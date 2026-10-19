Athena Technology Solutions se expande a Europa y abre su primera oficina europea en Portugal

(Información remitida por la empresa firmante)

OPORTO, Portugal, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Athena Technology Solutions, una empresa especializada en la implementación de sistemas de ejecución de fabricación (MES), con sede en Fremont (California) y fundada en 2011 que cuenta con cerca de 200 empleados en Estados Unidos e India, se está expandiendo hacia Europa y abre su primera oficina europea en Oporto.

Oporto albergará las áreas de ventas, ejecución de proyectos, atención al cliente y dirección de las operaciones en Europa. Athena comienza con seis empleados en Portugal, prevé alcanzar los 20 durante el primer año y tiene como objetivo formar un equipo de 100 personas en un plazo de cinco años. La empresa se ha propuesto conseguir al menos cinco clientes para el cierre de su ejercicio fiscal en diciembre.

"Europa es el siguiente paso natural para Athena. El negocio de los sistemas de ejecución de fabricación (MES) se desarrolla en Estados Unidos, Europa y Asia, y debemos estar allí donde se encuentra la actividad", afirmó Senthil Ranganathan, fundador y consejero delegado de Athena. "En Oporto hemos encontrado el talento necesario para empezar de inmediato, un ecosistema tecnológico que encaja con los sectores a los que servimos y una ubicación cercana a nuestros socios. Aquí es donde comienza nuestra operativa europea y desde donde se gestionará".

Sachi Javli, directora general y responsable de ejecución global, encabeza las operaciones en Europa. Athena se encuentra actualmente en proceso de selección de gestores de proyectos, gestores de programas, desarrolladores y profesionales de ventas, tanto en Portugal como en otros mercados europeos.

Desde Oporto, Athena ofrece servicios de selección, implementación, integración y soporte de sistemas MES, así como soluciones PLM, ERP y servicios gestionados, dirigidos a grandes empresas manufactureras multinacionales con múltiples sedes. Estas empresas operan en sectores como los semiconductores, la electrónica, los dispositivos médicos, la energía solar, las baterías y otras áreas de la fabricación discreta de alta tecnología. Entre sus socios tecnológicos se encuentran Critical Manufacturing, de la cual es Premier Services Partner, Siemens como Alliance Partner para la plataforma Opcenter MES y Twinzo, en calidad de distribuidor autorizado.

Asimismo, Athena pondrá a disposición de los fabricantes europeos FabOrchestrator.AI™, la capa de orquestación basada en IA de agentes para operaciones de fabricación que la compañía presentó este año.

"Los fabricantes no invierten en un sistema MES por el software en sí, sino para alcanzar sus objetivos de calidad, rendimiento, cumplimiento normativo y eficiencia operativa", señaló Javli. "Gracias a nuestro equipo en Oporto, cerca de nuestros socios y de los fabricantes a los que queremos prestar servicio, y al respaldo de nuestros centros de entrega en India, estamos plenamente capacitados desde el primer día para abordar cualquier proyecto o propuesta".

A medida que el negocio crezca, Athena podría abrir una oficina satélite en Alemania.

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Susana Esteves | susana.esteves@edc.pt | +351919819460

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