CLASSIC FUSION TRIBUTO: UN REGRESO DORADO A LOS ORÍGENES DE 1980 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Cuarenta y seis años después, Hublot rinde homenaje al reloj que dio origen a la marca con el Classic Fusion Tributo, disponible en oro amarillo o blanco. No se trata simplemente de una reinterpretación, sino de un retorno a los orígenes elaborado con toda la experiencia que la Manufactura ha adquirido e integrado desde su creación en 1980. Oro y caucho, negro y contrastes: los mismos rasgos distintivos del reloj original se ven ahora realzados gracias a 46 años de experiencia en relojería en lo que respecta a los movimientos, los acabados, los materiales y la construcción. Lo que comenzó como una idea —los orígenes del Arte de la Fusión— ha alcanzado una profundidad relojera total. Es el origen de Hublot reconstruido con la maestría actual de la Manufactura, donde el vínculo con su fundador sigue siendo un privilegio excepcional.

Basta con echar un simple vistazo. Puede apreciarse el reloj del que surgió y se percibe la maestría artesanal y la innovación que lo han convertido en lo que es hoy en día. En 1980, Carlo Crocco revolucionó el sector de la relojería con una única fusión: el oro y el caucho. Bajo el nombre de MDM Genève, Crocco presentó, en la Feria de Basilea, un reloj llamado Hublot, conocido hoy como el Hublot original. Este reloj supuso un cambio radical: el lujo reducido a lo esencial, empezando por un atrevido contraste de materiales nunca antes visto. Como si fuera un ojo de buey, doce tornillos sujetaban un bisel reducido a su función más pura. Una esfera sencilla, casi sin adornos. Minimalista, gráfica, directa, inconfundiblemente diferente. Ese reloj no se ajustaba a las convenciones de la relojería suiza; lo que hizo fue desafiar y romper sus reglas. Cuarenta y seis años después, el Classic Fusion Tributo traslada ese diseño original al presente. Establece un vínculo entre el reloj con el que todo comenzó y el Hublot actual, conjugando toda la evolución de la experiencia de la Manufactura. Es, a la vez, un homenaje a sus orígenes y una expresión de todo aquello en lo que se ha convertido Hublot. Lo que comenzó como una idea revolucionaria se ha convertido en uno de los lenguajes de diseño más reconocibles de la relojería.

CLASSIC FUSION TRIBUTO

En cuanto a la estética del diseño, el Classic Fusion Tributo se mantiene fiel al modelo original de 1980: una caja de oro, una correa de caucho negro y esa tensión inmediata entre el negro y el oro que ha caracterizado a Hublot desde el primer momento.

La caja pasa de 36 a 38 mm sin comprometer las proporciones, mientras que los doce tornillos del bisel, ligeramente abombados y con un tacto agradable, conservan su función original: marcar la hora en una esfera desprovista de índices, con la fecha situada en las 3 h en punto, tal y como se preveía en el lenguaje de diseño original. Una corona enroscada garantiza una hermeticidad de 100 metros, lo que refuerza su integridad funcional. La correa de caucho con líneas texturizadas en negro se combina con unas asas a la vista, lo que deja al descubierto la arquitectura de la estructura, mientras que la ausencia del sistema One Click es una elección deliberada que preserva el ADN del reloj. Cada detalle está cuidadosamente pensado.

Sin embargo, internamente todo cambia. Lo que en 1980 era un reloj de cuarzo se convirtió en un movimiento automático de desarrollo interno. Su mecanismo de cuerda automática ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 50 horas gracias a la optimización del tren de engranajes. Construido en torno a una masa oscilante calada con la forma de la icónica H de Hublot, visible a través del fondo de caja de zafiro, refleja a la perfección en lo que se ha convertido Hublot: más nítido, más profundo, más técnico, pero sin perder la idea original.

DOS ACTITUDES. UN ORIGEN.

Ambas versiones (de oro amarillo o blanco) comparten el mismo ADN, la misma arquitectura, la misma base técnica y la misma ejecución. Sin embargo, sus actitudes difieren. El Classic Fusion Tributo de oro amarillo es el que más se asemeja al primer Hublot que se fabricó. Evoca el contraste original entre el oro y el caucho con una esfera lacada en negro, acabada con un sutil efecto carbón. En el interior, la masa oscilante de oro amarillo refuerza la continuidad total del material. En las 6 h, destaca el logotipo MDM en oro tampografiado en la esfera, un guiño directo a Carlo Crocco y a la firma original MDM Genève que lucía el primer modelo de Hublot. Esta firma va más allá de la relojería: es el reconocimiento a una causa muy cercana a Crocco. MDM también hace referencia a la fundación Main Dans la Main, creada en 1998, lo que refleja su compromiso filantrópico de larga data.

La versión de oro blanco presenta un estilo diferente: más formal, más ceremonial, inspirado en la elegancia de la sastrería italiana. La esfera de ónice negro pulido y los tornillos negros aportan profundidad e intensidad, evocando el ritmo refinado de los detalles de sastrería. En el interior, la masa oscilante de tungsteno negro acentúa su identidad, lo que refuerza una expresión del diseño disciplinada y sumamente sofisticada.

Desde su estructura de oro hasta su movimiento de la manufactura Hublot, el Classic Fusion Tributo da continuidad a un diseño que vio la luz en 1980, lo que demuestra que una fusión audaz de materiales puede perdurar en el tiempo. Esa misma resistencia define la confianza de Hublot en su arte relojero. Diseñado, desarrollado y ensamblado en Nyon, refleja la precisión, la fiabilidad y la maestría de la Manufactura. Fabricado para durar y respaldado por una garantía de 5+5 que amplía la cobertura hasta diez años, encarna una única convicción: en Hublot, el diseño, el savoir-faire artesanal y la confianza se forjan para resistir el paso del tiempo.

Cuando creé MDM Genève, fue una iniciativa profundamente personal en la que me impliqué de lleno y con todo el corazón, una iniciativa impulsada por una idea única: el oro y el caucho. Dejarla en otras manos, aunque fueran las de personas competentes y con talento, nunca me resultó fácil. Sin embargo, al volver a Nyon, visitar la Manufactura y descubrir las últimas creaciones, percibo una profunda continuidad y maestría. Veo lo que esas manos han construido de forma conjunta. Al ser testigo de la evolución de Hublot, me doy cuenta de que fue la mejor decisión que podía haber tomado. Me llena de un orgullo inmenso y de una profunda gratitud. Hoy resulta profundamente emotivo ver cómo el primer diseño y los orígenes del Arte de la Fusión vuelven a cobrar vida, afirmó Carlo Crocco, fundador de Hublot en 1980.

Respetar a Hublot es honrar sus orígenes, no congelando la firma en el tiempo, sino manteniéndola en movimiento. El Classic Fusion Tributo encarna a la perfección esta filosofía y crea un vínculo directo entre 1980 y el presente. La visión de Carlo Crocco sigue siendo nítida, revolucionaria y llena de vida. Ahora, esta visión se hace realidad gracias a toda nuestra experiencia en fabricación. Refleja el minimalismo en su diseño, tal y como él lo concibió, y la profundidad relojera, tal y como HUBLOT la hace realidad hoy en día, afirmó Julien Tornare, CEO de HUBLOT.

Como homenaje a la visión y los valores de Carlo Crocco, se donarán 100 000 CHF a su fundación Main Dans la Main (MDM). Esta iniciativa refleja el deseo de la marca de contribuir a una causa que sigue siendo muy importante para su fundador. Creada en 1998 por Carlo Crocco, la fundación MDM brinda su apoyo a proyectos humanitarios y educativos destinados a mejorar la vida de niños vulnerables y comunidades necesitadas.

El Classic Fusion Tributo, de oro amarillo o blanco, está disponible en puntos de venta de Hublot seleccionados y en línea en hublot.com.

HUBLOT

En 1980 y por primera vez, un reloj se atrevió a combinar una caja de oro con una correa de caucho, revolucionando el mundo de los relojes de lujo. Así nació Hublot, que tomó su nombre del término en francés para ojo de buey, debido a la forma de su emblemático bisel, con los tornillos a la vista, y nació al mismo tiempo el Arte de la Fusión.

En 2005, la marca elevó a un nuevo nivel este ejercicio de pensamiento creativo con el Big Bang y su icónico diseño, tamaño y la construcción en capas de la caja. Ese mismo año, Hublot recibió el galardón de Mejor diseño en el Grand Prix d'Horlogerie de Ginebra. Desde entonces, siempre incentivado por esta mentalidad revolucionaria, el Big Bang no ha dejado de reinventarse. El siglo XXI encontró su primer icono en relojería.

El concepto de fusión es omnipresente, el principio que alienta todas las colecciones. Los relojes Big Bang redefinen las geometrías del tiempo; el Classic Fusion encuentra el equilibrio entre audacia y mesura, mientras que la línea Exceptional Timepieces desafía todas las expectativas con creaciones relojeras sin precedentes. Con su planteamiento disruptivo de desafío a las convenciones, el ADN de Hublot se materializa en los calibres de desarrollo interno Unico, Meca-10 y tourbillon, para aportar otra capa de significado al Arte de la Fusión.

Desde 2026, el compromiso con la excelencia técnica de Hublot se ve respaldado por una estructura de garantía mejorada para los relojes que cumplan los requisitos y se hayan adquirido desde el 1 de enero de 2026 en adelante. Esta estructura incluye una garantía básica de 5 años y la posibilidad de una extensión adicional de otros 5 años mediante el programa Hublotista, lo que amplía la cobertura hasta un total de diez años.

La alquimia está firmemente enraizada en Hublot y no solo en la Manufactura. La magia puede tener lugar en un campo de fútbol, dando lugar a colaboraciones con grandes eventos de este deporte (UEFA Champions League y UEFA EuroTM). A veces se plasma en un concierto, un partido de baloncesto, o en una experiencia gastronómica única con la familia de chefs estrella de Hublot. Y así, las Hublot Vibes cobran vida, a través de momentos compartidos de exaltación entre los Hublotistas, su propia comunidad de orgullosos propietarios de Hublot. El Arte de la Fusión va más allá de lo tangible. Es una forma de ser, la forma de vida Hublot.

HUBLOT: www.hublot.com - Email: press@hublot.com - Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

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