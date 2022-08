BRP AVANZA CON EL PLAN EV REVELANDO MOTOS CAN-AM TOTALMENTE ELÉCTRICAS Y EL NUEVO Y ELÉCTRICO SEA-DOO HYDROFOIL (2)

Can-Am presenta los dos primeros modelos de su línea de motocicletas totalmente eléctricas Can-Am, Can-Am Origin y Can-Am Pulse. BRP 2022 (CNW Group/BRP Inc.)

Can-Am presenta los dos primeros modelos de su línea de motocicletas totalmente eléctricas Can-Am, Can-Am Origin y Can-Am Pulse. BRP 2022 (CNW Group/BRP Inc.) - BRP INC./PR NEWSWIRE

Can-Am revela Can-Am Origin, una moto de doble propósito, con capacidad para todoterreno y carreteras, y Can-Am Pulse, la moto perfecta para viajes dentro y fuera de la ciudad.

Sea-Doo eleva la industria de los deportes acuáticos con una tabla de hydrofoil eléctrica totalmente nueva, el Sea-Doo Rise.

VALCOURT, Quebec, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) se enorgullece de anunciar que, además de trabajar en la electrificación de sus líneas de productos existentes, aprovecha las oportunidades para ingresar a nuevos mercados con productos eléctricos revolucionarios. Hoy, BRP presenta los dos primeros modelos de su línea de motos totalmente eléctricas Can-Am , Can-Am Origin y Can-Am Pulse. Basándose en su legado de motociclismo, BRP está cambiando la dinámica de potencia para abrir el camino a una nueva generación de conductores y entusiastas de los vehículos eléctricos. Además, BRP anuncia la completamente nueva tabla eléctrica de hydrofoil con la firma Sea-Doo: el Sea-Doo Rise . Los tres productos estarán disponibles a mediados de 2024.

"El día de hoy, nuestra historia de innovación alcanza nuevos niveles con la presentación de productos eléctricos que moldearán el mercado y que mejorarán la experiencia del consumidor en la carretera y en el agua", afirmó José Boisjoli, presidente y director ejecutivo de BRP. "Hace medio siglo, Can-Am rugió hacia la victoria en la pista y el camino, hoy comienza un nuevo legado. Con Can-Am Origin y Can-Am Pulse, los primeros dos modelos de nuestra familia eléctrica de 2 ruedas, nos preparamos para reclamar nuestra herencia de motociclismo y crear experiencias de conducción emocionantes para toda una nueva generación".

Además, el Sr. Boisjoli agregó: "Con el Sea-Doo Rise, BRP aprovecha su especialización para abordar una categoría de mercado sin explotar y posicionar aún más a la empresa para el crecimiento futuro". Nos hemos propuesto ser el actor clave en el crecimiento y la democratización de la industria del deporte acuático hydrofoiling. Fieles al estilo de BRP, diseñamos un producto que es fácil de usar y adaptable para todos los niveles de habilidad, lo que lo hace accesible para todos aquellos que buscan elevarse por encima del agua".

Basándose en su legado de Motociclismo

El origen de Can-Am es un tributo a la herencia de pista y caminos Track n' Trail de Can-Am. Este modelo de doble propósito se diseñó para ofrecer más emoción tanto en las calles como en otros caminos para una experiencia multiterreno más moderna. La Can-Am Pulse es una moto equilibrada y ágil, diseñada para sumergir a los conductores en la energía de la ciudad y transformar su viaje diario en un paseo eléctrico divertido. Ambos modelos cuentan con un diseño impresionante y moderno, pensado con tecnología de vanguardia, como el faro LED de alto desempeño, una característica visual única. También, ambos modelos son fáciles de usar y manejar, tanto para principiantes como para conductores experimentados. Sin necesidad de embrague ni transmisión estándar, los conductores pueden girar el acelerador y listo. Los consumidores también agradecerán la experiencia casi silenciosa y sin vibraciones, así como la suave y precisa entrega de potencia incluso en situaciones estrechas, de baja velocidad.

Si bien cada modelo tiene su propio diseño, ergonomía y capacidades para satisfacer distintas necesidades, ambos cuentan con la nueva tecnología Rotax E-POWER, que ofrece velocidades dignas de la carretera con una gran cantidad de caballos de fuerza y torque.

BRP planea presentar las especificaciones completas en agosto de 2023, justo a tiempo para celebrar el 50 aniversario de Can-Am. Mientras tanto, los consumidores pueden unirse a la comunidad y ser los primeros en saber cuándo el futuro del motociclismo está listo para salir a rodar, visitando canammotorcycle.com .

Eleva la industria del deporte acuático

Durante más de 50 años, Sea-Doo ha transformado la industria de las motos acuáticas y, más recientemente, la categoría de pontones. Hoy en día, la icónica marca se propone democratizar el hydrofoiling. Con diferentes experiencias y una variedad de posiciones de surf para todos los niveles de habilidad, esta nueva tabla eléctrica de hydrofoil es perfecta para toda la familia y para aquellos que buscan elevarse sobre el agua y disfrutar de una vida más atlética en Sea-Doo.

El Sea-Doo Rise es único en su tipo, diseñado inteligentemente con características innovadoras y dinámicas que transforman la tabla a medida que los conductores adquieren experiencia con el tiempo. Aquellos que son nuevos en el hydrofoiling pueden optar por viajar en el agua sin foil, o desplegar parcial o totalmente el ala cuando estén listos para surfear sobre el agua. Muy accesible, fácil de usar y de cargar, ¡el Sea-Doo Rise totalmente eléctrico brindará tranquilidad al minimizar las preocupaciones y maximizar la diversión en el agua!

Se espera que las especificaciones completas estén disponibles en agosto de 2023. Para mantenerte informado sobre las noticias de Sea-Doo Rise, visita el sitio web de Sea-Doo .

Precaución sobre las declaraciones de futuro

Cierta información incluida en este comunicado, incluyendo, pero sin limitarse a, las declaraciones relativas a la intención de BRP de lanzar nuevas líneas de productos, a las fechas de introducción de dichos productos en el mercado y a la disponibilidad de sus respectivas especificaciones, al efecto que tendrán en la experiencia de los consumidores, al impacto que tendrán en el crecimiento futuro de BRP, sobre los planes comerciales y estratégicos actuales y futuros de la empresa, y otras declaraciones que no son hechos históricos, son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos. Las declaraciones prospectivas se identifican normalmente por el uso de terminología como "puede", "será", "sería", "debería", "podría", "espera", "prevé", "planea", "pretende", "tendencias", "indicaciones", "anticipa", "cree", "estima", "perspectiva", "predice", "proyecta", "probable" o "potencial" o el negativo u otras variaciones de estas palabras u otras palabras o frases comparables. Las declaraciones prospectivas, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes y se basan en varias suposiciones, tanto generales como específicas. BRP advierte que sus supuestos pueden no materializarse y que las condiciones económicas actuales hacen que dichos supuestos, aunque razonables en el momento en que se hicieron, estén sujetos a una mayor incertidumbre. Dichas declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o el rendimiento real de BRP sean materialmente diferentes de las perspectivas o de cualquier resultado o rendimiento futuro implícito en dichas declaraciones. En el formulario de información anual de BRP, de fecha 24 de marzo de 2022, se ofrecen más detalles y descripciones de estos y otros factores.

Acerca de BRPSomos un líder multinacional en el mundo de los productos para deportes motorizados, los sistemas de propulsión y las embarcaciones construidas sobre 80 años de ingenio y un fuerte enfoque en el consumidor. Nuestra cartera de productos distintivos y líderes en la industria incluye las motos de nieve Ski-Doo y Lynx, motos acuáticas y pontones Sea-Doo, vehículos Can-Am dentro y fuera de la carretera, botes Alumacraft y Quintrex, pontones Manitou y sistemas de propulsión marina Rotax, así como motores Rotax para karts y aeronaves recreativas. Completamos nuestras líneas de productos con una línea especializada de piezas, accesorios y ropa para mejorar por completo la experiencia de conducción. Con ventas anuales de 7,600 millones de dólares canadienses en más de 120 países, nuestra fuerza laboral global incluye cerca de 20 mil personas motivadas e ingeniosas.

www.brp.com @BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

