Canopy Growth abre la línea de productos CBD derivados del cáñamo de marca First & Free al mercado estadounidense (1)

Publicado 16/12/2019 19:34:14 CET

- Canopy Growth introduce First & Free, una línea de productos CBD derivados del cáñamo de marca, en el mercado estadounidense

La primera línea de productos CBD de Canopy Growth puede adquirirse a través de la plataforma de comercio electrónico disponible en www.firstandfree.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668659-2&h=1644214385&u...]

DENVER, Colorado, 16 de diciembre de 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation, USA, LLC ("Canopy Growth" o la "Sociedad") ha anunciado hoy el lanzamiento de First & Free, una línea de productos CBD derivados del cáñamo que se ofrece en diferentes formatos, como cápsulas blandas, gotas de aceite y cremas. Los productos podrán adquirirse en el primer sitio de comercio electrónico de la sociedad: www.firstandfree.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668659-2&h=538344987&u=...].

Perfeccionados con tecnología de vanguardia y rigurosas pruebas, los productos de First & Free se crean extrayendo y aislando derivados de la planta de cáñamo para producir formulaciones de CBD puras y consistentes que se envasan en formatos fáciles de usar.

"First & Free supone una nueva manera de que los consumidores estadounidenses adquieran productos CBD de calidad de una fuente de confianza", afirmó el Sr. Rade Kovacevic, presidente de Canopy Growth. "Gracias a nuestros métodos de extracción vanguardistas, estrictas medidas de control de calidad y a la investigación científica, estamos ofreciéndole al mercado el mejor producto de su clase".

En el momento de su lanzamiento, la marca First & Free ofrecerá los siguientes productos CBD derivados del cáñamo:

-- Gotas de aceite First & Free -- 25 mg sin aromatizar por ml (750 mg por botella de 30 ml) -- 25 mg sabor menta por ml (750 mg por botella de 30 ml) -- Capsulas blandas First & Free -- Caja de CBD de 250 mg (10 cápsulas blandas) -- Botella de CBD de 750 mg (30 cápsulas blandas) -- Botella de CBD de 1500 mg (30 cápsulas blandas) -- Cremas First & Free* -- Crema Everyday de 2500 mg (únicamente CBD) -- Crema Motion de 2500 mg (CBD + árnica) -- Crema Revitalize de 2500 mg (CBD + capsaicina)

Canopy Growth está decidida a vender únicamente productos de alta calidad, fiables y que hayan sido sometidos a pruebas, y además garantiza que no realiza afirmaciones que no se hayan validado en el ámbito clínico. Esto implica vender los productos de First & Free únicamente en aquellos estados donde está permitido con arreglo a la legislación estatal, con el fin de garantizar que se cumplen los mandatos estatales en materia de protección del consumidor observando la legislación estatal más estricta en torno a la venta de productos CBD. La Sociedad también cumple las normativas en vigor de la FDA para la producción, el etiquetado y la comercialización de suplementos alimenticios.

Para obtener más información, visite https://www.firstandfree.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668659-2&h=3195813943&u...]

¡Por el crecimiento futuro (de los productos CBD de First & Free, hechos en Estados Unidos)!

*El formato crema se lanzará próximamente

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como de dispositivos médicos a través de Storz & Bickel GMbH & Co. KG, empresa filial de Canopy Growth. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, un emplazamiento y un país uno a uno. Canopy Growth opera en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth gestiona tiendas minoristas en todo Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y afianzando relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas mediante el liderazgo se encuentra arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar algunas, a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, que aparece en la lista Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 976.000 metros cuadrados, lo que incluye más de 93.000 metros cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para obtener más información, visite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668659-2&h=1171628075&u...]www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668659-2&h=1717063945&u...]

(CONTINUA)