Automation Anywhere anuncia los ganadores del premio Socio global del año 2024

Socios globales reconocidos por permitir a las organizaciones acelerar las transformaciones de la automatización inteligente

AUSTIN, Texas, 11 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , líder en soluciones de automatización impulsadas por IA, anunció hoy los ganadores de sus premios Global Partner of the Year, presentados en la Cumbre de Socios anual de la compañía.

Los premios anuales reconocen a los socios de Automation Anywhere que han ejemplificado la brillantez y la responsabilidad hacia el éxito del cliente con una implementación de soluciones ingeniosa y han realizado importantes inversiones en la creación de experiencia técnica para brindar soporte al cliente. Los premios a socios globales se entregaron a socios de las regiones de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oriente Medioa, África (EMEA), India, Asia Pacífico y Japón (APJ).

"Estoy encantado de felicitar a nuestros distinguidos socios reconocidos en los premios Socio global del año 2024", afirmó Ben Yerushalmi, vicepresidente sénior de alianzas y canales globales de Automation Anywhere. "Los logros sobresalientes de estas organizaciones abarcan un notable crecimiento de ingresos e iniciativas transformadoras para ofrecer experiencias excepcionales a los clientes y el éxito de nuestros clientes conjuntos. En nombre de Automation Anywhere, extendemos nuestro agradecimiento por su dedicación a la innovación y la entrega de impactantes soluciones de automatización impulsadas por IA que impulsar el futuro del trabajo".

Las categorías de premios para socios y los ganadores incluyen:

Socio de Pinnacle del año : otorgado a un socio con el mayor número de reservas nuevas y de ventas adicionales, compromiso para alcanzar el estatus en el Programa de socios de Pinnacle y dedicación para ser un socio de Automation Anywhere.- Ganador: Accenture

: otorgado a un socio con el mayor número de reservas nuevas y de ventas adicionales, compromiso para alcanzar el estatus en el Programa de socios de Pinnacle y dedicación para ser un socio de Automation Anywhere.- Ganador: Accenture Socio de crecimiento del año : otorgado al socio con el mayor crecimiento de ingresos año tras año.- Ganador: re:Code Solutions

: otorgado al socio con el mayor crecimiento de ingresos año tras año.- Ganador: re:Code Solutions Socio de impacto social del año : celebra a un socio que utiliza productos o servicios de automatización inteligente para el bien común, ya sea a través de la mejora de la sociedad, la ética o el impacto social.- Ganador: Tata Consultancy Services

: celebra a un socio que utiliza productos o servicios de automatización inteligente para el bien común, ya sea a través de la mejora de la sociedad, la ética o el impacto social.- Ganador: Tata Consultancy Services Socio comunitario del año : premia a las personas con el mayor compromiso dentro de la comunidad Automation Anywhere.- Ganador : Luke Keenan , Intelligent Automation Consulting

: premia a las personas con el mayor compromiso dentro de la comunidad Automation Anywhere.- Ganador , Intelligent Automation Consulting Socio tecnológico del año : otorgado al socio con la mayor profundidad y amplitud de integración con Automation Anywhere y los mayores ingresos en el año fiscal 24.- Ganador: AWS

: otorgado al socio con la mayor profundidad y amplitud de integración con Automation Anywhere y los mayores ingresos en el año fiscal 24.- Ganador: AWS Principal socio de BPO del año: otorgado al socio de BPO con mejor desempeño que ha demostrado un crecimiento e inversión significativos en la creación de una amplia profundidad y amplitud de casos de uso para escalar la automatización dentro de las empresas.- Ganador: Wipro

Los premios al Socio del año se otorgarán durante los próximos meses en regiones clave a nivel mundial con categorías que incluyen: Estrella en ascenso del año, Evangelista de la automatización del año, Un equipo, Un objetivo y Socio de soluciones de innovación del año.

Para obtener más información sobre los recursos y beneficios del programa, o para convertirse en socio, visite https://www.automationanywhere.com/resou... .

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en automatización de procesos impulsada por IA que pone la IA a trabajar en todas las organizaciones. La plataforma Automation Success Platform de la compañía está impulsada con IA especializada, IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que prioriza la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere permite a las organizaciones de todo el mundo generar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización impulsada por la IA. Obtenga más información en www.automationanywhere.com.

Automation Anywhere es una marca registrada/marca de servicio de Automation Anywhere, Inc. en Estados Unidos y otros países. Otras marcas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños.

