COMUNICADO: Las compañías rusas con apoyo del Russian Export Center presentan nuevas tecnologías en CEBIT

Publicado 21/06/2018 20:03:13 CET

HANOVER, Alemania, June 21, 2018 /PRNewswire/ --

Los desarrolladores rusos han elaborado una técnica de recuperación para pacientes tras sufrir una embolia que utiliza la realidad virtual (RV) en una exposición en Alemania. La nueva compañía TauTracker se presentó en la feria empresarial de innovaciones y tecnología digital CEBIT 2018. El sistema ayuda a una persona que manipula objetos en RV con sus propias manos a interactuar con el mundo digital. Por ejemplo, puede disparar con una pistola a objetivos o "hasta tocar el "Flea Waltz" al piano", dice el creador de la técnica y consejero delegado de NASTEC, Ilya Kotov.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/709285/CEBIT.jpg )

"La técnica TauTracker puede utilizarse no solo para el ocio, sino también en la rehabilitación, incluida la recuperación post-derrame, cuando un paciente restaura las funciones cerebrales con la ayuda de destrezas motoras finas mientras juega. Este desarrollo puede utilizarse para crear un simulador de formación para un cirujano u operar remotamente un avatar robótico en zonas de peligro", dijo Ilya Kotov.

Los proyectos TI del stand colectivo ruso se presentaron por cinco compañías, residentes del centro de innovación de Skolkovo: ServiceSoft, Fibrum, Immergity, Multimedia Technology Lab, Human+, TAU Tracker, Korbit, Antilatency y Etton.

En CEBIT2018 las compañías rusas demostraron sistemas de navegación náuticos únicos para las zonas donde la cobertura GSM no está disponible. Los dispositivos utilizan la señal de la constelación satélite Iridium que cubre el 100% de la superficie terrestre. Los desarrolladores rusos también tienen técnicas IdC que pueden utilizarse en producción, por ejemplo en minas y plantas. Otras compañías encontraron soluciones en dichos campos, como la preparación de un deportista ideal o un trabajador ideal.

La feria empresarial de innovaciones y tecnología digital CEBIT se celebra anualmente. Esta feria es la número 33 celebrada en Hannover, Alemania. Se estima que 3,5 mil expositores de 70 países presentaron sus desarrollos en 2018. El stand colectivo ruso se organizó bajo los auspicios del Russian Export Center (REC).

"Puede ser competitivo en campos como la seguridad de la información, blockchain e inteligencia artificial. Desafortunadamente, tenemos un estereotipo que se había formado hace tiempo de que los productos extranjeros son buenos mientras Rusia no produce nada, pero ya es hora de olvidarnos de eso. Nuestras compañías no deberían tener miedo de entrar en mercados extranjeros", señala Mark Korovaev, director del Proyecto REC para IT Export Support.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/709285/CEBIT.jpg

CONTACTO: Andrey Finagin, a.finafin@agt-agency.ru, +7-8905-968-4742