la diversidad y la excelencia de la escena artística francesa. Les damos nuestra más sincera enhorabuena y, en particular, a Tarik Kiswanson, ganador del Premio Marcel Duchamp de este año. Artprice.com by Artmarket se enorgullece de apoyar a la ADIAF y al Premio Marcel Duchamp como mecenas".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2252418...

Tarik Kiswanson

Tal y como señala Matthieu Jacquet en un artículo para el Centro Pompidou de París, Tarik Kiswanson "nació en la pequeña ciudad de Halmstad, en Suecia, de padres palestinos exiliados en los años setenta. Siempre ha tenido un pie en su país natal y el otro en Oriente Próximo, adonde ha ido cada año desde su nacimiento. Como muchos inmigrantes de segunda generación, el artista estuvo expuesto a los imperativos del conformismo y la integración en el país adoptado por sus padres, pero la sociedad predominantemente blanca en la que evolucionó le recordaba constantemente sus raíces. Se trasladó de Suecia a París hace 14 años".

A través de prácticas diversas y transversales como la escultura, la escritura, la performance, el dibujo, el sonido y el vídeo, este artista de treinta años aborda las tesis del desarraigo, la pertenencia y la memoria, pero también las de la transformación y la regeneración, tanto en su trayectoria personal como en la historia del mundo contemporáneo.

"Soy inmigrante de segunda generación y mi trabajo se inspira en gran medida en las nociones de desplazamiento y desarraigo" Tarik Kiswanson

La obtención del Premio Marcel Duchamp es el punto culminante de un año 2023 marcado por tres exposiciones individuales en todo el mundo: una en el Museo Tamayo de México, otra en el Bonniers Konsthall de Estocolmo y otra en el Salzburger Kunstverein de Salzburgo. En 2022, las obras de Tarik Kiswanson se expusieron en la Bienal de Lyon, en el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes (Bélgica) y en el Hallands Konstmuseum (Suecia). En 2021 expuso en el Carré d'Art - Museo de Arte Contemporáneo de Nîmes en 2021, y en 2019 participó en la Bienal Performa 19 de Nueva York.

Tarik Kiswanson se graduó en la Central Saint Martins de Londres (2010) y en la École Nationale Supérieure des Beaux-arts de París (2014). Los últimos ganadores del Premio Marcel Duchamp han sido Mimosa Echard (2022), Lili Reynaud Dewar (2021) y Kapwani Kiwanga (2020).

La ADIAF y el Premio Marcel Duchamp

Fundada por Gilles Fuchs y presidida desde 2021 por Claude Bonnin, la ADIAF (Asociación para la Difusión Internacional del Arte Francés) reúne a 300 coleccionistas de arte contemporáneo francés. Apoyada por mecenas, entre ellos Artprice, la ADIAF pone de relieve la escena francesa y contribuye a su influencia internacional.

El Premio Marcel Duchamp reparte un total de 90.000 euros, de los cuales 35.000 euros se destinan al ganador, que también se beneficia de una residencia en Estados Unidos, en la Villa Albertine. Organizada en colaboración con el Centro Pompidou, la ADIAF propone una exposición de los cuatro finalistas en el Centro Pompidou en el marco del Premio Marcel Duchamp. La exposición dedicada actualmente a Bertille Bak, Bouchra Khalili, Massinissa Selmani y Tarik Kiswanson puede descubrirse en la cuarta planta del museo parisino hasta el 8 de enero de 2024.

Según indicó Xavier Rey, director del Museo Nacional de Arte Moderno: "Esta exposición representa, gracias a la excelencia de los cuatro finalistas, lo mejor del panorama artístico francés. Con Tarik Kiswanson rendimos homenaje a una obra multidisciplinar extremadamente lograda, tanto en su dimensión formal como en su relación con la historia. Basadas en las relaciones energéticas entre diversos elementos, sus obras pretenden, con gran sensibilidad, transmitir un mensaje universal.

Para esta 23ª edición del Premio Marcel Duchamp, el jurado estaba compuesto por siete personalidades del mundo del arte: Xavier Rey, Director del Museo Nacional de Arte Moderno - Centro Pompidou, Claude Bonnin, Coleccionista y Presidente de la Adiaf, Akemi Shiraha, Representante de la Asociación Marcel Duchamp, Dr. Jimena Blázquez Abascal, Coleccionista y Directora de la Fundación Montenmedio Contemporáneo (España), Josée Gensollen, Coleccionista, Colección Gensollen La Fabrique (Marsella), Béatrice Salmon, Directora del Centro Nacional de Artes Plásticas (CNAP) y Adam D. Weinberg, Director del Whitney Museum of American Art, en Nueva York.

Anteriores ganadores del Premio Marcel Duchamp

Thomas Hirschhorn (2000-2001)

Dominique Gonzalez-Foerster (2002)

Matthew Mercier (2003)

Carole Benzaken (2004)

Claude Closky (2005)

Philippe Mayaux (2006)

Tatiana Trouvé (2007)

Laurent Grasso (2008)

Saâdane Afif (2009)

Cyprien Gaillard (2010)

Mircea Cantor (2011)

Daniel Dewar and Grégory Gicquel (2012)

Latifa Echakhch (2013)

Julien Prévieux (2014)

Melik Ohanian (2015)

Kader Attia (2016)

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige (2017)

Clément Cogitore (2018)

Eric Baudelaire (2019)

Kapwani Kiwanga (2020)

Lili Reynaud Dewar (2021)

Mimosa Echard (2022)

Tarik Kiswanson (2023)

Imagen: [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/HD-9473-TAE_Tarik_%C2%A9-julie-ansiau-1024px.jpg]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de E conometría para sus necesidades en materia de estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com

para sus necesidades en materia de estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com Pruebe nuestros servicios (demostración gratuita): https://www.artprice.com/demo

(demostración gratuita): https://www.artprice.com/demo Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext París, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento Artprice en video: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por su consejero delegado, thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por medio de Groupe Serveur, creado en 1987.

Consulte la biografía certificada en Who's who ©: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 824.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, se ha fijado la ambición, a través de su Mercado Global Estandarizado, de ser la plataforma de NFT de Bellas Artes líder en el mundo.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo: nada menos que 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, acumula datos de forma permanente de 7.200 Casas de Subastas y elabora información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de prensa y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 7,2 millones de usuarios ("miembros conectados" + redes sociales) tienen acceso a los anuncios publicados por otros miembros, una red que hoy en día representa el principal Mercado Global Estandarizado® para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o de puja (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio francés).

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con la etiqueta estatal de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe sobre el Mercado del Arte Contemporáneo 2023: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Informe sobre el mercado mundial del arte de Artprice by Artmarket, "El mercado del arte en 2022", publicado en marzo de 2023: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice publica su informe sobre el mercado del arte ultracontemporáneo para 2022: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga toda la actualidad del mercado del arte en tiempo real con Artmarket y su departamento Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,4 millones de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artprice https://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "La morada del caos" (dixit The New York Times: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of ChaosGESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ACRHITECTURE El trabajo confidencial bilingüe ya es público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_si...

· L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.the... (más de 4 millones de seguidores)

· https://vimeo.com/124643720

Contacte con Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/artprice-felicita-a-tarik-kiswanson-ganador-del-premio-marcel-duchamp-301963315.html