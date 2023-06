Bank of Ireland Group plc lanza ofertas públicas de adquisición de instrumentos perpetuos heredados (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bank of Ireland Group plc (junto con sus filiales el "Grupo") lanzan ofertas públicas de adquisición de instrumentos perpetuos heredados

NO PARA LA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN O A CUALQUIER PERSONA UBICADA O RESIDENTE EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE ES ILEGAL DIVULGAR, PUBLICAR O DISTRIBUIR ESTE DOCUMENTO, INCLUYENDO ESTADOS UNIDOS O CUALQUIER PERSONA DE ESTADOS UNIDOS.

LONDRES, 21 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Bank of Ireland Group invita hoy a los tenedores de los siguientes instrumentos perpetuos heredados (los "instrumentos") a ofrecer todas y cada una de sus participaciones con una prima (las "Ofertas"):

(i) 12,625 % de acciones preferentes no acumulativas en libras esterlinas de 1,00 libra cada una del Gobernador y la Compañía del Bank of Ireland ("GovCo") conforme a una invitación del Bank of Ireland Nominee 3 Limited, una filial de Bank of Ireland Group plc;

(ii) 12% de acciones preferentes no acumulativas en euros de 1,27 € cada una de GovCo, de conformidad con una invitación de Bank of Ireland Nominee 3 Limited, una filial de Bank of Ireland Group plc;

(iii) 8,125% de acciones preferentes no acumulativas y no rescatables emitidas por Bristol & West plc, conforme a una invitación de GovCo; y

(iv) 13,375 % de bonos subordinados perpetuos no garantizados de GovCo (los "Bonos GovCo"), conforme a una invitación de GovCo (actuando a través de su sucursal en Reino Unido).

Como parte de las Ofertas, el Grupo también está lanzando una solicitud de consentimiento solicitando a los tenedores de los Bonos de GovCo que voten sobre una resolución para insertar una opción de compra en los términos y condiciones de los Bonos de GovCo que permitirán a GovCo redimir los Bonos de GovCo. Los tenedores que presenten sus Bonos de GovCo o voten como parte de la solicitud de consentimiento recibirán una tarifa de votación en caso de que se apruebe la resolución.

Las Ofertas forman parte de la revisión continua del Grupo de su estructura de capital para lograr, entre otras cosas, el retiro de los instrumentos perpetuos heredados ineficientes.

Los instrumentos, emitidos entre 1991 y 1997, ya no califican como capital regulatorio, y el Grupo ya no emite instrumentos de esta naturaleza. Los instrumentos son complejos tanto desde el punto de vista operativo como regulatorio y no se benefician de un mercado de negociación líquido.

El Grupo se comprometerá de manera integral con los tenedores de los instrumentos de las Ofertas y ha designado a D.F. King Ltd para operar una línea telefónica dedicada que estará disponible para responder a todas las consultas. Los términos de las Ofertas y los datos de contacto de D.F. King Ltd se exponen con más detalle en los memorandos de oferta publicados hoy y disponibles en el siguiente enlace (los "Memorandos de oferta"):

https://www.dfkingltd.com/boi/

Las tablas en el apéndice de este anuncio resumen los precios con respecto a la Oferta para cada instrumento relevante. Cada una de las Ofertas se realiza en los términos y sujeta a las condiciones contenidas en el Memorando de Oferta para cada instrumento relevante.

APÉNDICE

RESUMEN DE LAS OFERTAS

Las siguientes tablas resumen los precios con respecto a la Oferta para cada instrumento relevante. Cada una de las Ofertas está sujeta a los términos y condiciones contenidas en el Memorando de Oferta para ese instrumento. Se espera que la fecha límite de vencimiento general sea el 29 de junio de 2023 a 1.00 p.m. y se espera que la fecha límite de vencimiento minorista sea el 2 de agosto de 2023 a 1.00 p.m. Cada Oferta está abierta con respecto a todos y cada uno de los instrumentos relevantes en circulación.

Las acciones preferentes no acumulativas en libras al 12,625 % de 1.876.090 libras esterlinas y las acciones preferentes en euros no acumulativas al 12 % de 3.842.987 euros de GovCo (las "acciones preferentes")

Las 32.593.734 libras de 8,125 % de acciones preferentes no acumulables y no rescatables emitidas por Bristol & West plc (ISIN: GB0000510205) (las "Acciones preferentes de B&W")

Los bonos subordinados perpetuos no garantizados al 13,375 % de £75.000.000 de GovCo

Los tenedores de Bonos de GovCo ("Tenedores de Bonos de GovCo") tienen la opción de (a) ofrecer sus Bonos de GovCo (y automáticamente votar a favor de la solicitud de consentimiento para el rescate de los Bonos de GovCo) o (b) votar sobre la solicitud de consentimiento o (c) no emprender ninguna acción.

La cantidad que recibirán los Tenedores de Bonos de GovCo que ofrezcan sus Bonos de GovCo o voten sobre la solicitud de consentimiento dependerá de si el voto a favor de que GovCo canjee los Bonos tenga éxito y de si un Tenedor de Bonos de GovCo presentó sus Bonos de GovCo o votó por separado, en cada caso por el plazo correspondiente. Si el voto a favor de que GovCo redimiendo los Bonos de GovCo tiene éxito, los Bonos de GovCo no se comprarán de conformidad con la Oferta con respecto a los Bonos de GovCo y GovCo redimirá todos los Bonos de GovCo en la Fecha de Redención.

A continuación se incluye un resumen de los posibles resultados.

Si el voto a favor de que GovCo canjee los Bonos de GovCo tiene éxito:

Si el voto a favor de que GovCo canjee los Bonos de GovCo no tiene éxito:

Los términos en mayúscula que no se definen de otro modo en este anuncio tienen el mismo significado que se les asigna en el Memorando de Oferta correspondiente.

MÁS INFORMACIÓN

D.F. King Ltd ha sido designado agente minorista de información para todas las Ofertas. Computershare Investor Services (Ireland) Limited ha sido designado para actuar como agente receptor en relación con las acciones preferentes y Link Market Services Limited ha sido designado para actuar como agente receptor en relación con las acciones preferentes de B&W y los bonos de GovCo.

J&E Davy Unlimited Company, Jefferies International Limited, Lloyds Bank Corporate Markets plc y UBS AG London Branch han sido designados gerentes de intermediarios únicamente a los efectos de las Ofertas para inversores institucionales (los "Gerentes de intermediarios").

REGLAMENTO DE ABUSO DE MERCADO

Este anuncio contiene información privilegiada en relación con los instrumentos y se divulga de conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado (UE) 596/2014 ("EU MAR") y MAR, ya que forma parte de la legislación nacional de Reino Unido en virtud de la Ley 2018 de la Unión Europea (Retirada ), modificada ("UK MAR").

RESTRICCIONES DE OFERTA Y DISTRIBUCIÓN

No para divulgación, publicación o distribución en o hacia o para cualquier persona ubicada o residente en Estados Unidos, sus territorios y posesiones (incluidos Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Guam, Samoa Americana, Wake Island y las Islas Marianas del Norte, cualquier estado de Estados Unidos y el Distrito de Columbia) o a cualquier persona de EE.UU. (como se define en la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y sus enmiendas). No para la divulgación, publicación o distribución en o hacia, o para cualquier persona ubicada o residente en cualquier otra jurisdicción donde sea ilegal divulgar, publicar o distribuir este documento.

Ni este anuncio ni ninguno de los Memorandos de Oferta constituyen una oferta o una invitación para participar en las Ofertas en Estados Unidos o en cualquier jurisdicción en o desde la cual, o a cualquier persona a quien, es ilegal hacer la oferta o invitación bajo las leyes de valores aplicables. La distribución o comunicación de este anuncio y los Memorandos de Oferta en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Cada uno de los ofertantes, los Gerentes de Colocación, el Agente Receptor y el Agente de Información Minorista requieren que las personas en posesión de este anuncio y/o los Memorandos de Oferta se informen sobre dichas restricciones y las respeten.

Este anuncio, los Memorandos de la Oferta y cualquier otro documento o material relacionado con las Ofertas no se distribuyen al público en general en Reino Unido y no deben transmitirse al mismo. La comunicación de dichos documentos y/o materiales como una promoción financiera solo se realiza a aquellas personas en Reino Unido que se encuentran dentro del artículo 43 de la Orden de la Ley 2005 de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción financiera), modificada (la "Orden de Promoción Financiera") (que incluye a un miembro existente o acreedor del emisor relevante y, por lo tanto, incluye a los tenedores de los instrumentos relevantes) o dentro de la definición de profesionales de la inversión (tal como se define en el Artículo 19(5) de la Orden de promoción financiera) o cualquier otra persona a la que de otro modo se pueda hacer legalmente en virtud de la Orden de promoción financiera.

RESPONSABILIDAD

Este anuncio debe leerse junto con los Memorandos de Oferta correspondientes y cualquier otro anuncio publicado en relación con las Ofertas. Este anuncio y los Memorandos de Oferta contienen información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a las Ofertas. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este anuncio o los Memorandos de Oferta o sobre la acción que debe tomar, se le recomienda buscar su propio asesoramiento financiero y legal, incluso en cuanto a las consecuencias fiscales, inmediatamente de su corredor, abogado, contable u otro asesor financiero o legal independiente. Cualquier persona cuyos instrumentos sean retenidos en su nombre por un custodio, broker, intermediario, banco comercial, compañía fiduciaria u otro nominado o intermediario (cada uno un "Intermediario") debe comunicarse con dicho Intermediario con urgencia si desea participar en las Ofertas. Ninguno de los ofertantes, los Agentes Colocadores, el Agente Receptor o el Agente de Información Minorista hacen recomendación alguna en cuanto a si los tenedores deben presentar instrumentos conforme a las Ofertas. Los tenedores de los instrumentos deben consultar a sus propios asesores según sea necesario para ayudarlos a tomar una decisión con respecto a las Ofertas y para informarles si están legalmente autorizados a ofrecer sus instrumentos.

Este anuncio contiene ciertas declaraciones prospectivas que reflejan la intención, las creencias o las expectativas actuales sobre el futuro del Bank of Ireland Group y/o de cada uno de los ofertantes y pueden reconocerse mediante el uso de palabras como "espera", "hará", "anticipar", o palabras de significado similar. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de ningún desempeño futuro y son necesariamente estimaciones que reflejan el mejor juicio de la alta dirección de Bank of Ireland Group y/o el ofertante con respecto a cada oferta e implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los sugeridos por las declaraciones prospectivas. Como consecuencia, estas declaraciones prospectivas deben considerarse a la luz de varios factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las estimaciones o proyecciones contenidas en las declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otros, los factores de riesgo establecidos en los memorandos de oferta. Los ofertantes no pueden garantizar la realización de ninguna declaración prospectiva, aunque creen que han sido prudentes en sus respectivos planes y supuestos. El logro de resultados futuros está sujeto a riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden resultar inexactas. Si se materializaran riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, o si las suposiciones subyacentes resultaran inexactas, los resultados reales podrían variar significativamente de los anticipados, estimados o proyectados. Ni Bank of Ireland Group ni el ofertante con respecto a cada oferta asumen ninguna obligación de actualizar públicamente o publicar cualquier revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley aplicable.

