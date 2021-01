CGTN: Tras un 'extraordinario' 2020, ¿cuáles son las expectativas de Xi Jinping para 2021? (1)

PEKÍN, 4 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- 2021, un año que marca el comienzo del nuevo periodo del plan de cinco años [https://news.cgtn.com/news/2020-10-29/The-roadmap-of-China-s...] de China y del 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China (CPC), que está llamando a las puertas.

¿Cuáles son las expectativas para 2021 del presidente de China, Xi Jinping? Sobre todo teniendo en cuenta los complicados logros alcanzados por el país en 2020.

Hay algunas pistas disponibles en su discurso de Año Nuevo. [https://news.cgtn.com/news/2020-12-31/Full-text-of-Xi-Jinpin...]

2021: 'Esforzarse es la única forma de avanzar'

China va a entrar en una nueva fase de desarrollo para construir un país socialista moderna de una forma completa en 2021, al tiempo que el liderazgo del CPC ha adoptado sus proposiciones para formular el 14th Five-Year Plan y sus objetivos a largo plazo.

"El camino hacia adelante es largo; esforzarse es la única forma de avanzar", explicó Xi en su discurso, llamando a realizar esfuerzos para establecer un nuevo patrón dedicado al desarrollo, que debía acelerarse, implementando de forma importante el desarrollo de alta calidad y profundizando más en la reforma y ampliando su apertura.

Subiendo por encima de los test de virus, los principales líderes de China establecieron las prioridades económicas para 2021 en la principal Central Economic Work Conference [https://news.cgtn.com/news/2020-12-19/Four-key-points-to-und...] celebrada en diciembre, destacando que China mantendrá sus macro políticas de forma consistente, siendo estables y sostenibles en 2021, continuando con la implementación de una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente.

En 2021, el país dará un primer paso sólido en la construcción del nuevo paradigma de desarrollo [https://news.cgtn.com/news/2020-10-25/Guide-to-China-s-dual-...] en la que los mercados nacionales y extranjeros se refuercen entre ellos, con el mercado nacional como principal impulso.

Mientras, el presidente destacó la necesidad de seguir trabajando duro para promocionar la virtualización rural a la vez que el país lograba un éxito decisivo en la erradicación de la pobreza extrema en 2020.

En los próximos cinco años, se han llevado a cabo esfuerzos para consolidar los logros en la lucha contra la pobreza, promocionando por completo una estrategia de vitalización rural [https://news.cgtn.com/news/3155544e7830575a306c5562684a335a7...], según los objetivos de desarrollo económico y social principales propuestos [https://news.cgtn.com/news/2020-10-29/19th-CPC-Central-Commi...] del CPC Central Committee para el periodo del 14th Five-Year Plan (2021-2025).

Para conseguir todos estos objetivos, mantener la dirección del partido es la primera garantía fundamental, indicó Xi en numerosas ocasiones.

En su discurso de Año Nuevo, Xi describió al Partido como un barco gigante que lidera el avance de China sin descanso con las expectativas de las personas y la esperanza de la nación, destacando la importancia de una "aspiración original".

El CPC se fundó con una aspiración original: la misión de buscar la felicidad para los habitantes de China y el rejuvenecimiento de la nación de China, y ha seguido estando comprometido con la filosofía centrada en el desarrollo de las personas.

La aspiración original del CPC es aún más firme que 100 años después, según comentó Xi.

2020: 'Extraordinario' en varias áreas

Echando la vista atrás hasta 2020, el presidente describió el año como una "épica anti-epidémica", dedicando buena parte de su discurso a destacar la guerra de las personas en China contra la COVID-19.

"Se ha forjado la grandeza en lo ordinario. Los héroes han surgido de las personas. Todas y cada una de las personas son remarcables", comentó Xi antes de enviar sus alabanzas a todos los infectados de coronavirus.

En septiembre, tres profesionales médicos destacados fueron galardonados con el título honorario nacional [https://news.cgtn.com/news/2020-09-08/China-honors-pandemic-...] "the People's Hero", mientras que un total de 1.499 personas, 500 grupos, 186 miembros del CPC y 150 organizaciones de nivel primario del partido fueron alabados por sus papeles desarrollados en la lucha contra la epidemia, y otros 14 miembros del partido fueron premiados a título póstumo.

Al mismo tiempo, China ha participado de forma activa en varias reuniones mundiales para proporcionar a la comunidad internacional soluciones y experiencias, como la cumbre virtual del G20 sobre COVID-19 [https://news.cgtn.com/news/2020-03-26/Full-text-Xi-Jinping-s...], la cumbre de la Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), China, Japan and South Korea (ASEAN Plus Three or APT) on COVID-19 [https://news.cgtn.com/news/2020-04-14/ASEAN-China-Japan-ROK-...], y una reunión especial sobre el brote de la ASEAN-China Foreign Ministers [https://news.cgtn.com/news/2020-02-20/China-is-capable-and-c...].

El presidente Xi revisó además los logros de China en varias áreas.

China es la mayor economía mundial en conseguir un crecimiento positivo en el año 2020, y se espera un PIB llegando hasta un nuevo nivel de 100.000 billones de yuanes. China ha sido testigo de una buena cosecha de producción de grano durante 17 años consecutivos, según el presidente.

En 8 años, bajo el estándar actual, China ha erradicado la pobreza extrema para los cerca de 100 millones de personas afectadas en el ámbito rural, y todos los 832 países empobrecidos se han liberado de la pobreza, añadió.

China ha revolucionado las exploraciones científicas, como la Tianwen-1 [https://news.cgtn.com/news/2020-04-24/China-s-first-Mars-exp...] (misión a Marte), Chang'e-5 [https://newsus.cgtn.com/news/2020-12-17/Xi-Jinping-congratul...] (sonda lunar) y Fendouzhe [https://news.cgtn.com/news/2020-11-28/Xi-Jinping-congratulat...] (sumergible submarino tripulado). Está en marcha a pleno rendimiento la construcción del Hainan Free Trade Port [https://news.cgtn.com/news/2020-09-14/S-China-s-Hainan-free-trade-port-begins-construction-on-151-projects-TLQxb09WjC/index.html], explicó Xi.

