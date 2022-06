Casio lanzará la cámara y el visor de dermatología en Europa

Tras la finalización de la declaración de conformidad de la UE con el MDR europeo

Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy que los estudios de conformidad de DZ-D100 Dermatology Camera y DZ-S50 Dermatology Scope para la normativa europea sobre productos sanitarios (MDR) han concluido y la empresa ha emitido su declaración de conformidad de la UE. *1 La DZ-D100 y la DZ-S50 se lanzarán en Europa en agosto y su venta está prevista por Casio Europe GmbH (Norderstedt, Alemania) y Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Reino Unido).

*1 La declaración de conformidad de la UE se emite en nombre del fabricante, Yamagata Casio Co., Ltd.

En Japón, las ventas de la DZ-D100, una cámara de dermatología que permite fotografiar tanto de forma estándar como en primer plano las zonas afectadas de la piel, y el D'z IMAGE Viewer, un software gratuito para PC que facilita la gestión de las imágenes capturadas, se lanzaron en mayo de 2019. En marzo de 2020, Casio lanzó el DZ-S50, un visor dermatológico ligero que facilita la observación de zonas más amplias de la piel. Casio también está comercializando sus productos en otros tres países -Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda- como parte de sus esfuerzos para fortalecer aún más su negocio fuera de Japón.

Con la Declaración de Conformidad de la UE, DZ-D100 y el DZ-S50 pueden mostrar la marca CE para indicar que estos productos cumplen con las leyes y reglamentos de la UE. Una vez obtenida esta certificación, las ventas en Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, *2 y otros países europeos se iniciarán en agosto.

*2 Aunque el Reino Unido salió de la UE el 31 de enero de 2020, los productos vendidos en este país podrán llevar este mismo marcado CE hasta junio de 2023.

Sumando las ventas en Europa a las de Estados Unidos y Oceanía, Casio está ampliando su negocio médico y contribuyendo a la atención dermatológica en todo el mundo.

