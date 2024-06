Automation Anywhere presenta un nuevo sistema empresarial de IA + Automatización (2)

Automation Anywhere

Automation Anywhere presenta un nuevo sistema empresarial de IA + Automatización que permite a las empresas multiplicar por 10 el impacto empresarial con agentes de IA y transformar los flujos de trabajo críticos

La segunda generación de modelos de procesos GenAI y el nuevo AI Studio permiten la creación democratizada de agentes de IA, un rápido desarrollo de la automatización y un tiempo de creación de valor tres veces más rápido

AUSTIN, Texas, 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Automation Anywhere, líder en automatización impulsada por IA, anunció su nuevo AI + Automation Enterprise System que pone la IA a trabajar con la automatización para impulsar resultados exponenciales. Presentada durante Imagine 2024 , la nueva oferta de la compañía está impregnada de su segunda generación GenAI Process Models para acelerar el descubrimiento, desarrollo y despliegue de automatizaciones de procesos de IA. La empresa también lanzó nuevos agentes de IA para gestionar tareas cognitivas complejas y automatizar más de lo que nunca antes había sido posible en todos los sistemas de una empresa. Estas soluciones ayudarán a las organizaciones a lograr mejoras drásticas en la eficiencia, reduciendo a minutos tareas que antes llevaban horas y proporcionando 3 veces el tiempo de creación de valor y hasta 10 veces el impacto empresarial en flujos de trabajo que incluyen operaciones de atención al cliente, finanzas, TI y RRHH.

"Hoy en día, todas las empresas se enfrentan al mismo mandato ineludible de crecimiento y productividad: trabajar de forma más inteligente, no más dura; ser más productivas, más eficientes y más innovadoras", afirmó Mihir Shukla, consejero delegado y cofundador de Automation Anywhere. "La automatización es la base que nos ha llevado hasta ahí. Pero la automatización impulsada por AI Agent es el avance que nos llevará más allá, para automatizar lo que parece imposible, crear un nuevo modelo operativo para los negocios e impulsar la transformación empresarial con resultados asombrosos".

De las tareas básicas a los flujos de trabajo cognitivos rápidos con agentes de IA empresarial

Una novedad revolucionaria es la posibilidad de crear agentes de IA personalizados con el nuevo AI Agent Studio. Los agentes de IA llevan la automatización al siguiente nivel con la capacidad de aprender de los datos de la empresa, tomar decisiones informadas y actuar de forma responsable en cualquier sistema de la empresa, acelerando los procesos hasta en un 90%. AI Agent Studio cuenta con herramientas de código reducido que facilitan a los desarrolladores de todos los niveles la creación rápida de agentes de IA especializados que les ayuden en sus casos de uso específicos, sin necesidad de contar con un científico de datos. Estos agentes de IA combinan IA y acción para abordar tareas cognitivas más complejas, como identificar y sustituir automáticamente un producto en caso de falta de existencias. Son adaptables, capaces de aprender de datos empresariales complejos y de tomar medidas rápidas para una resolución rápida y un mayor retorno de la inversión.

Aspectos destacados de AI Agent empresarial:

El nuevo AI Agent Studio , disponible de forma general, proporciona a los desarrolladores de todos los niveles herramientas de bajo código para crear, gestionar y gobernar fácilmente agentes de IA personalizados. Los desarrolladores pueden empezar con el modelo básico que prefieran, incluidos los modelos de AWS, Google Cloud y Microsoft Azure OpenAI Service , entre otros.

, disponible de forma general, proporciona a los desarrolladores de todos los niveles herramientas de bajo código para crear, gestionar y gobernar fácilmente agentes de IA personalizados. Los desarrolladores pueden empezar con el modelo básico que prefieran, incluidos los modelos de AWS, Google Cloud y , entre otros. Los desarrolladores también podrán aumentar los Agentes de IA con conocimiento empresarial a través de un servicio nativo de Retrieval-Augmented Generation (RAG) y Amazon Bedrock en octubre. Por último, los desarrolladores dispondrán de pruebas rápidas integradas para garantizar que los resultados son relevantes para cualquier caso de uso antes de poner en marcha los agentes de IA.

La mejora de la seguridad y el gobierno equipa a los agentes de IA con controles integrados para la protección y la supervisión de cómo se utilizan la IA y los datos de la empresa para garantizar la seguridad y la conformidad. Entre las nuevas funciones se incluyen la supervisión y auditoría del rendimiento de los agentes y de los modelos, las barandillas para un uso coherente y la validación humana y las pruebas rápidas para limitar las alucinaciones y maximizar la calidad de los resultados. El futuro enmascaramiento de datos suprimirá automáticamente los datos sensibles de cualquier entrada que procese un modelo.

"AI Agent Studio ha agilizado realmente mi flujo de trabajo, ha impulsado mi productividad y ha cambiado las reglas del juego", explicó Khaled Mostafa, director de prestación de servicios de automatización inteligente de Magnoos Information Systems. "La capacidad de cambiar sin problemas entre los modelos básicos de los principales proveedores dentro de una única plataforma ha mejorado significativamente mi proceso de ingeniería rápida. El gobierno es fundamental y las funciones son increíblemente sólidas, ofreciendo información detallada sobre todas nuestras interacciones con estos modelos, lo que me hace sentir mucho más cómodo incluyendo capacidades GenAI en mis automatizaciones".

GenAI Process Models 2.0 - Acelerar el ciclo de vida del desarrollo con un volante impulsado por IA

Los motores subyacentes que impulsan el sistema AI + Automation Enterprise son los modelos de proceso GenAI exclusivos de Automation Anywhere. Los GenAI Process Models 2.0 están diseñados exclusivamente para impulsar un descubrimiento de procesos más rápido, una creación de automatización un 30% más rápida, una precisión del 90% en el procesamiento de documentos y un 50% más de resistencia de automatización, por encima de lo que pueden ofrecer los LLM por sí solos. Los modelos se ajustan con metadatos enriquecidos de más de 300 millones de automatizaciones de procesos que se ejecutan en la plataforma nativa en la nube de Automation Anywhere.

Un nuevo conjunto de soluciones de automatización para desarrolladores basadas en los nuevos modelos de procesos GenAI 2.0 incluye:

• Nuevo Automator AI, disponible de forma general, un completo conjunto de productos y capacidades de IA generativa para acelerar el ciclo de vida de la automatización, haciendo más rápida y sencilla la creación, implantación y gestión de automatizaciones. Las funciones incluyen:- Generative Recorder, que permite a los equipos crear automatizaciones de interfaz de usuario más resistentes con un sistema de recuperación de IA generativa que detecta automáticamente los cambios en una interfaz de aplicación de origen y se autorrepara en tiempo real para mantener el trabajo en movimiento, reduciendo el tiempo de inactividad de la automatización hasta en un 50%.- Autopilot mejorado, disponible de forma general, permite a los equipos multifuncionales pasar del descubrimiento a la automatización en un tiempo récord convirtiendo rápidamente la documentación de procesos en borradores de automatización de procesos mediante IA generativa. Autopilot ahora permite entradas desde cualquier herramienta de minería en formato BPMN para construir automatizaciones.

La Automatización de Documentos, que ha experimentado una enorme respuesta por parte de los clientes y un crecimiento de 9 veces año tras año, aprovecha las mejoras de la IA generativa para el procesamiento en tiempo real de cualquier tipo de documento, incluidos los documentos no estructurados, y alcanza una precisión superior al 90%. Las empresas ahora pueden capturar rápidamente datos en el flujo de trabajo desde cualquier tipo de documento con la nueva capacidad de extraer datos de tablas complejas, más de 30 idiomas compatibles y opciones de modelo ampliadas. La configuración y el despliegue de modelos son más rápidos y sencillos que nunca con una nueva experiencia de prueba y configuración y un nuevo soporte para el despliegue local.

"Automation Anywhere sigue integrando a la perfección la IA y la automatización para ayudar a los clientes a sacar más partido de sus inversiones en IA. Estas últimas mejoras y capacidades de la plataforma, incluidos los agentes de IA, hacen que la automatización impulsada por la IA sea aún más accesible, permitiendo a las organizaciones y a los empleados aprovechar la IA de nuevas maneras, ayudándoles a trabajar de forma más inteligente que nunca", destacó Maureen Fleming, vicepresidenta de Programa de Investigación de Automatización de Procesos Inteligentes de IDC.

Acelerar la productividad empresarial con soluciones de IA para empresas

Para ayudar a los clientes a obtener valor rápidamente, Automation Anywhere también ofrece un conjunto de soluciones basadas en IA para ayudar a acelerar los resultados empresariales en todas las funciones empresariales clave.

Automation Co-Pilot , el asistente empresarial integrado en cualquier lugar para organizaciones, ahora es conversacional (en estado de vista previa) gracias a una nueva integración con Amazon Q Service . Ahora es más rápido para los usuarios empresariales realizar el trabajo a través de cualquier aplicación con capacidades de chat para asistencia bajo demanda para hacer preguntas a las bases de conocimiento, llamar a agentes de IA o iniciar automatizaciones. Automation Co-Pilot listo para la empresa puede integrarse en cualquier aplicación en la que trabaje un usuario y actuar en cualquier sistema de una organización.

, el asistente empresarial integrado en cualquier lugar para organizaciones, ahora es conversacional (en estado de vista previa) gracias a una nueva integración con . Ahora es más rápido para los usuarios empresariales realizar el trabajo a través de cualquier aplicación con capacidades de chat para asistencia bajo demanda para hacer preguntas a las bases de conocimiento, llamar a agentes de IA o iniciar automatizaciones. Automation Co-Pilot listo para la empresa puede integrarse en cualquier aplicación en la que trabaje un usuario y actuar en cualquier sistema de una organización. Service Operations Solution Accelerator, disponible de forma general, ayuda a los equipos a conseguir un impacto empresarial más rápido con Agentes de IA preempaquetados y flujos de trabajo predefinidos para una variedad de casos de uso de operaciones de servicio. Los empleados pueden mejorar cada interacción con el cliente con la capacidad no sólo de ejecutar rápidamente automatizaciones de procesos, sino que ahora pueden llamar a los Agentes de IA para completar tareas cognitivas como la gestión de pedidos, el procesamiento de devoluciones y el servicio de preguntas y respuestas. En los próximos trimestres, se lanzarán nuevos aceleradores de soluciones para finanzas, TI, RRHH y sectores como la sanidad, la banca y la fabricación.

