- CF PharmTech, Inc. cierra una financiación de la serie F por valor de 50 millones de dólares estadounidenses para acelerar la comercialización de sus productos de inhalación

SUZHOU, China, 2 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- CF PharmTech, Inc. ("www.cfpharmtech.com [http://www.cfpharmtech.com/]") anunció hoy la consecución de 50 millones de dólares estadounidenses en una financiación de serie F tras su financiación de serie E de 90 millones de dólares estadounidenses de enero de 2020, completando así un acuerdo de inversión de valores de cerca de 140 millones de dólares estadounidenses a los seis meses. Los inversores participantes en la financiación de serie F incluyen a BioTrack Capital, CICC Qichen, CICC Qide, SAIC Hengxu, GP M&A Fund y Watson Investment. Entre sus inversores existentes están Passion Capital y Yuanming Capital, que también han participado. CEC Capital ha trabajado como asesor financiero exclusivo de CF PharmTech para la financiación de la serie E y F.

Las enfermedades respiratorias son prevalentes en China. Hay cerca de 300 millones de personas que padecen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD) y rinitis. El padecimiento de esta enfermedad crónica sigue estando al auge. El State Council's Opinions on the Implementation of Healthy China Actions emitida por medio del State Council en julio de 2019 define la COPD como una enfermedad crónica importante que afecta de forma grave a la vida de los ciudadanos, produciendo cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes en China.

CF PharmTech es una compañía farmacéutica especializada completamente integrada dedicada a proporcionar medicinas respiratorias de alta calidad para el mercado mundial. Gestionada por un equipo de alto calibre con amplia experiencia dentro de la industria, la compañía se centra en el desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades respiratorias en sus instalaciones de última generación. Con la finalización de su acuerdo de inversión, la compañía ya ha disfrutado de un nuevo momento para buscar su misión empresarial, que es suministrar productos de inhalación de calidad y coste contenido a los mercados nacionales e internacionales.

