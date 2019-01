Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation e INVNT crean un nuevo festival

Publicado 27/12/2018 17:47:43 CET

Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation e INVNT se unen para producir un nuevo festival de música, cultura y comunidad de tres días

BETHEL, Nueva York, 27 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Bethel Woods Center for the Arts (BWCA), un centro cultural sin ánimo de lucro, situado en el histórico emplazamiento del festival de Woodstock de 1960 en Bethel (Nueva York); Live Nation, la empresa de ocio en directo líder en el mundo, e INVNT, una agencia mundial para contar historias de marca en directo, han anunciado hoy la creación del Festival Bethel Woods de Música y Cultura: celebración del aniversario de oro en el emplazamiento histórico del festival Woodstock de 1969.

https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/802461/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802461/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg]

Del 16 al 18 de agosto de 2019, este acontecimiento de música, cultura y comunidad para todas las generaciones se llevará a cabo en el BWCA, a solo 90 minutos de la ciudad de Nueva York. Durante tres días de experiencias memorables, se sucederán actuaciones en directo de artistas prominentes y emergentes que abarcan múltiples géneros y décadas, además de charlas al estilo TED de líderes futuristas y expertos en retrotecnología. Los asistentes al festival también podrán visitar el Museo de Bethel Woods, que cuenta la historia de la década de 1960 a través de medios de comunicación inmersivos, puntos de interacción y artefactos del festival de 1969, así como vivir de primera mano la exposición especial de 2019 We Are Golden: Reflections on the 50th Anniversary of the Woodstock Festival and Aspirations for an Aquarian Future (Reflexiones sobre el 50 aniversario del festival de Woodstock para un futuro de acuario).

Darlene Fedun, CEO del BWCA, afirma: «Estamos encantados de colaborar con Live Nation e INVNT para crear el Festival de Música y Cultura de Bethel Woods. Hace cincuenta años, la gente se reunió de forma pacífica en nuestro emplazamiento, llenos de inspiración para cambiar el mundo mediante la música. Como custodios de este sitio histórico, seguimos comprometidos con la conservación de su rica historia y su espíritu, además de con educar e inspirar a nuevas generaciones para contribuir de forma positiva al mundo a través de la música, la cultura y la comunidad».

El festival, de tres días de duración, utilizará las instalaciones y lugares de vanguardia del BWCA. Para la ocasión, se crearán espacios de ocio y una serie de áreas para actuaciones a medida. Próximamente se publicarán todos los detalles de la preparación del acontecimiento, la venta de entradas, las experiencias no musicales y la actividad de la marca.

Para acceder a los logotipos y a imágenes de alta resolución, vaya a: http://bit.ly/2ENcyYk [http://bit.ly/2ENcyYk]

AVISO

Las celebraciones del Bethel Woods Center for the Arts que conmemoran el 50 Aniversario del mayor festival de todos los tiempos, previstas para el verano de 2019, no son producidas por, patrocinadas por o afiliadas a Woodstock Ventures LC, el organizador del Festival de 1969 y sus otros festivales de reunión, y no son acontecimientos WOODSTOCK(®).

Acerca del Bethel Woods Center for the Arts y el Museo de Bethel Woods

https://mma.prnewswire.com/media/802458/BethelWoods_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802458/BethelWoods_Logo.jpg]

Bethel Woods Center for the Arts es una organización cultural sin ánimo de lucro, ubicada en el emplazamiento del festival de Woodstock de 1969, en Bethel (Nueva York). Situado a sólo 90 millas de la ciudad de Nueva York, en un exuberante campus con bucólicas vistas al campo, el centro está compuesto por el anfiteatro Pavilion Stage, con capacidad para 15.000 personas, una íntima galería para acontecimientos con capacidad para 440 personas y el galardonado Museo de Bethel Woods. El centro ofrece una diversa selección de artistas populares, actuaciones ricas en cultura y programas educativos, comunitarios y museísticos, decididos a inspirar la expresión, la creatividad y la innovación a través de las artes. Bethel Woods es ejemplar en sus esfuerzos por involucrar, inspirar y abogar por la accesibilidad de las artes para todas las edades y por conectarse con los socios de la comunidad para ampliar el alcance programático y fortalecer el apoyo y los recursos de sus actividades. El Museo de Bethel Woods se dedica al estudio y la exposición de los acontecimientos sociales, políticos y culturales de los años sesenta, tales como el festival de Woodstock, junto con legados de la época, así como a la preservación del recinto del festival de Woodstock de 1969. Más que una celebración nostálgica de una década llena de colorido, el galardonado museo ofrece un enfoque en profundidad sobre temas y lecciones de la década. El museo es un recurso comunitario dinámico y vibrante, en el que individuos y grupos de todas las edades participan en visitas, conferencias animadas, conversaciones cinematográficas, exposiciones cambiantes y acontecimientos especiales. Entre las características del museo, se cuentan un espacio de exposición permanente, la galería de exposiciones especiales, la galería del pasillo de exposiciones, el teatro del museo, la galería de actos, una tienda, cafetería y el Monumento de Woodstock. Más información en www.BethelWoodsCenter.org [http://www.bethelwoodscenter.org/].

Acerca de Live Nation Entertainment

https://mma.prnewswire.com/media/802459/Live_Nation_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802459/Live_Nation_Logo.jpg]

Live Nation Entertainment LYV, +2.43%, es la empresa de ocio en directo líder en el mundo, compuesta de líderes del mercado internacional: Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Media & Sponsorship. Si desea más información, vaya a www.livenationentertainment.com [http://www.livenationentertainment.com/].

Acerca de INVNT

https://mma.prnewswire.com/media/802460/INVNT_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802460/INVNT_Logo.jpg]

Fundada en 2008, INVNT se creó para ser la mejor agencia del mundo para contar historias de marca en directo. Las oficinas de INVNT están estratégicamente ubicadas en Nueva York, Londres, Sídney, Detroit, San Francisco, Washington D.C. y Estocolmo. Para obtener más información, visite http://invnt.com [http://invnt.com/].

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg]Imagen- https://mma.prnewswire.com/media/802461/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802461/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg]Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/802458/BethelWoods_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802458/BethelWoods_Logo.jpg]Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/802459/Live_Nation_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802459/Live_Nation_Logo.jpg]Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/802460/INVNT_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/802460/INVNT_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Brea Carter, 27 Dic. (917) - 633-6171, bcarter@invnt.com

Sitio Web: http://invnt.com/http://www.livenationentertainment.com/http://www.BethelWoodsCenter.org/