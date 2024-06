Comviva es nombrado visionario en el Informe de operaciones comerciales y de clientes de Gartner® Magic Quadrant™ de 202

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA DELHI, 26 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Comviva , el líder mundial en soluciones de monetización de datos y experiencia del cliente, anunció hoy que ha sido nombrado Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2024 para IA en el informe de Operaciones Comerciales y de Clientes de CSP.

Gartner define el mercado de la IA en las operaciones comerciales y de clientes de proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) como productos comerciales listos para usar (COTS). Son capacidades integradas en aplicaciones de tecnología operativa (OT) específicas de CSP (como canales, CRM y otras aplicaciones de sistemas de soporte empresarial [BSS]) o aplicaciones horizontales independientes de la industria que ofrecen a clientes y empresas basadas en operaciones IA/aprendizaje automático (ML) a los CSP. Las operaciones comerciales y de clientes de CSP se refieren al marketing, las ventas, la adquisición de clientes, el recorrido del cliente, la facturación y la gestión de ingresos, la garantía de ingresos y la gestión de riesgos relacionados. El alcance de los productos de IA cubre la preparación de datos, la gestión del ciclo de vida de los algoritmos y su aplicación a las operaciones comerciales y de clientes de CSP.

La visión de Comviva es revolucionar la industria de las telecomunicaciones aprovechando el poder transformador de la IA y la IA generativa. Con casos de uso de IA en sus soluciones MobiLytix™ y BlueMarble solutions , Comviva permite a las empresas crear, gestionar y ofrecer personalización en tiempo real, experiencias de cliente contextualizadas y comercio a escala impulsado por inteligencia. Comviva se ha destacado por su fortaleza en la creación de contenido, generación de lenguaje natural, inteligencia de decisiones y aprendizaje automático.

"Para prosperar en la economía digital actual, las empresas deben acelerar la adopción de la IA y las tecnologías digitales relacionadas. La mayor fortaleza de Comviva han sido nuestras plataformas inteligentes que ofrecen experiencias personalizadas y compromiso a lo largo del recorrido del cliente", dijo Rajesh Chandiramani, consejero delegado de Comviva. "Estamos entusiasmados con este reconocimiento porque creemos que afirma nuestra dirección estratégica y liderazgo en la revolución de las telecomunicaciones con IA. La sólida posición de Comviva en el cuadrante valida nuestro compromiso y progreso hacia el aprovechamiento de las tecnologías de próxima generación en nuestras soluciones para ofrecer experiencias excepcionales a los clientes".

Comviva integra tecnologías de inteligencia artificial de última generación en su amplia cartera de productos, impulsando la innovación, mejorando las experiencias de los clientes y optimizando las operaciones comerciales para los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) de todo el mundo.

Emisor: Gartner Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, by Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4 June 2024.

