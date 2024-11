La conferencia RT2024 organizada por la Mesa Redonda en Aceite de Palma Sostenible, RSPO, pide nuevos enfoques audaces p

Kimasha (Kim) Williams, Manager, Communications - Europe RSPO; Piya Suri, Deputy Managing Director Commercial Excellence, GGC; Belinda Bowling, HCV Network Global Director, Joseph (JD) D'Cruz, CEO RSPO, Yen Hun Sung, Director, Standards and Sustainability - ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL/PR NEWSWIRE

RT2024 prevé nuevas asociaciones estratégicas para abordar mejor la deforestación, mejorar la inclusión de los pequeños agricultores a través de programas climáticamente inteligentes e impulsar la demanda mundial de productos certificados por la RSPO.

BANGKOK, 11 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Fundamentados en dos décadas de impacto, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) ha pedido esfuerzos más concertados para escalar la innovación e impulsar un cambio transformador y sistémico dentro del sector. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Cooperativas de Tailandia, la conferencia de la Mesa Redonda Anual de la RSPO (RT2024) tuvo lugar en Bangkok del 11 al 13 de noviembre, en medio de los preparativos para la adopción de los Estándares RSPO 2024.

Al incluir los Principios y Criterios (P&C) de la RSPO de 2024 y el Estándar Independiente de Pequeños Agricultores (ISH) de la RSPO de 2024, los Estándares revisados brindan mayor claridad, auditabilidad e implementabilidad, y abordan la relevancia del mercado y regulatoria, con un fuerte enfoque en abordar la deforestación, la debida diligencia en materia de derechos humanos y la inclusión de los pequeños agricultores en las cadenas de suministro globales.

En su discurso de apertura, el primer Secretario General de la RSPO, Teoh Cheng Hai, reflexionó sobre el ilustre viaje de la organización hasta llegar a convertirse hoy en el estándar de referencia para la producción sostenible de aceite de palma. Subrayó también la importancia de las asociaciones innovadoras como una estrategia clave para que la RSPO evolucione como un generador de estándares de clase mundial que pueda liderar la cadena de suministro mundial de aceite de palma sostenible en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030.

El CEO de la RSPO, Joseph D'Cruz, en su discurso de apertura, reafirmó que la RSPO está bien posicionada para satisfacer las demandas futuras de la industria. "Construyendo sobre cimientos sólidos, en la RSPO estamos listos para navegar los próximos 20 años a través de estándares fortificados, sistemas de verificación mejorados y una arquitectura de certificación digital, comercio y trazabilidad de extremo a extremo impulsada por datos".

Así mismo, agregó que los Estándares revisados también se han fortalecido en su integración con el sistema de certificación a través de la plataforma de certificación, comercio y trazabilidad de la RSPO, prisma; (Información de Recursos de Palma y Gestión de Sostenibilidad por sus siglas en inglés). Durante el RT2024, los delegados presentaron una vista previa de cómo prisma está diseñada para proporcionar datos digitales y trazabilidad de la cadena de suministro y puede actuar como una herramienta de apoyo para que los miembros fortalezcan la evaluación de riesgos y la debida diligencia para el cumplimiento normativo emergente.

Como testimonio de la credibilidad y el alcance de la RSPO como organización de sostenibilidad global, RT2024 fue testigo de la creación de varias asociaciones estratégicas diseñadas para aumentar los beneficios sociales, ambientales y económicos en la producción y el comercio de aceite de palma sostenible certificado (CSPO).

Avanzar en la protección de alto valor de conservación para el aceite de palma sostenible

El RT2024 también sirvió como el escenario ideal para que la RSPO y la Red de Alto Valor de Conservación (HCVN) renovaran una asociación de larga data con el fin de promover las mejores prácticas y los enfoques innovadores para la protección contra el VHC. Alineadas con los Estándares revisados de la RSPO, las partes firmaron un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) en una misión compartida para proteger los bosques de alto valor de conservación (HCV, por sus siglas en inglés) y alto almacenamiento de carbono (HCS, por sus siglas en inglés) dentro de paisajes sostenibles de aceite de palma. El MoU fortalecerá la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y las áreas de importancia crítica para las comunidades locales e indígenas.

"Al priorizar los valores de conservación como parte integral de la producción sostenible de aceite de palma, en la HCVN continuaremos colaborando con la RSPO para integrar los mecanismos de protección de valor de alta conservación (HCV) en las prácticas de gestión sostenible de la tierra en los paisajes de aceite de palma, estableciendo puntos de referencia más claros para la administración ambiental y social en todo el sector del aceite de palma", afirmó Belinda Bowling, Directora Global de HCV Network.

Para 2023, la Certificación RSPO había protegido más de 466.600 ha de bosques valiosos de HCV y HCS desde que adoptó el Enfoque HCV en noviembre de 2005 y el Enfoque HCS en noviembre de 2018.

En general, teniendo en cuenta otros ecosistemas críticos, la Certificación RSPO ha protegido y remediado alrededor de 646.700 ha de bosques y áreas valiosas, incluidas las turberas tropicales y las reservas ribereñas a nivel mundial.

Integrando la reducción del impacto climático en la certificación de Pequeños Propietarios Independientes de la RSPO

A nivel mundial, la huella de certificación de los pequeños agricultores de la RSPO ha crecido significativamente. A 2023, más de 40,000 pequeños agricultores independientes individuales han sido certificados a nivel mundial, un aumento de 11,268 desde 2022, con una certificación que se expande actualmente a Colombia, Ecuador y Honduras.

Al reconocer el papel fundamental que los pequeños agricultores pueden desempeñar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la producción de aceite de palma, la RSPO firmó un memorando de entendimiento con Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC) y la entidad alemana de desarrollo sostenible, GIZ. El memorando de entendimiento integrará la reducción del impacto climático dentro de la Certificación RSPO a través del Proyecto de Producción y Adquisición Sostenible de Aceite de Palma sobre Mitigación y Adaptación Climática (SPOPP CLIMA), financiado por GGC, empresa líder en Tailandia comprometida con alcanzar la neutralidad de carbono.

Esta asociación tiene como objetivo promover prácticas agrícolas bajas en carbono, e incluye el desarrollo de una herramienta de cálculo de huella de carbono enfocada en medir las emisiones generadas en racimos de fruta fresca, para que de esta forma, sea posible desarrollar estrategias de reducción, en línea con las directrices de la Organización de Gestión de Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO).

El Sr. Kridsada Prasertsuko, director general de Global Green Chemical PCL, comentó al respecto: "GGC ha trabajado con GIZ y la RSPO para apoyar a nuestros pequeños productores de palma aceitera en la reducción de las emisiones y la huella de carbono. Juntos, nuestro objetivo es lograr una reducción del 20% de las emisiones de carbono para el año 2030 y alcanzar el Cero Neto para el año 2050, junto con la promoción de la producción sostenible de palma aceitera de acuerdo con el Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (EUDR), vigente a partir del 1 de enero de 2025. Esta cooperación no solo reducirá el impacto climático en el sector agrícola, sino que también mejorará la sostenibilidad de la industria de la palma aceitera y promoverá la imagen de la industria tailandesa de palma aceitera en el mercado mundial".

Además, el proyecto desarrollará un plan de estudios de capacitación para agricultores con respecto al cálculo de la huella de carbono y establecerá parcelas de demostración para mostrar prácticas agrícolas adecuadas y bajas en carbono.

Desde 2015, las emisiones acumuladas de GEI (2 millones de toneladas métricas de CO2e) evitadas mediante la aplicación de las normas de la RSPO equivalen a 468.864 vehículos de pasajeros conducidos durante un año.

Al observar el memorando de entendimiento, el Dr. Taworn Tunja, Inspector General del Ministro de Agricultura y Cooperativas quien ofreció unas palabras en nombre de Su Excelencia, el Prof. Dr. Narumon Pinyosinwat, Ministro de Agricultura y Cooperativas de Tailandia, reconoció el papel de la RSPO en el apoyo a los pequeños agricultores, quienes desempeñan un papel vital en el sector del aceite de palma de Tailandia. En los cinco años transcurridos desde la última ocasión en que la conferencia RT fue celebrada en Tailandia, el país ha fortalecido su posición como el tercer mayor productor mundial de aceite de palma. En la actualidad, pequeños agricultores de 400.000 hogares en Tailandia representan el 85 % de la superficie de producción de aceite de palma del país. Tailandia cuenta hoy con el mayor porcentaje de pequeños agricultores independientes certificados por la RSPO que son mujeres con un 42%, en comparación con el promedio mundial que es del 28%.

El crecimiento de la certificación RSPO sigue impulsando el suministro y el consumo

Para 2023, el área de palma de aceite certificada por la RSPO abarca 5,2 millones de hectáreas en 23 países. Las instalaciones de la cadena de suministro de nivel intermedio y final (midstream and downstream), certificadas bajo el estándar de Certificación de la Cadena de Suministro (SCC) de la RSPO comprenden 6,907 sitios a nivel mundial.

El suministro de CSPO alcanzó un nuevo hito, estableciéndose en 16,1 millones de TM, lo que representa un crecimiento del 4,3 % en la producción interanual, mientras que el consumo de CSPO creció a 9,8 millones de TM, evidenciando un aumento del 7,2 % en el uso final (downstream) interanual. El crecimiento del consumo fue respaldado por el Marco de Responsabilidad Compartida de la RSPO (SR por sus siglas en ingles), diseñado para apoyar a los miembros en la presentación de informes de cumplimiento, puesto que esta iniciativa requiere contar con políticas y planes relevantes, y un compromiso para cumplir con los objetivos de captación anuales. Más de la mitad de los procesadores y comerciantes aplicables, fabricantes de bienes de consumo y miembros minoristas, cumplieron con sus objetivos de uso y adopción de CSPO SR para 2023. Con el objetivo de apoyar a los pequeños agricultores independientes (ISH), los miembros downstream de la RSPO compraron 261,792 Créditos ISH por un valor de US$ 7.0 millones en 2023 (un aumento de US$ 1.53 millones desde 2022) beneficiando directamente a 85 grupos ISH certificados.

Manufactureros clave (downstream) de China, el segundo mayor importador de aceite de palma del mundo, ocuparon un lugar destacado en RT2024. En los últimos años, las políticas emergentes en China han orientado a los proveedores hacia la adopción de prácticas sostenibles de abastecimiento de aceite de palma, lo que ha dado lugar a una demanda de productos de aceite de palma más sostenibles en el mercado chino. En noviembre, una de las cinco principales empresas lácteas del mundo, Inner Mongolia Yili Industrial Group (Yili Group), y Yihai Kerry, el principal comerciante de aceite de palma en China, encabezaron el primer envío de RSPO CSPO al país. El primer tramo involucra 750 toneladas de CSPO, certificadas bajo el modelo de cadena de suministro de identidad preservada (IP), la cual mantiene una única fuente certificada identificable que se mantiene separada del aceite de palma ordinario en toda la cadena de suministro.

Además de confirmar su compromiso de abastecerse de productos CSPO en China, durante el RT2024, Yili Group firmó un acuerdo con Yihai Kerry y dos acuerdos adicionales de adquisición sostenible con los principales comerciantes internacionales, Bunge y Cargill, lo que demuestra su propósito de construir una cadena de valor ecológica mundial para el aceite de palma.

La conferencia también contó con los Premios a la Excelencia de la RSPO, espacio en el que la organización nominó a quince miembros por sus destacadas contribuciones a la industria de aceite de palma sostenible. Los ganadores fueron: World Association of Zoos and Accreditation por Innovación; Hacienda La Cabaña S.A por Liderazgo en Conservación; Sustainable Palm OIl Production (ThaChana-Chaiya) Community Enterprise por Impacto en Pequeños Agricultores; Ferrero Trading Luxembourg S.A and Chester Zoo por Comunicación para el Bien y Proctor and Gamble por Responsabilidad Compartida. Obtenga más información sobre los ganadores, los nominados y sus iniciativas galardonadas aquí.

Para más información sobre nuestro trabajo e impactos, ver los aspectos más destacados de la RSPO Impact aquí.

About RSPO: Acerca de la RSPO: La Mesa Redonda en Aceite de Palma Sostenible (RSPO) es una asociación mundial para hacer que el aceite de palma sea sostenible. Formada en 2004, la RSPO es una organización sin fines de lucro de múltiples partes interesadas que une a miembros de toda la cadena de valor del aceite de palma, incluidos productores, procesadores y comerciantes de aceite de palma, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversores, organizaciones no gubernamentales (ONG) de conservación del medio ambiente o la naturaleza y ONG sociales o de desarrollo.

Como asociación para el progreso y el impacto positivo, la RSPO facilita el cambio global para hacer que la producción y el consumo de aceite de palma sean sostenibles. Para inspirar el cambio, comunicamos los beneficios ambientales y sociales. Para avanzar, catalizamos la colaboración. Para proporcionar seguridad, establecemos estándares de certificación.

La RSPO está registrada como una asociación internacional en Zúrich, Suiza, con oficinas principales en Malasia e Indonesia, y oficinas en China, Colombia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos

