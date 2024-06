Christina Morina gana el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2024 por su libro "Tausend Aufbrüche"

(Información remitida por la empresa firmante)

La ganadora del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2024 es Christina Morina. La escritora recibe el galardón por su obra “Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren” (Mil nuevos comienzos. Los alemanes y su democracia desde los años ochenta) (editorial Siedler Verlag).

Los motivos del jurado:

“Las democracias de todo el mundo están en crisis, sobre eso existe un acuerdo generalizado. Sin embargo, la pregunta sobre qué significa realmente vivir en democracia pasa frecuentemente a un segundo plano. Christina Morina utiliza fuentes, a las que se ha prestado poca atención hasta ahora, para mostrar hasta qué punto ha evolucionado de forma diferente el entendimiento sobre la democracia en Alemania Oriental y Occidental desde los años ochenta. Su análisis histórico, metódicamente refinado y revelador, basado en cartas, peticiones y panfletos, da voz a los ciudadanos y las ciudadanas de la República Democrática Alemana y de la República Federal Alemana. Morina, con este libro, proporciona impulsos sorprendentes y necesarios para los debates sociales actuales. Su libro arriesga mucho sin polarizar: la democracia es un proceso, no un estado".

Los miembros del jurado del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2024 son: Sibylle Anderl (periódico DIE ZEIT), Julika Griem (Instituto de Estudios Culturales de Essen), Michael Hagner (Escuela Politécnica Federal de Zúrich), Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk), Michael Lemling (librería Lehmkuhl), Patricia Rahemipour (Instituto de Investigación Museística, Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano) y Katrin Vohland (Museo de Historia Natural de Viena).

También estaban nominados al galardón los siguientes títulos:

Jens Beckert: Verkaufte Zukunft. Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht (Suhrkamp), Sebastian Conrad: Die Königin. Nofretetes globale Karriere (Propyläen), Ruth Hoffmann: Das deutsche Alibi. Mythos „Stauffenberg-Attentat“ – wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird (Goldmann), Roman Köster: Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit (C.H.Beck), Frauke Rostalski: Die vulnerable Gesellschaft. Die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit (C.H.Beck), Marcus Willaschek: Kant. Die Revolution des Denkens (C.H.Beck), Moshe Zimmermann: Niemals Frieden? Israel am Scheideweg (Propyläen).

Con el Premio Alemán del Libro de No Ficción, la fundación Buchkultur und Leseförderung de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes otorga el premio al libro de no ficción del año. Este galardón premia a un libro de no ficción, originalmente escrito en alemán, que impulse el debate social.

El promotor principal del premio es la fundación del Deutsche Bank; también apoya el galardón la ciudad de Hamburgo y la Feria del Libro de Fráncfort. La ministra de cultura Claudia Roth también apoya el Premio Alemán del Libro de No Ficción. Deutschlandfunk Kultur es el socio mediático del premio.

