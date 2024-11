CGTN AMERICA y CCTV ONU: Las películas chinas ganan terreno en el 45º mercado cinematográfico estadounidense

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON , 13 de noviembre de 2024/PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV ONU publican el documento "Las películas chinas ganan terreno en el 45º mercado cinematográfico estadounidense".

La 45ª edición del American Film Market (AFM) concluyó el 10 de noviembre en Las Vegas, en el estado estadounidense de Nevada, donde el "China Film Joint Pavilion" de China Film Group ayudó a mostrar los recientes logros del cine chino.

Este es el segundo año que el "Pabellón Conjunto de Cine de China" participa en AFM, al que asiste una delegación de 55 importantes organizaciones cinematográficas chinas. Se presentaron más de 200 proyectos cinematográficos, incluidas obras que destacan la cultura y la estética chinas, como The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero y Only Green. También se proyectaron películas de temática real como Moving Forward, además de películas de animación y documentales como The Great Journey.

Las películas chinas exhibidas han despertado un considerable interés por parte de los profesionales de la industria, promoviendo los intercambios culturales entre China y Estados Unidos. Fu Ruoqing, presidente de China Film Group Corporation, indicó que los estudios de Hollywood, incluidos Warner Bros, Universal, Sony y Disney, han mostrado interés en distribuir películas chinas y formar asociaciones.

"Creo que a través de las películas podemos ayudar al pueblo chino a comprender mejor al pueblo estadounidense y permitir que los estadounidenses aprendan más sobre China y su pueblo", explicó Fu. "En el futuro, continuaremos creando más películas y reflejando las experiencias, la cultura y los valores de la vida real de China", añadió.

El AFM es uno de los eventos comerciales cinematográficos más importantes del mundo y reúne a miles de profesionales de la industria de más de 80 países durante seis días de transacciones de derechos, proyecciones de películas y foros.

Haga click aquí para ver el video: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

