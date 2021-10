AUTOCRYPT presentará la solución de seguridad V2X en ITS World Congress 2021

HAMBURGO, Alemania, 8 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., un proveedor líder de soluciones de seguridad para la movilidad, anunció su participación en el evento ITS World Congress 2021 que se celebrará entre el 11 y el 15 de octubre de 2021. El ITS World Congress es uno de los eventos más grandes que se centra en la movilidad y la digitalización del futuro del transporte, y ofrece un acceso excepcional a la comunidad global al invitar a todos los sectores en el campo de la movilidad a desempeñar un papel en el desarrollo continuo de los sistemas y servicios de transporte inteligente (ITS).

En el evento presencial de este año, AUTOCRYPT presentará una gama de soluciones de seguridad de movilidad dedicadas a crear una plataforma holística de servicios de seguridad de movilidad con un enfoque en la seguridad V2X, que respalda los estándares regionales de la UE, América del Norte, China y APAC.

El producto de seguridad V2X de AUTOCRYPT, AutoCrypt V2X, no solo proporciona una biblioteca de seguridad de punto final y un sistema de autenticación PKI backend, sino también una interfaz de usuario personalizable basada en un servicio de administración centralizado. Como uno de los cinco principales proveedores de seguridad V2X del mundo, según Markets and Markets, AUTOCRYPT tiene previsto mostrar su supervisión de las capacidades V2X de carreteras inteligentes de Corea del Sur en el stand B5.014 del evento ITS.

Además, con su nuevo vSOC (Vehicle Security Operations Center) para su solución de seguridad en el vehículo, AutoCrypt IVS, los OEM pueden disfrutar de una administración y un acceso convenientes para supervisar la vigilancia y detección de cualquier amenaza de ciberseguridad vehicular.

"A medida que Europa se distingue como un mercado esencial para el desarrollo de soluciones de movilidad y seguridad, nuestra expansión en Europa con nuestra nueva oficina en Múnich y el ITS World Congress 2021 nos da confianza para una era pospandémica", comentó Daniel ES Kim, consejero delegado y cofundador de AUTOCRYPT. "Estamos encantados de ofrecer más de nuestras soluciones en todo el mundo al ofrecer un mayor compromiso de proporcionar tecnologías de seguridad de movilidad integradas para fabricantes de equipos originales y proveedores de la industria".

Obtenga más información sobre AUTOCRYPT y sus soluciones integrales de seguridad de movilidad en el stand B5.014 o contacte a través del e-mail global@autocrypt.io.

AUTOCRYPT es el actor líder en tecnologías de seguridad en el transporte. AUTOCRYPT, reconocido por TU-Automotive como el mejor producto/solución de ciberseguridad automotriz de 2019, continúa allanando el camino en la seguridad del transporte y la movilidad a través de un enfoque holístico de múltiples capas. A través de las soluciones de seguridad para V2X/C-V2X, V2G (incluida la seguridad PnC), la seguridad en el vehículo y la gestión de flotas, AUTOCRYPT garantiza que se priorice la seguridad antes de que los vehículos salgan a la carretera.