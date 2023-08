Chengdu, una gran final

The FISU flag handover ceremony is held

CHENGDU, China, 9 de Agosto de 2023/PRNewswire/ -- Una noticia de Xinhua: el 8 de agosto, cuando los representantes de la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU) y el alcalde de Chengdu entregaron la bandera a los representantes de la próxima ciudad anfitriona, Rhine-Ruhr, Alemania, los fuegos artificiales estallaron sobre la sede de la ceremonia de clausura del Chengdu Open-Air Music Park, oficialmente llegando al cierre de los Juegos Chengdu FISU de 12 días. 6.500 atletas participaron en la competición, acertadamente resumido en el tema del evento: "Chengdu hace que los sueños se hagan realidad."

"Chengdu es el trampolín de mi sueño", indicó el portero del equipo japonés Ayumu Kinoshita mientras salía de la arena de waterpolo masculino. Al participar en una competición internacional por primera vez, Ayumi Kinoshita y sus compañeros de equipo no terminaron entre los mejores de los mejores, pero "cada equipo tiene sus puntos fuertes. Las competiciones me permiten ver las diferencias en nuestra capacidad y me impulsan aún más a perseguir mi objetivo. Quiero ser entrenador de waterpolo y promover el deporte en el futuro", explicó.

Para la atleta de taekwondo tailandesa Panipak Wongpattanakit, su arduo trabajo valió la pena en Chengdu cuando ganó el oro en la final femenina de 49 kg. "He realizado mi sueño en Chengdu, que es ganar la medalla de oro, y estoy completamente extasiada. Mi agradecimiento a los organizadores, porque las instalaciones aquí son excepcionales", dijo.

Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan y una ciudad en el interior occidental de China, se ha convertido en el centro de atención por albergar los Juegos Universitarios Mundiales. Sus características magníficamente "coloridas" con encantos chinos únicos y el entusiasmo de Bashu han fascinado a personas de varios países y regiones del mundo.

Durante los Juegos FISU de Chengdu, "ir por un caldero caliente después de la competición" es un evento alegre y popular entre los jóvenes participantes de todo el mundo. Hui Ling Tammy tan de Malasia no ha ocultado su amor por la especialidad de Sichuan: "Me encanta el caldero caliente, al igual que la pasión de la gente de Chengdu".

Como supericono de China, el panda gigante tiene un carácter amable, pacífico pero valiente, que encarna el temperamento armonioso de la apertura y la inclusión, fusionando el vigor con la gracia de una manera indicativa de la cultura tradicional china. "Soy muy afortunado de haber visto pandas gigantes reales con mis propios ojos. Son absolutamente adorables", exclamó Pavel Schbjbal, un tirador deportivo checo. Los pandas gigantes constituyen la parte más asombrosa y memorable de su visita a Chengdu, y ni siquiera mencionó la medalla que ganó. Entre las 11 rutas de experiencia de turismo cultural urbano "ocio en Chengdu" diseñadas por el Departamento de Servicio de Trabajo Urbano del Comité Ejecutivo de los Juegos FISU de Chengdu, la ruta que ofrecía la experiencia base del panda gigante casi siempre estaba llena.

"Los atletas de todos los países (y regiones) se esfuerzan mucho en el campo y fomentan los intercambios fuera del campo. Las interacciones entre diferentes culturas son importantes, estas historias que recuperan y transmiten a más personas permitirán que un número cada vez mayor de personas en todo el mundo lleguen a conocer mejor Chengdu y comprender mejor a China. Esa es la magia de los Juegos FISU", dijo Leonz Eder, presidente interino de FISU, en una entrevista.

