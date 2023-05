Corvia Medical publica los resultados que confirman el beneficio para pacientes con insuficiencia cardiaca

(Información remitida por la empresa firmante)

- Corvia Medical publica los resultados del ensayo clínico de dos años que confirman el beneficio sostenido y la seguridad de su derivación auricular en pacientes con insuficiencia cardiaca

El primer ensayo controlado aleatorizado de fase III de terapia de derivación auricular muestra un beneficio continuo

TEWKSBURY, Mass., 22 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc, una empresa dedicada a transformar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, anunció hoy los resultados de dos años de su ensayo clínico aleatorizado REDUCE LAP-HF II que confirman la seguridad y la eficacia sostenida de la derivación auricular Corvia® en pacientes con insuficiencia cardíaca adecuadamente seleccionados con fracción de eyección preservada (HFpEF) o levemente reducida (HFmrEF). Los resultados presentados hoy en la conferencia Heart Failure 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en Praga, República Checa, confirmaron que los pacientes que experimentaron un beneficio clínico al año continúan beneficiándose a los dos años.

"Los resultados de dos años de REDUCE LAP-HF II demuestran la seguridad a largo plazo de la derivación auricular Corvia y respaldan lo que observamos al año, que, en pacientes adecuadamente seleccionados, la derivación auricular parece tener un beneficio clínico duradero en la reducción de fallos en los eventos", comentó Finn Gustafsson, MD, profesor de cardiología de la Universidad de Copenhague. "Este es el primer dato aleatorizado a largo plazo disponible para cualquier dispositivo de derivación auricular, y continúa sugiriendo que los pacientes con insuficiencia cardíaca con una función vascular pulmonar más normal son los más adecuados para la derivación auricular".

REDUCE LAP-HF II es el primer ensayo de fase III del mundo para evaluar la seguridad y la eficacia de una derivación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. El estudio de 626 pacientes identificó previamente un grupo de respuesta, que representa la mitad de todos los participantes del estudio, que experimentó una reducción significativa de los eventos de insuficiencia cardíaca y una mejora en la calidad de vida al año. Es importante destacar que el beneficio se mantuvo en este grupo en la marca de dos años. Los pacientes con la derivación auricular Corvia, que se implanta entre las aurículas izquierda y derecha, mostraron una reducción significativa del 50% en la tasa de eventos de IC y una mejora sostenida en la calidad de vida en comparación con el control simulado, con una mejora del 42% mayor en Kansas City Puntuación resumida general del Cuestionario de cardiomiopatía (KCCQ).

"Los resultados de 24 meses del ensayo REDUCE LAP-HF II proporcionan una mayor garantía de la seguridad y eficacia de la derivación auricular Corvia", destacó Sanjiv Shah, MD, de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y coinvestigador principal del ensayo. "A medida que los ensayos mundiales en curso continúan aumentando nuestro conocimiento sobre la derivación auricular, sigo siendo optimista de que este dispositivo tiene el potencial de brindar beneficios significativos a largo plazo a una gran proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca".

"Estamos entusiasmados con los resultados de dos años en el grupo de respuesta, ya que brindan evidencia sólida de que hemos identificado con éxito a los pacientes con insuficiencia cardíaca que se beneficiarán más de la derivación auricular", explicó Jan Komtebedde, director médico de Corvia Medical. "Actualmente estamos reclutando pacientes para el estudio RESPONDER-HF, un ensayo de confirmación, aleatorizado y con control simulado en hasta 60 centros de Estados Unidos, Europa y Australia. Creemos que los resultados de este ensayo proporcionarán la evidencia adicional necesaria para hacer que la terapia esté disponible para una población de pacientes más amplia".

Acerca de la insuficiencia cardíaca (IC) y la derivación auricular Corvia

Más de 26 millones de personas en todo el mundo tienen IC, y la mayoría tiene HFpEF, lo que la convierte en la mayor necesidad clínica insatisfecha en medicina cardiovascular. La derivación auricular Corvia está diseñada para reducir la presión auricular izquierda (LAP) elevada, el factor principal que contribuye a los síntomas de insuficiencia cardíaca en pacientes con ICFEc, creando un pasaje entre las aurículas izquierda y derecha, reduciendo los eventos de insuficiencia cardíaca y mejorando la calidad de vida.

Acerca de Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. está revolucionando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a través de nuevos dispositivos cardiovasculares transcatéter. Fundada en 2009 y con sede en Tewksbury, MA, Corvia se dedica a transformar el estándar de atención para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo que permite a los pacientes recuperar sus vidas. La derivación auricular Corvia recibió la designación de dispositivo innovador de la FDA en 2019. De propiedad privada, la empresa cuenta con el respaldo de Third Rock Ventures, General Catalyst Partners, AccelMed, Lumira Ventures, Edwards Lifesciences y un inversor estratégico no revelado. Visite https://corviamedical.com/.

Para más información sobre la elegibilidad del estudio RESPONDER-HF, visite https://treatmyheartfailure.com.

