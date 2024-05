(Información remitida por la empresa firmante)

- La celebración mundial del Día Internacional del Jazz 2024 concluye con un Concierto Mundial All-Star desde Tánger (Marruecos)

Miles de actuaciones y eventos presentados en más de 190 países, todos los continents

TANGER, Marruecos, 1 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El 13º Día Internacional del Jazz llegó a un emocionante final con un histórico Concierto Mundial All-Star desde el nuevo Palacio de las Artes y la Cultura de Tánger. Presentado por el actor de renombre internacional Jeremy Irons, el concierto contó con la participación de artistas de renombre mundial, incluido el maestro músico Gnawa Abdellah El Gourd (Marruecos) y el icono de jazz Herbie Hancock junto con Claudia Acuña (Chile), Ambrose Akinmusire (EE.UU.), John Beasley (EE.UU.), Lakecia Benjamin (EE.UU.), Richard Bona (Camerún), Dee Dee Bridgewater (EE.UU.), Moreira Chonguiça (Mozambique), Shemekia Copeland (EE.UU.), Kurt Elling (EE.UU.), Antonio Faraò (Italia), Melody Gardot (EE.UU.), Jazzmeia Horn (EE.UU.), JK Kim (República de Corea), Femi Kuti (Nigeria), Magnus Lindgren (Suecia), Romero Lubambo (Brasil), Marcus Miller (EE.UU.), Yasushi Nakamura (Japón), Tarek Yamani (Líbano) y muchos otros.

El Concierto Mundial All-Star se inauguró con una actuación especial "Welcome to Country" a cargo de renombrados músicos de Dar Gnawa, seguida de la espectacular interpretación de Dee Dee Bridgewater de "Spain" de Chick Corea, destacando las conexiones culturales entre Marruecos y España. Jazzmeia Horn contó con los talentos de Ambrose Akinmusire y Billy Childs en la vibrante "Free Your Mind". Richard Bona ofreció una tierna interpretación de su canción "Esoka Bulu (Night Whisper)". El icono de TK Blue y Gnawa, Abdellah El Gourd, rindió homenaje a la música Gnawa de Marruecos y al jazz estadounidense, interpretando la composición de Randy Weston, "Blue Moses". Melody Gardot y Philippe Powell realizaron una interpretación sublime de "This Foolish Heart Could Love You". Femi Kuti declaró que existe "Un pueblo, un mundo" en su electrizante actuación de Afro-Beat. Kurt Elling rindió homenaje a Wayne Shorter interpretando la composición de Shorter, "Speak No Evil". Shemekia Copeland y Joe Louis Walker llevaron el blues al frente y al centro con "Nobody But You".

La celebración del Día Internacional del Jazz 2024 incluyó miles de actuaciones, clases magistrales, sesiones improvisadas, programas educativos e iniciativas de extensión y servicio comunitario en más de 190 países, que culminaron con el Concierto Global, que está disponible de forma gratuita en jazzday.com.

El principal apoyo para el Día Internacional del Jazz 2024 lo brinda la Fundación Doris Duke, con el generoso apoyo adicional de GRoW @ Annenberg. United, la aerolínea global asociada al Día Internacional del Jazz, proporcionó transporte aéreo y apoyo adicional para artistas y educadores.

Cada año, el 30 de abril, el Día Internacional del Jazz reúne a países y comunidades de todo el mundo que promueven la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto a la dignidad humana. El Día Internacional del Jazz fue adoptado por los países miembros de la UNESCO por iniciativa del Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, Herbie Hancock, quien copreside la celebración anual con la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay.

Azoulay dijo: "El jazz, como lo expresó elocuentemente la legendaria cantante estadounidense Nina Simone, es más que sólo música. Trasciende las notas musicales; es 'una forma de vida... una forma de ser, una forma de pensar'".

Hancock añadió: "Al celebrar el Día del Jazz, reafirmemos nuestro compromiso con el legado perdurable del jazz y su capacidad para elevarnos, inspirarnos y unirnos a todos".

