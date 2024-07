Avanza la expansión estratégica del gas de Aramco (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- La expansión estratégica del gas de Aramco avanza con la adjudicación de contratos por valor de 25.000 millones de dólares

Comienza la segunda fase de la ambiciosa explotación de gas de Jafurah con la adjudicación de contratos por valor de unos 12.400 millones de dólares

Adjudicación de contratos por valor de unos 8.800 millones de dólares para la ampliación de la tercera fase del Sistema Principal de Gas de la Compañía.

También se han adjudicado 23 contratos adicionales de plataformas de gas no convencional por valor de 2.400 millones de dólares y dos contratos de perforación direccional por valor de 612 millones de dólares, mientras que en Jafurah se han adjudicado 13 contratos de conexión de pozos por valor de 1.630 millones de dólares entre diciembre de 2022 y mayo de 2024.

El objetivo de los proyectos es apoyar el crecimiento de la producción de gas de Aramco, diversificar su cartera y añadir volúmenes significativos de etano, NGL y condensado

DHAHRAN, Arabia Saudí, 1 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, ha adjudicado contratos por valor de más de 25.000 millones de dólares para avanzar en su expansión estratégica de gas, que tiene como objetivo un crecimiento de la producción de gas de ventas de más del 60% para 2030, en comparación con los niveles de 2021.

Los contratos se refieren a la segunda fase de desarrollo del amplio yacimiento de gas no convencional de Jafurah, la tercera fase de expansión del Sistema Principal de Gas de Aramco, nuevas plataformas de gas y el mantenimiento continuo de la capacidad.

Amin H. Nasser, director general y consejero delegado de Aramco, explicó: "Estas adjudicaciones demuestran nuestra firme convicción en el futuro del gas como importante fuente de energía, así como materia prima vital para las industrias transformadoras. La magnitud de las inversiones que estamos realizando en Jafurah y la expansión de nuestro Sistema Principal de Gas ponen de manifiesto nuestra intención de seguir integrando y desarrollando nuestro negocio de gas para satisfacer la creciente demanda prevista. Esto complementa la diversificación de nuestra cartera, crea nuevas oportunidades de empleo y apoya la transición del Reino hacia una red eléctrica con menos emisiones, en la que el gas y las energías renovables desplazan gradualmente a la generación de electricidad a partir de líquidos. Para llegar a donde estamos hoy, los equipos de nuestra amplia red de proveedores y prestadores de servicios, que se han unido a Aramco en este viaje para construir y ampliar nuestra infraestructura energética de categoría mundial, han demostrado mucho trabajo duro, innovación y un fuerte espíritu de "sí se puede"".

Contratos adjudicados

La Compañía ha adjudicado 16 contratos, por un valor total de unos 12.400 millones de dólares, para la segunda fase de desarrollo de Jafurah. Las obras incluirán la construcción de instalaciones de compresión de gas y los gasoductos asociados, la ampliación de la planta de gas de Jafurah, incluida la construcción de trenes de procesamiento de gas, y las instalaciones de servicios públicos, azufre y exportación. También supondrá la construcción de las nuevas instalaciones de fraccionamiento de Gas Natural Líquido (NGL) Riyas de la Compañía en Jubail -incluidos trenes de fraccionamiento de NGL e instalaciones de servicios públicos, almacenamiento y exportación- para procesar el NGL recibido de Jafurah.

Se han adjudicado otros 15 contratos llave en mano a tanto alzado, por un valor total de unos 8.800 millones de dólares, para iniciar la tercera fase de ampliación del Sistema Principal de Gas, que suministra gas natural a clientes de todo el Reino de Arabia Saudí. La ampliación, realizada en colaboración con el Ministerio de Energía, aumentará el tamaño de la red e incrementará su capacidad total en 3.150 millones de pies cúbicos estándar al día (bscfd) adicionales de aquí a 2028, mediante la instalación de unos 4.000 km de gasoductos y 17 nuevos trenes de compresión de gas.

También se han adjudicado otros 23 contratos de plataformas de gas por valor de 2.400 millones de dólares, junto con dos contratos de perforación direccional por valor de 612 millones de dólares. Por otra parte, se han adjudicado 13 contratos de conexión de pozos en Jafurah, por un valor total de 1.630 millones de dólares, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024.

Progreso en Jafurah

Se calcula que el yacimiento de gas no convencional de Jafurah contiene 229 billones de pies cúbicos estándar de gas bruto y 75.000 millones de barriles de condensado. La primera fase del programa de desarrollo de Jafurah, que comenzó en noviembre de 2021, avanza según lo previsto y su puesta en marcha inicial está prevista para el tercer trimestre de 2025. Aramco espera que la inversión total del ciclo de vida de Jafurah supere los 100.000 millones de dólares y que la producción alcance una tasa de ventas de gas sostenible de 2.000 millones de pies cúbicos estándar al día en 2030, además de importantes volúmenes de etano, NGL y condensado.

Ampliación del Sistema Principal de Gas

El Sistema Principal de Gas de Aramco es una extensa red de gasoductos que conecta los principales centros de producción y procesamiento de gas de Aramco en todo el Reino de Arabia Saudí. Su expansión aumentará el acceso al suministro nacional de gas para los clientes de los sectores industrial, de servicios públicos y otros, proporcionando una alternativa al petróleo para la generación de energía con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 1982, la red transportaba gas asociado, también conocido como "gas residual" liberado durante la producción de petróleo, en lugar de quemarlo, lo que ilustra la innovación de Aramco y la adopción temprana de soluciones que ayudan a mitigar las emisiones. Esta red pionera, que ahora transporta gas asociado y gas de venta, ha ayudado a Aramco a lograr una quema rutinaria de gas casi nula y a mantener un volumen de quema inferior al 1% de la producción total de gas bruto desde 2012, lo que ha contribuido a que la empresa tenga una de las intensidades de carbono más bajas del sector.

