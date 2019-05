Cambium Networks anuncia los ganadores del Premio a los Héroes de la Conectividad del primer trimestre de 2019 (1)

Publicado 16/05/2019 14:02:03 CET

Un reconocimiento a los líderes que dedican su tiempo de manera voluntaria a conectar escuelas y refugios de recuperación ante desastres

ROLLING MEADOWS, Illinois, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=1293605386&u... un proveedor global líder en soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado hoy los nombres de los Héroes de la Conectividad de la empresa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=4028419184&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467602-1%26h%3D2265306232%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fconnectivity-hero-winners%252F%2... del primer trimestre de 2019. Roberto Constante, de Consulnetworks, y Chris Hillis, del Information Technology Disaster Resource Center, son dos profesionales del sector de las comunicaciones que dedican su tiempo y talento a ayudar a personas necesitadas. Sus esfuerzos para ofrecer conectividad wifi en escuelas y refugios de recuperación ante desastres ayudan a la gente a corto plazo. No obstante, en este proceso están implicados más factores que su propio talento.

https://mma.prnewswire.com/media/887457/Cambium_Networks_Con... [https://mma.prnewswire.com/media/887457/Cambium_Networks_Con...

Estos héroes no están solos; ambos son líderes que trabajan junto con otros homólogos que comparten un propósito común. Según explicó Atul Bhatnagar, presidente y consejero delegado de Cambium Networks: "Ambos ganadores son conscientes de que el hecho de dedicar su tiempo y talento a ayudar a personas necesitadas hace que los conceptos de comunidad y propósito adquieran un sentido mucho más profundo. Felicitamos a Roberto y Chris y damos las gracias a todos los miembros de las organizaciones que lideran la ayuda a personas necesitadas. Cambium Networks se complace en donar 1000 dólares estadounidenses a las organizaciones benéficas que elijan".

"Implementar una conectividad inalámbrica asequible y fiable en regiones remotas de todo el mundo que actualmente carecen de ella ayudará en gran medida a mejorar la calidad de vida en dichas áreas", declaró Daryl Schoolar, responsable de Prácticas de Tecnología de Proveedores de Servicios en Ovum Research. "Internet ha revolucionado el modo en que aprendemos, trabajamos y nos comunicamos. Las personas que no tienen acceso a Internet corren el riesgo de quedarse atrás, tanto a nivel educativo como económico. La brecha entre las personas que tienen acceso a Internet y las que no continuará aumentando, a menos que encontremos el modo de brindar una conectividad de banda sólida a todo el mundo, en todas partes. Empresas como Cambium Networks trabajan para eliminar esta brecha y colaboran con socios para donar equipos que se pueden utilizar para proporcionar una conectividad fiable a comunidades desfavorecidas de todo el mundo".

-- Roberto Constante, consejero delegado de Consulnetworks [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=408697050&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467602-1%26h%3D2529436 813%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cnw.co%252F%26a%3DConsulnetworks&a=Cons ulnetworks] - En su día a día, Roberto trabaja como distribuidor tecnológico en asociación con agencias gubernamentales para proporcionar conectividad a escuelas públicas de zonas rurales de América Latina. Desde su residencia en Ecuador, Roberto también dedica su tiempo libre a trabajar con la organización Rotaract para realizar obras sociales y mejorar la vida de los niños. "Creo que todos venimos al mundo con una misión", afirma Roberto. "Me gusta pensar que la mía es ayudar a la gente en la medida de lo posible e intentar devolver al mundo parte de lo que se me ha dado a mí. Realizar obras sociales para ayudar a los niños me permite lograrlo". La organización benéfica elegida por Roberto es Fundación Rotaria Colombia: https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=143717242&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467602-1%26h%3D4318758 9%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rotary.org%252Fes%252Fabout-rotary%252Fr otary-foundation%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rotary.org%252Fes%252Fabo ut-rotary%252Frotary-foundation&a=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Fab out-rotary%2Frotary-foundation.] -- Chris Hillis, cofundador del Information Technology Disaster Resource Center [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=652915580&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467602-1%26h%3D2966842 624%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fitdrc.org%252F%26a%3DInformation%2BTechnol ogy%2BDisaster%2BResource%2BCenter&a=Information+Technology+Disaster+Res ource+Center] (ITDRC) - El centro ITDRC conecta a miles de intervinientes y supervivientes de catástrofes de docenas de comunidades de Estados Unidos y ofrece conectividad wifi y recursos técnicos durante los días y semanas más críticos tras dichas catástrofes. "El ITDRC está formado por alrededor de 1500 voluntarios profesionales de la tecnología y orientados a servicios", declara Chris. "Aunque la motivación de cada miembro es ligeramente diferente, lo que une al equipo es ofrecer un servicio a los demás. Creemos en usar nuestras habilidades para hacer el bien, solo somos vecinos que ayudan a otros vecinos". La organización benéfica elegida por Chris es el ITDRC: https://www.itdrc.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=162928582&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467602-1%26h%3D8936917 16%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam05.safelinks.protection.outlook.com%252F %253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.itdrc.org%2526data%253D02%252 57C01%25257Cray.savich%252540cambiumnetworks.com%25257C4c84922dd5194ce01 36b08d6cdaa56f5%25257C0e263e36340946228ac818d993e76eb6%25257C0%25257C0%2 5257C636922528850236499%2526sdata%253DCZF9eSgyqnHS1p2JDGrDPKYqUo2OVK1NOb mAh%25252BzJ6GI%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww. itdrc.org&a=https%3A%2F%2Fwww.itdrc.org].

Cada trimestre, Cambium Networks añade nuevos miembros a los ganadores del Premio a los Héroes de la Conectividad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=1668104813&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467602-1%26h%3D776033224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fconnectivity-hero-winners%252F%26a%3DConnectivity%2BHero%2BAward%2Bwinners&a=ganadores+del+Premio+a+los+H%C3%A9roes+de+la+Conectividad]. Estos hombres y mujeres representan el afecto y el compromiso que, junto con la acción, pueden cambiar el mundo. Si conoce a alguien que encaje en esta descripción, dedique un minuto a nominarlo para un futuro premio [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467602-1&h=3612497575&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2467602-1%26h%3D108331683%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fconnectivity_hero%252F%26a%3Dnominate%2Bthem%2Bfor%2Ba%2Bfuture%2Baward&a=nominarlo+para+un+futuro+premio].

(CONTINUA)