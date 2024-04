CATL y Beijing Hyundai firman un acuerdo estratégico sobre baterías para vehículos eléctricos

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 29 de abril, 2024 /PRNewswire/ -- El 25 de abril de 2024, CATL (SZ:300750) y Beijing Hyundai firmaron un acuerdo de asociación estratégica en Auto China 2024 para cooperar en los proyectos de vehículos eléctricos de Beijing Hyundai y para alimentar futuros modelos eléctricos de Beijing Hyundai con baterías CATL.

Como empresa conjunta con una profunda presencia en China durante 21 años, Beijing Hyundai ha vendido más de 12 millones de vehículos en China, lo que demuestra capacidades fiables de fabricación de vehículos. Desde que comenzó su cooperación con CATL en 2017, Beijing Hyundai ha lanzado una serie de modelos populares con ventas acumuladas que superan las 200.000 unidades.

Con el nuevo acuerdo en vigor, se espera que Beijing Hyundai desate una ola de más de 10 modelos líderes a nivel mundial equipados con la última tecnología de baterías de CATL, incluidas CTP y NP. CATL aprovechará sus ventajas tecnológicas para trabajar con Beijing Hyundai para crear productos automotrices de alta calidad y respaldar el crecimiento comercial de Beijing Hyundai en China. Un enfoque compartido en el desarrollo de productos garantiza un beneficio mutuo para ambas empresas.

CATL ha establecido y fortalecido su asociación con Hyundai en los últimos años. En octubre de 2021, CATL y Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) firmaron un acuerdo de asociación y licencia de tecnología, según el cual CATL introducirá y divulgará su tecnología CTP (cell to pack) a MOBIS, así como apoyará a MOBIS en el suministro de productos CTP relacionados no solo en Corea del Sur, sino también en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399221...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-y-beijing-hyundai-firman-un-acuerdo-estrategico-sobre-baterias-para-vehiculos-electricos-302129766.html