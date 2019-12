Canada Life Reinsurance formaliza un acuerdo de reaseguro del riesgo de longevidad de 12 mil millones de euros con Aegon

Publicado 19/12/2019 18:55:23 CET

WINNIPEG, Manitoba, 19 de diciembre de 2019 /CNW/ - Canada Life Reinsurance se complace en anunciar que ha formalizado recientemente un acuerdo de reaseguro de longevidad a largo plazo con Aegon que cubre 12 mil millones de euros de obligaciones en vigor. Cerca de 200.000 pensionistas en pago y aplazados serán reasegurados por Canada Life Reinsurance en virtud del presente acuerdo.

Jeff Poulin, director internacional de Canada Life Reinsurance, comentó: "Esta operación es el resultado del gran esfuerzo realizado por nuestro equipo y el equipo de Aegon, y pone en evidencia la fortaleza de Canada Life Reinsurance como socio de operaciones de reaseguros en materia de longevidad a nivel mundial". Derek Popkes, director de Operaciones de Canada Life Reinsurance, añadió: "Estamos encantados de expandirnos y de diversificar nuestra cartera de longevidad global trabajando con Aegon para ofrecer una operación de longevidad adaptada a sus requisitos específicos que suponga una transformación total. Continuaremos innovando y trabajando en colaboración con nuestros apreciados clientes para ofrecer las mejores soluciones de transferencia de riesgos que den respuesta a sus objetivos".

Canada Life Reinsurance ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de gestión de capital y de riesgos que cubren los riesgos de mortalidad, de longevidad y de caducidad y los riesgos para la salud de aseguradoras, reaseguradoras y fondos de pensiones de todo EE. UU. y de Europa, concretamente en Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Bélgica e Irlanda.

Acerca de AegonLa fundación de Aegon se remonta a hace 175 años, a la primera mitad de siglo XIX. Desde entonces, Aegon se ha convertido en una empresa internacional que desarrolla operaciones comerciales en más de 20 países del continente americano, europeo y asiático. Hoy en día, Aegon es una de las principales organizaciones de servicios financieros del mundo y ofrece seguros de vida, pensiones y servicios de gestión de activos. El objetivo de Aegon es ayudar a que las personas logren alcanzar una vida de seguridad financiera. Para obtener más información, visite www.aegon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2675840-1&h=3754584612&u...].

Acerca de Canada Life Reinsurance Canada Life Reinsurance es una división de The Canada Life Assurance Company y de algunas de sus filiales y sucursales. The Canada Life Assurance Company es una filial de Great-West Lifeco Inc.

Acerca de Great-West Lifeco Great-West Lifeco Inc. es una sociedad de cartera de servicios financieros internacionales interesada en los negocios de los seguros de vida, los seguros médicos, los servicios de jubilación e inversiones, la gestión de activos y los reaseguros. Great-West Lifeco opera en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia a través de Canada Life, Empower Retirement, Putnam Investments y Irish Life. A finales de 2018, nuestras empresas tenían aproximadamente 24.200 empleados, 240.000 relaciones con asesores y miles de socios de distribución para dar servicio a nuestras más de 31 millones de relaciones con los clientes en estas regiones.Great-West Lifeco y sus empresas administran 1,1 billones de euros (aproximadamente 1,6 billones de dólares canadienses) * en activos consolidados, y pertenecen al grupo de empresas de Power Financial Corporation.

*a 30 de septiembre de 2019

Jeff Poulin, F.S.A., F.C.I.A., director general de Canada Life Reinsurance, tel.: +1 215 542 4322