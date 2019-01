Blume Global es reconocida en la guía de mercado de Gartner para proveedores de visibilidad en tiempo real

Publicado 15/01/2019 16:30:00 CET

Blume Global ofrece visibilidad y ejecución logística inteligente en todas las redes de cadenas de suministro, despacho e inventario

PLEASANTON, California, 15 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Blume Global [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2346919-1&h=675022106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2346919-1%26h%3D1972830572%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.blumeglobal.com%252F%26a%3DBlume%2BGlobal&a=Blume+Global], líder en logística global y soluciones digitales para la cadena de suministro, anunció hoy que la compañía fue incluida en la "Market Guide for Real-Time Visibility Providers" (Guía de mercado para proveedores de visibilidad en tiempo real) de Gartner. Blume Global fue incluida como Proveedor Representativo.

https://mma.prnewswire.com/media/744701/Blume_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/744701/Blume_Logo.jpg]

Según el informe, "para los transportadores, las compañías de logística para terceros y sus clientes, está aumentando la importancia de la visibilidad en tiempo real de órdenes y envíos. Los líderes de las cadenas de suministro pueden usar esta investigación para tener un panorama general del mercado, las tendencias y los proveedores del ámbito de las plataformas de visibilidad en tiempo real".(1)

El informe revela también que la visibilidad y trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro es una de las tres iniciativas financiadas más importantes de 2018. Según Gartner, "la falta de visibilidad crea ineficiencias internas y externas en almacenamiento, flotas, patios y operaciones de transporte entrantes y salientes, y lleva a un incremento de los costos de transporte (por ejemplo, en tiempos de espera de transportistas y aranceles a clientes)".

"La mejor visibilidad en las redes de cadenas de suministro es fundamental para la transformación de dichas cadenas. No obstante, el componente que ha estado ausente en la industria es la visibilidad con capacidad de ejecución en el aspecto logístico", dice Pervinder Johar, director ejecutivo de Blume Global. "Las soluciones inteligentes de gestión de la cadena de suministro permiten a minoristas, fabricantes, propietarios de marcas y compañías de transporte tener visibilidad granular y agilidad en todo el proceso de envío para ayudar a los proveedores a satisfacer la demanda y mejorar el desempeño, la resiliencia y la capacidad de respuesta de la cadena. Estamos encantados con este reconocimiento de Gartner como Proveedor Representativo en visibilidad en tiempo real".

Blume Visibility permite la conectividad de transporte por aire, océano, última milla, paquetes, tren, intermodal, carga completa o parcial por carretera y transportadores motorizados mediante integración API, EDI y de Internet de las Cosas. Las asociaciones e integraciones de Blume Global con proveedores globales de sistemas de gestión de transporte tales como Oracle permiten el seguimiento exhaustivo de bienes, visibilidad de los envíos en tiempo real y organización de inventario en reposo y en movimiento. La innovadora Blume Digital Platform y las soluciones de Blume monitorean eventos y ofrecen predicciones de tiempos de llegada, análisis de impacto y resolución automática de problemas para conectarse, monitorear y responder fácilmente en una plataforma conectada globalmente.

Las soluciones de Blume se basan en casi 25 años de conexiones de redes e impulsadas por datos para crear visibilidad en tiempo real, así como en la ejecución logística necesaria para ayudar a los clientes en socios minoristas, de fabricación, bienes de consumo empaquetados, alta tecnología y redes --incluso transportadores y proveedores de servicios-- a traducir la visibilidad en valor real para sus clientes.

Una Gartner Market Guide define un mercado emergente, explica qué pueden esperar los clientes que este haga en el corto plazo y describe los atributos de las ofertas de los Vendedores Representativos.

Para conocer más acerca del valor que la visibilidad en tiempo real aporta al sector del transporte, vea el informe "Market Guide for Real-Time Visibility Providers" de Gartner aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2346919-1&h=3068776774&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2346919-1%26h%3D141242494%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blumeglobal.com%252Fgartner-report%252F%253Futm_source%253DPress%252520Release%2526utm_medium%253Dweb%2526utm_campaign%253DGartner%252520Report%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

Descargo de responsabilidad de GartnerGartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología elegir solo a aquellos proveedores con las más altas calificaciones u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza toda responsabilidad, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluso toda garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito en particular.

Acerca de Blume GlobalDesde los minoristas, los fabricantes y las empresas de productos de consumo más grandes del mundo hasta las empresas locales de transporte por carretera más pequeñas, el éxito depende de la visibilidad integral y la organización de las redes de cadenas de suministro globales en cada movimiento, cada medio de transporte y cada kilómetro. Con su plataforma digital con IA e impulsada por datos, y soluciones para visibilidad en tiempo real, ejecución logística, gestión de activos, optimización y acuerdo financiero, Blume Global aprovecha más de 25 años de comprensión de datos y su red global para ayudar a las empresas a mejorar su agilidad, su capacidad de respuesta y entrega de servicios, y a reducir costos. Más información en blumeglobal.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2346919-1&h=2882737325&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2346919-1%26h%3D460127855%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blumeglobal.com%252F%26a%3Dblumeglobal.com&a=blumeglobal.com].

Contactos con los medios

Katie BromleyBlume Global404-245-8873Katie.Bromley@blumeglobal.com[mailto:Katie.Bromley@blumeglobal.com]

Laura OftenInkHouse (para Blume Global)781-296-6485blume@inkhouse.com[mailto:blume@inkhouse.com]

(1 )"Market Guide for Real-Time Visibility Providers", Gartner, 27 de noviembre de 2018

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/744701/Blume_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2346919-1&h=3999856701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2346919-1%26h%3D1323091645%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F744701%252FBlume_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F744701%252FBlume_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F744701%2FBlume_Logo.jpg]

Sitio Web: https://www.blumeglobal.com/