Artprice: Hong Kong impulsa el Mercado del Arte Contemporáneo (1)

HONG KONG, 31 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Christie's, Phillips y Bonhams han puesto en marcha por fin su programa de ventas 2019 en Hong Kong, dos meses después de que lo hicieran las otras grandes casas de subastas. Sotheby's, China Guardian, Poly, Council y Seoul Auction organizaron sus primeras sesiones principales en Hong Kong justo después de la feria Art Basel Hong Kong.

Esta inusual división en el calendario de ventas (especialmente entre Christie's y Sotheby's) parece haber beneficiado al Mercado del Arte de Hong Kong, que ahora se distribuye de forma más uniforme durante la primera mitad del año.

Según thierry Ehrmann, CEO y fundador de Artprice, "una de las principales ventajas de Hong Kong es su capacidad para ofrecer una extraordinaria mezcla de obras de todo el mundo. En este sentido es absolutamente única ofreciendo las mejores obras de China, Japón y todo el sudeste asiático, pero también de Europa y Estados Unidos.

La reciente venta nocturna de Phillips incluyó obras de Zao Wou-Ki, Roy Lichtenstein, Zhang Xiaogang, Yoshitimo Nara y Andy Warhol. Fue una selección prestigiosa y universal...; la imagen perfecta del patrimonio del mercado de Hong Kong. Por eso todas las grandes casas de subastas, tanto chinas como americanas, quieren estar allí."

De hecho, este año el atractivo de Hong Kong convenció a la casa de subastas Holly's International, con sede en Guangzhou, para que expandiese allí sus actividades. Fundada en 1994, Holly's ha organizado al menos siete ventas en Hong Kong para finales de mayo de 2019...su primera aventura en la ciudad desde que comenzó su actividad.

Zao Wou-Ki es el rey

Los mejores resultados en Christie's y Phillips fueron, como era de esperar, los del pintor franco-chino Zao Wou-Ki. Desde su récord masivo de 57,5 millones de dólares el pasado mes de septiembre, el maestro de la abstracción lírica se une a los gigantes del mercado del arte ocupando el tercer lugar en el ranking de facturación en subastas de Artprice en 2018, justo detrás de Pablo Picasso y Claude Monet.

Las ocho pinturas de Zao Wou-Ki puestas a la venta por Christie's el 25 de mayo de 2019 generaron 50 millones de dólares, lo que representa el 45% de la facturación total de ventas. Fue una operación notable, pero aún pudo haber sido mejor porque la mejor pieza de las ocho, un gran óleo sobre lienzo titulado 02/01/65, no se vendió.

Sin duda, la estimación bajo petición fue superior a 30 millones de dólares, un valor coherente con los últimos resultados, pero que en vista de la rápida inflación de los precios de Zao Wou- Ki, podría tardar un poco más en imponerse en el mercado. En 2010, la misma obra fue adquirida por sólo 2,7 millones de dólares.

Se confirma el éxito de Kaws y Richard Lin

Las ventas organizadas por Sotheby's a principios de abril de 2019 estuvieron especialmente marcadas por el inesperado récord del artista urbano estadounidense Kaws. Con una estimación entre 800.000 y 1 millón de dólares, su cuadro The Kaws Album (2005) alcanzó la asombrosa cifra de 14,8 millones de dólares (tasas incluidas). La nueva estrella de las galerías Perrotin y Skarstedt ha tenido un comienzo de año excepcional en el mercado secundario.

Phillips obtuvo un decimotercer resultado superando la línea del millón de dólares con Half Full (2012). Adquirido en Christie's, en Nueva York, en marzo de 2018 por 444.500 dólares, este acrílico sobre lienzo fue revendido por 1,4 millones de dólares en Hong Kong, sólo 14 meses después.

El pintor abstracto Richard Lin (1933-2011) también obtuvo resultados muy positivos. Siete años después de su muerte, el interés por su obra registró tres nuevos récord de subastas en 2018. El 27 de mayo de 2019 su cuadro 1.3.1964 - Painting Relief dominó la venta de arte contemporáneo y moderno de Bonhams.

Los precios se estabilizan para las obras de artistas chinos contemporáneos

Los precios de los pintores chinos nacidos en la década de los 50 se están consolidando en Hong Kong. Sin establecer nuevos récords (establecidos hace cinco o seis años para la mayoría de ellos), esta generación de nuevos maestros chinos del óleo está disfrutando de una fuerte demanda en Asia.... y reconfortando a los coleccionistas.

El 25 de mayo, el cuadro de Zeng Fanzhi Mask (1996) se vendió en Christie's por poco menos de 3 millones de dólares, muy por debajo de los 23 millones de dólares obtenidos en 2013 por su lienzo, mucho más grande,The Last Supper (2001), un valor al que nunca ha vuelto a aproximarse desde entonces... De forma parecida y el mismo día, la serie Bloodline de Zhang Xiaogang: The Big Family Nº. 10 (2000) se vendió por 1,6 millones de dólares. En 2014 su Bloodline: The Big Family No.3 (1995) de la misma serie, alcanzó más de 12 millones de dólares.

Ante estos resultados, estamos asistiendo claramente a la consolidación de precios de las obras de artistas chinos de esta generación: sus valores tienden a estabilizarse en niveles muy altos. Esta tendencia ha sido confirmada, entre otras señales, por tres resultados sucesivos de la pintura de Zhou Chunya Stone Series - The Tree Connected to Stone (1993):

246.000 dólares - 9 de octubre de 2006 (Sotheby's Hong Kong)

6.700.000 dólares - 5 de abril de 2014 (Sotheby's Hong Kong)

4.100.000 dólares - 25 de mayo de 2019 (Christie's Hong Kong)

