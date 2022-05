Cineastas internacionales se reúnen en el Pabellón de Taiwán en Cannes Film Market

Sissako se une al equipo taiwanés en una coproducción internacional; se anuncia a Wu Ke-xi como actriz principal

TAIPEI, 27 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- El 2022 Cannes Film Market (Marché du Film) llegó a su fin el 25 de mayo. Este año, la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) participó tanto en el mercado físico como en el online. Además de atraer el interés y la atención de los profesionales del cine de todo el mundo, TAICCA organizó la primera Taiwan Cinema Networking Party, una emocionante reunión de más de 150 invitados de la industria cinematográfica internacional. Entre los participantes de Taiwán se encontraban el director Midi Z, la actriz WU Ke-xi, los productores Vincent WANG, Justine O. y Anita GOU, así como HU Ching-fang, director del Centre Culturel de Taïwan à Paris. La participación de TAICCA en Cannes en 2022 tiene como objetivo ayudar a conectar al personal de la industria taiwanesa con redes de personas de todo el mundo, aumentar las oportunidades de cooperación internacional y mejorar la visibilidad de la industria cinematográfica y televisiva de Taiwán para demostrar que este país puede ser el mejor socio en Asia para los equipos de producción internacionales.

Las obras presentadas por TAICAA en el Pabellón de Taiwán de este año mostraron la energía creativa del cine y la televisión taiwaneses. Muchos títulos que han recibido apoyo del programa de cofinanciación internacional de TAICCA anunciaron oficialmente sus proyectos de coproducción internacional durante el Marché du Film de Cannes. Entre ellos, el thriller In My Mother's Skin, que también recibió el apoyo de Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapur, convirtiéndose en la primera coproducción internacional entre Filipinas, Singapur y Taiwán. Además, la coproducción entre Taiwán, Francia, Luxemburgo y Mauritania, The Perfumed Hill, dirigida por Abderrahmane SISSAKO y producida por Vincent WANG, también anunció oficialmente a la taiwanesa WU Ke-xi como actriz principal de la película. Los dos equipos de producción se reunieron en Cannes y empezarán a rodar en Taiwán el próximo mes de septiembre.

En 2014, Timbuktu, de SISSAKO, fue seleccionada en la sección oficial de Cannes y obtuvo siete premios, entre ellos el de mejor director y mejor guión original, en los Premios César de Francia, y fue nominada a mejor película de habla no inglesa en la 87ª edición de los Premios de la Academia. SISSAKO dijo que cuando se reunió con el presidente de TAICCA, TING Hsiao-ching, en París en marzo de este año, ya había percibido los esfuerzos activos de TAICCA para facilitar las coproducciones internacionales. Tiene la esperanza de llamar la atención sobre la difícil situación de las minorías étnicas a través de sus películas, dijo, señalando que la libertad del entorno de rodaje de Taiwán es muy importante para los cineastas. Además, la ayuda del gobierno de Taiwán y de las comisiones cinematográficas locales, así como el conjunto de habilidades de los equipos de rodaje taiwaneses "listos para la coproducción" son algunos de los incentivos para que los equipos de producción internacionales busquen oportunidades de cooperación con Taiwán, dijo, añadiendo que Taiwán es también la base de rodaje más adecuada en Asia.

Otros pesos pesados de la industria cinematográfica mundial que visitaron el Pabellón de Taiwán este año fueron el vicepresidente de los Premios César, Patrick SOBELMAN, productor de la coproducción Taiwán-Francia, The Last Queen; el director brasileño Kleber MENDONÇA Filho, productor de Do Fish Sleep with Their Eyes Open?; y Shozo ICHIYAMA, productor de la coproducción Taiwán-Japón-EE.UU. Black Ox, así como otros participantes de la industria que han trabajado en proyectos apoyados por el Programa de Cofinanciación Internacional de TAICCA.

A medida que la industria mundial del cine y la televisión vaya saliendo de la pandemia, TAICCA aprovechará las oportunidades que surjan de la reanudación física de los mercados y festivales cinematográficos internacionales más importantes, seguirá promoviendo la cofinanciación y las coproducciones internacionales, y captará la atención de los profesionales de la industria internacional. Mediante la presentación de sus programas de coproducción internacional y la conexión con la industria y los profesionales mundiales, TAICCA espera aportar perspectivas y recursos internacionales a la industria local, así como compartir el apoyo de Taiwán en la financiación, el rodaje y la colaboración con posibles socios.

Acerca de TAICCA ( https://en.taicca.tw/ )

La Taiwan Creative Content Agency (TAICCA), establecida en junio de 2019 y supervisada por el Ministerio de Cultura, es una organización profesional intermediaria que trabaja para promover el desarrollo de las industrias de contenido de Taiwán, incluyendo el cine y la televisión, la edición, la música pop, ACG, y más.