BETSF anuncia el inicio de operaciones de la segunda granja minera

CHANGSHA, China, 19 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (la "Compañía," "nosotros", o "Bit Brother") (OTC Pink: BETSF) r se complace en anunciar que se ha puesto en marcha nuestra segunda granja minera de criptomonedas en Abilene, Texas.

Con los incansables esfuerzos del equipo de operaciones, superamos todas las dificultades y seguimos avanzando. El sitio 2 pasó todos los puntos de referencia de inspección y obtuvo el certificado de ocupación el 7 de junio de 2024, y entonces comenzó a minar el 8 de junio de 2024.

Con base en la rica experiencia de operación acumulada por el Sitio 1, se espera que el lote inicial de 1368 mineros S19 en el Sitio 2 produzca 3 BTC por mes. Por lo tanto, se espera que el Sitio 1 y el Sitio 2 logren una producción mensual combinada de 7 BTC asumiendo que todos los mineros funcionen normalmente. Las operaciones simultáneas de estos dos sitios llevarán la capacidad operativa minera de Bit Brother al siguiente nivel.

Precisamente hemos encontrado que el ciclo de inversión y construcción de la granja minera de Bitcoin es largo y hay demasiadas incertidumbres, y por eso el equipo de gestión está estudiando y evaluando una mejor manera para el Sitio 3, como el modelo de fideicomiso.

En 2024, el clúster de minería de criptomonedas de Bit Brother alcanzará un hito de desarrollo importante, se espera que genere ingresos explosivos ya que Bitcoin provocó un aumento notable y sentará una base sólida para el desarrollo futuro de la empresa y creará más retornos para todos los inversores.

Acerca de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd es una corporación multifacética con operaciones que abarcan la gestión empresarial en China y emprendimientos de blockchain y criptomonedas en Estados Unidos. Dentro de la jurisdicción estadounidense, la empresa gestiona e integra estratégicamente instalaciones de minería de criptomonedas. Con un equipo dedicado de especialistas, la empresa ha expandido con éxito dos emprendimientos mineros y está comprometida con un mayor crecimiento. Para obtener más información, visite: www.bitbrother.com.

Contacto:kim@bitbrother.com

