BC Engine, de BC.GAME, supera los 10 millones de dólares en recompensas a seis meses de su lanzamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Lanzado en abril de 2026, BC Engine ha alcanzado un hito importante en cuanto a recompensas acumuladas, consolidando su papel como mecanismo fundamental de reparto de valor dentro del ecosistema de BC.GAME.

BELIZE CITY, Belice, 18 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME - la galardonada plataforma global de entretenimiento en línea - anuncia que su BC Engine ha superado los 10 millones de BCD en recompensas acumuladas, equivalentes a más de 10 millones de dólares estadounidenses, apenas seis meses después de su lanzamiento el 8 de abril de 2026.

Este hito pone de relieve el rápido crecimiento de BC Engine, que ha evolucionado de ser un mecanismo de recompensas por hora a convertirse en un pilar cada vez más importante del ecosistema BC.GAME, conectando a los titulares de $BC, la actividad de la plataforma y a los socios de juego mediante una distribución recurrente de valor.

Del lanzamiento a los 10 millones de dólares en seis meses

Desde su introducción, BC Engine ha registrado un crecimiento constante en las recompensas acumuladas.

El 28 de mayo, los titulares de $BC que participaban en el sistema habían obtenido más de 2,1 millones de BCD. Para el 28 de julio, las recompensas acumuladas superaban los 5 millones de BCD, alcanzando los 8,6 millones de BCD el 18 de septiembre.

Ahora, apenas seis meses después de su lanzamiento, la cifra ha superado los 10 millones de BCD, lo que representa un crecimiento de casi cinco veces respecto a finales de mayo.

BC Engine permite a los titulares de $BC que cumplan con los requisitos obtener recompensas en BCD mediante rondas de liquidación horarias. La cifra de 10 millones de dólares estadounidenses corresponde a recompensas ya generadas a través de liquidaciones completadas, y no a rendimientos proyectados ni a variaciones en el precio de mercado de $BC.

Construyendo un ecosistema BC.GAME más sólido

Más allá del hito en sí, BC Engine se está consolidando como un componente clave en la estrategia a largo plazo del ecosistema de BC.GAME.

A diferencia de las recompensas promocionales convencionales, BC Engine vincula la actividad en la plataforma con una distribución recurrente de valor, lo que genera incentivos continuos para la participación y refuerza la utilidad de $BC.

Mediante la introducción de Engine Nodes, diversos socios —entre ellos BC Originals, Croco Gaming y BETBY— se han integrado en este ecosistema de recompensas en constante expansión, conectando distintos productos y proveedores de juegos a través de un mecanismo compartido de distribución de valor.

Para los usuarios, BC Engine ofrece recompensas recurrentes y registros de liquidación transparentes. Para los socios del ecosistema, genera vínculos más profundos con la plataforma y su comunidad. En conjunto, estos mecanismos están diseñados para fortalecer el compromiso a largo plazo, fomentar la confianza y respaldar un ecosistema de juego más interconectado.

Apoyo a la expansión global de BC.GAME

El crecimiento de BC Engine se produce de forma paralela a la continua expansión internacional de BC.GAME.

En 2026, BC.GAME consolidó su presencia regulada en México y estableció una alianza con la leyenda del fútbol mexicano Guillermo "Memo" Ochoa como embajador de marca, reforzando así su estrategia de localización en América Latina.

A medida que BC.GAME continúa desarrollando sus operaciones internacionales, BC Engine se consolida como un mecanismo cada vez más importante que conecta el crecimiento de la plataforma, la utilidad de $BC y la participación en el ecosistema.

Superar los 10 millones de dólares estadounidenses en tan solo seis meses representa un paso significativo hacia la visión de BC.GAME de construir un ecosistema de juego más conectado y orientado a la participación.

Adrian Chen, asesor jurídico sénior de BC.GAME, señaló: "Haber alcanzado los 10 millones de BCD en recompensas durante los primeros seis meses de funcionamiento de BC Engine demuestra el éxito y el rápido crecimiento de nuestro programa de recompensas, así como su adopción por parte de los jugadores. Esperamos distribuir aún más BCD en los próximos meses, a medida que continuamos expandiendo nuestro ecosistema a nivel global".

Acerca de BC.GAME

BC.GAME es una plataforma global de juegos y entretenimiento en línea que ofrece casino, apuestas deportivas y productos basados en activos digitales en los mercados internacionales donde esto está permitido.

Desde 2017, BC.GAME ha desarrollado un ecosistema de entretenimiento nativo de criptomonedas, centrado en la innovación de productos, la participación de la comunidad y las alianzas globales. Su token nativo, $BC, impulsa las utilidades del ecosistema, incluido BC Engine, que proporciona recompensas recurrentes en BCD a los participantes que cumplen con los requisitos.

Para obtener más información, visite https://bc.game/bc.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/bc-engine-de-bcgame-supera-los-10-millones-de-dolares-en-recompensas-a-seis-meses-de-su-lanzamiento-302911905.html