Campari lanza su nuevo corto, Entering Red, dirigido por Matteo Garrone (1)

- Campari lanza su nuevo corto, Entering Red, dirigido por Matteo Garrone, y que cuenta con la participación de Ana De Armas

Si tu alma es curiosa, entra en el rojo

Campari, el icónico aperitivo italiano, ha presentado hoy la última novedad dentro de su serie Red Diaries - los enigmáticos y tentadores cortos, Entering Red. Siguiendo fiel al lema de Campari acerca de que cada cocktail cuenta una historia, la producción de este año inaugural la celebración del icónico cocktail Negroni al tiempo que la famosa bebida mundial conmemora los 100 años de existencia. La historia reitera que Campari está en el centro de Negroni, haciendo que sea un ingrediente que no tiene sustituto.

El corto, en el que participa la aclamada actriz Ana De Armas y el actor italiano Lorenzo Richelmy, está dirigido a la perfección por el prestigioso director italiano Matteo Garrone. Como lugar de nacimiento de Campari, la ciudad de Milán cuenta con una parte importante que desarrollar en la película al tiempo que las localizaciones más impresionantes de la ciudad cobran vida, incluyendo la impresionante Galleria Vittorio Emanuele II, hogar del bar esencial Camparino, de Davide Campari, además del Duomo, transformando los monumentos en 'rojo Campari' con motivo de esta ocasión.

Entering Red es una historia de suspense e intriga en la que los espectadores conocen a Ana, un papel que representa la epónima Ana De Armas, cuya alma curiosa explora la ciudad carismática de Milán por medio de las lentes estimulantes y placenteras de Campari. La película comienza en un bar en el que a Ana la atrae un hombre misterioso, papel que representa Lorenzo Richelmy, mientras que baila una música de un grupo que actúa en directo.

Cuando el hombre misterioso sale del bar con la principal cantante de la banda, Ana se da cuenta de que en la mesa se ha quedado un anillo, marcado con las palabras 'N100'. Curiosa y emocionada, Ana se embarca en un viaje destacado que tendrá como finalidad conocer el significado detrás de la pista misteriosa que la llevará a convertirse en una mujer más consciente de sí misma. Paso a paso, sigue a su alma, mente y corazón con la ayuda de los bármanes expertos, los Red Hands, que saben más que la mayoría acerca del mundo que está descubriendo.

Los tres elementos combinados, que representan la ginebra, el vermut rojo y Campari, culminan para crear la mezcla perfectamente equilibrada que crea Negroni y que se convierte en N100, una celebración espectacular del icónico y atemporal centenario del cocktail. Rodeando las Red Hands y guardando de forma metafórica su conocimiento y experiencia, el bar descubre en su escena final una representación sutil de la piel naranja prototípica de Campari, muy similar a la forma de la obra de arte atemporal de Leonetto Cappiello, Spiritello.

La película muestra además apariciones en forma de cameo de seis de los mejores bármanes del mundo, los Red Hands, y siete famosos influencers mundiales que representan a países de todo el mundo. Como celebración del centenario de Negroni, los bármanes de Red Hand han creado un giro único en relación a la receta clásica, cada una con su propia historia que contar.

Las celebraciones de N100 sonarán en todo el mundo, y los eventos principales se van a celebrar en Florencia durante la Negroni Week, para conmemorar el lugar donde el alma curiosa de un conocedor de Campari dio a luz una de las mejores creaciones del mundo de los cocktails hace 100 años.

Ana De Armas declaró acerca de su papel como protagonista: "Ha sido un placer poder tener el papel principal en Entering Red, ya que se trata de un proyecto y un viaje fantástico. Ha sido un papel que otorga poder, en el que mi personaje, Ana, se encarga de su destino, del que me enorgullezco. No solo he cumplimentado mi sueño de trabajar con Matteo Garrone, sino que también he trabajado junto a un reparto inspirador, siendo capaz de descubrir la belleza de la ciudad de Milán, y todo ello al tiempo que lo he celebrado con un icono atemporal que ha superado el 'gusto' y la prueba del tiempo, el Negroni. Ha sido un auténtico placer formar parte de la campaña con una marca tan apasionada y un director maravilloso".

Matteo Garrone comento en relación a la creación del corto: "Trabajar en un proyecto como Entering Red ha sido una experiencia vigorizante. Entering Red ha sido un viaje de descubrimiento y formación no solo para nuestro protagonista, sino también para mí. Un viaje dentro de un mundo que comencé a explorar durante la grabación. He intentado perderme a mí mismo en este mundo, intentando al mismo tiempo contar una historia que pudiera llevar a la vida a la propia marca. El resultado es una historia de auto-descubrimiento del mudo elegante y sensual de Campari, una dimensión de ensueño que al mismo tiempo es glamurosa. Desde actores de Hollywood e italianos a bármanes de prestigio mundial - Campari - una vez más - tiene la capacidad de llevar a los maravillosos talentos mundiales de forma conjunta para crear algo que es realmente especial en este año del aniversario de Negroni".

Bob Kunze-Concewitz, consejero delegado de Campari Group, destacó: "En lo que se ha convertido en un año realmente excitante en la historia de Campari, estamos emocionados de anunciar el nuevo corto Campari Red Diaries como celebración del centenario de Negroni. La película lleva a los espectadores hasta un viaje al mundo de Campari a través de las lentes de la inspiradora Ana de Armas, finalizando con una celebración icónica: N100, los cien años de Negroni. Con su increíble estilo de grabación y aproximación poética, no hay mejor director para llevarla a la vida que el talentoso Matteo Garrone. Tal y como dice nuestro lema, 'Every cocktail tells a story', estamos emocionados de contar la historia de Negroni y de empezar un año de celebraciones junto a alguno de los bármanes de todo el mundo que comparten nuestra pasión. Esperamos que la película te inspire a 'entrar en el rojo' y a unirse al mundo de Campari como celebración".

Entering Red está disponible a nivel mundial en el canal oficial de Campari en YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=6kBCsBwet64&feature=youtu.be ] y en los canales de medios sociales, y se celebrará con una presentación de alfombra roja en Milán.

J. Walter Thompson Milano ha creado el concepto Campari Red Diaries 2019, incluyendo la historia original de Entering Red a través de los creadores Marco Rocca, Alessandro Polia y Sergio Rodriguez (consejero delegado y responsable comercial de J. Walter Thompson Milano), escribiendo el guión Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri y Nicola di Robilant. Entering Red cuenta con la producción realizada por Think Cattleya.

