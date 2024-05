(Información remitida por la empresa firmante)

- Carl's Jr. se expandirá al Reino Unido y la República de Irlanda bajo un nuevo acuerdo de licencia principal con Boparan Restaurant Group

FRANKLIN, Tenn., 22 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE") anunció un nuevo acuerdo con Boparan Restaurant Group ("BRG") para desarrollar restaurantes Carl's Jr. en el Reino Unido y la República de Irlanda ("Territorio"). Esta colaboración marca una emocionante adición a la creciente lista de ubicaciones internacionales de CKE y brindará a los visitantes los sabores grandes y atrevidos por los que la marca es conocida en todo el mundo. El menú digno de antojo de Carl's Jr. incluye jugosas hamburguesas a la parrilla, Hand-Breaded Chicken Tenders™ y Hand-Scooped Ice-Cream Shakes™.

Según este acuerdo, BRG abrirá, operará y franquiciará restaurantes en todo el territorio como desarrollador exclusivo de Carl's Jr. Esta asociación refuerza aún más la presencia europea de Carl's Jr., que incluye casi 100 restaurantes en España, Francia, Dinamarca, Turquía y Suiza.

"Como parte de nuestro plan de crecimiento estratégico, hemos tenido la vista puesta en el Reino Unido y la República de Irlanda durante bastante tiempo y estamos muy emocionados de responder a la demanda internacional de nuestros sabores característicos", dijo Mike Woida, presidente de CKE Internacional.

"El éxito internacional de Carl's Jr. habla por sí solo. La marca ofrece una calidad de comida fantástica y una innovación brillante, y esperamos replicar la experiencia nacida en California, 'Eat Like You Mean It', en el Reino Unido", dijo Satnam Leihal, consejero delegado de BRG. "Esta asociación se alinea perfectamente con nuestro compromiso de ofrecer experiencias gastronómicas excepcionales y esperamos presentar Carl's Jr. a los mercados de Reino Unido e Irlanda".

Con una rica herencia y más de 80 años en el negocio, la cadena de restaurantes nacida en California está acelerando sus planes de expansión global. CKE actualmente opera más de 1.100 restaurantes internacionales en más de 35 países alrededor del mundo.

"BRG tiene un historial comprobado de éxito y comparte nuestra visión de Carl's Jr. en el Reino Unido. Esperamos servir a nuestros huéspedes en la región mientras continuamos nuestro camino hacia el crecimiento global", dijo Woida.

Para más información sobre franquicias internacionales visite https://carlsjrfranchising.com/internati....

Acerca de CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc., una empresa privada con sede en Franklin, Tennessee, opera los restaurantes Carl's Jr. y Hardee's, dos marcas queridas, conocidas por sus elementos de menú innovadores y de primera calidad, como las icónicas hamburguesas a la parrilla y Hand-Breaded Chicken Tenders™. Con presencia tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, Carl's Jr. Restaurants LLC y Hardee's Restaurants LLC tienen más de 3.600 restaurantes franquiciados u operados por la empresa a nivel nacional y más de 35 mercados internacionales y territorios de Estados Unidos. Para obtener más información sobre CKE, visite www.ckr.com o los sitios de sus marcas en www.carlsjr.com y www.hardees.com.

Acerca de Boparan Restaurant Group

BRG es una de las empresas de restauración líderes de Reino Unido y gestiona una cartera diversa de marcas reconocidas, incluidas Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio's, Caffe Carluccio's, Giraffe, Ed's Easy Diner y Cinnamon Collection. BRG se ha consolidado como un actor clave en la industria de alimentos y bebidas. En línea: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

