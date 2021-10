DarwinHealth anuncia colaboración científica con Prelude Therapeutics en oncología (2)

- DarwinHealth anuncia colaboración científica con Prelude Therapeutics para desarrollar nuevos biomarcadores para múltiples candidatos a oncología

NUEVA YORK, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- DarwinHealth, Inc. ha anunciado hoy una colaboración de investigación científica que emplea sus Estrategias de enriquecimiento de biomarcadores para ensayos (plataforma BEST) para dilucidar biomarcadores novedosos que guíen las trayectorias de traslación de múltiples moléculas oncológicas que está desarrollando Prelude Therapeutics.

Bajo la colaboración, DarwinHealth utilizará sus algoritmos patentados, cuantitativos, basados en biología de sistemas, tecnologías aprobadas por CLIA y enfoques validados centrados en las proteínas Master Regulator (MR) y los puntos de control tumoral para identificar nuevos biomarcadores basados en proteínas que agregarán una precisión significativa a Selección de cohortes de pacientes para ensayos clínicos que se realizarán a discreción de Prelude en tumores hematológicos y sólidos.

"El objetivo de esta colaboración centrada en biomarcadores", explicó el profesor Andrea Califano, profesor y director de Clyde and Helen Wu, Departamento de Biología de Sistemas, Universidad de Columbia y cofundador de DarwinHealth, "es evaluar y caracterizar los mecanismos generales y específicos de los tumores de acción de las moléculas de la tubería de Prelude en un intento de identificar nuevos biomarcadores que puedan alinear estos agentes con cohortes de pacientes que responden. Además, la colaboración caracterizará mecánicamente las oportunidades terapéuticas potenciales para las moléculas de la tubería de Prelude que se dirigen a varias vías oncogénicas a través de múltiples neoplasias hematológicas y subtipos de tumores sólidos , según lo seleccionado por Prelude Therapeutics. El estudio aprovechará el algoritmo VIPER para caracterizar la actividad de estos diversos compuestos contra los módulos proteicos del Master Regulator (MR) clave (puntos de control de tumores) necesarios para la viabilidad del tumor específico de subtipo".

"La iniciativa BEST proporcionará información precisa y procesable específica de compuestos y tumores para evaluar el potencial de las moléculas de tubería de Prelude para invertir la actividad de los puntos de control de tumores específicos de subtipos", explicó el doctor Mariano Alvarez, director científico de DarwinHealth. "El propósito de tales estudios es generar una gama de alineaciones de compuestos/ subtipos tumorale / biomarcadores validados que representen hojas de ruta basadas en evidencias y mecanismos para el desarrollo de biomarcadores y la selección de pacientes para acelerar potencialmente los estudios clínicos".

Como parte de la iniciativa BEST, DarwinHealth proporcionará una lectura completa del valor clínico potencial de moléculas seleccionadas de Prelude en un espectro de tipos de tumores. Mediante modelos cuantitativos y vías de traducción centradas en biomarcadores, DarwinHealth también ayudará en el diseño de estudios de validación in vivo para aprovechar oportunidades clave que pueden no ser evidentes con las tecnologías convencionales.

"La colaboración BEST aborda una de las necesidades críticas insatisfechas de los espacios biotecnológicos y biofarmacéuticos centrados en el descubrimiento de fármacos contra el cáncer, es decir, el desarrollo de biomarcadores altamente predictivos de la respuesta clínica a compuestos cuya eficacia final puede ser el resultado de un rango incompletamente descifrable de ambos en - y efectos de medicamentos fuera del objetivo dirigidos a múltiples objetivos de los programas regulatorios que subyacen a las dependencias del cáncer", señaló el doctor Gideon Bosker, consejero delegado y cofundador de DarwinHealth. "Estas incertidumbres se prestan a extender el concepto de biomarcadores más allá del objetivo principal (es decir, de alta afinidad) de un fármaco, a clasificadores de proteínas múltiples identificados por nuestras metodologías integrativas computacionales y experimentales".

En particular, DarwinHealth for Multiple Myeloma ha informado previamente sobre clasificadores de múltiples proteínas novedosos identificados por la plataforma BEST (N Engl J Med 2019; 381: 727-38. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455) y DLBCL (British Journal of Hematology; 02 de agosto de 2021, https://doi.org/10.1111/bjh.17730).

Estas tecnologías son ideales para identificar alineaciones mecánicas entre candidatos a fármacos y pacientes con cáncer basándose en la capacidad de los fármacos para inactivar las proteínas MR específicas del paciente que son necesarias para el mantenimiento del estado tumoral. Es importante destacar que estos descubrimientos pueden madurar rápidamente a pruebas clínicas en humanos y desarrollo comercial de precisión, impulsadas por biomarcadores.

Acerca de DarwinHealth, Inc.

DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine es una empresa centrada en la biotecnología de fronteras del cáncer, cofundada por el consejero delegado Gideon Bosker, MD, y el profesor Andrea Califano, Clyde y Helen Wu Profesora de Biología de Sistemas Químicos y presidenta del Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Columbia. La tecnología de la compañía fue desarrollada por el laboratorio de Califano en los últimos 14 años y tiene licencia exclusiva de la Universidad de Columbia. La tecnología DarwinHealth se ha desarrollado para identificar alineamientos mecanicistas y dirigidos por biomarcadores procesables y con frecuencia imprevistos a nivel proteómico entre moléculas pequeñas y subtipos de tumores específicos/ cohortes de pacientes y, por lo tanto, se posiciona para acelerar el desarrollo de tuberías de oncología, tanto para moléculas pequeñas como para Vías de desarrollo basadas en inmuno-oncología.

DarwinHealth utiliza algoritmos de biología de sistemas patentados para emparejar prácticamente todos los pacientes de cáncer con los medicamentos y combinaciones de medicamentos que son más propensos a producir un resultado exitoso del tratamiento. "Por el contrario, estos mismos algoritmos también pueden priorizar los fármacos en investigación y las combinaciones compuestas de potencial desconocido frente a un espectro completo de malignidades humanas, así como nuevos objetivos de cáncer", explicó el doctor Bosker, "que los convierten en inestimables para las compañías farmacéuticas que buscan optimizar sus carteras de compuestos y descubrir objetivos de cáncer nuevos, mecanísticamente procesables y tumores compuestos".

La declaración de misión de DarwinHealth es implementar nuevas tecnologías arraigadas en la biología de sistemas para mejorar los resultados clínicos del tratamiento del cáncer. Su tecnología central, el algoritmo VIPER, puede identificar módulos estrechamente unidos de proteínas reguladoras maestras que representan una nueva clase de dianas terapéuticas procesables en el cáncer. La metodología se aplica a lo largo de dos ejes complementarios: en primer lugar, las tecnologías de DarwinHealth apoyan la identificación y validación sistemática de objetivos farmacológicos en un estado más fundamental y profundo de la lógica regulatoria de la célula cancerosa para que nosotros y nuestros socios científicos podamos explotar la acción de próxima generación basada en dependencias y mecanismos tumorales fundamentales y más universales. En segundo lugar, desde una perspectiva de desarrollo y descubrimiento de fármacos, las mismas tecnologías son capaces de identificar objetivos novedosos potencialmente candidatos a fármacos basados en reguladores maestros y moduladores ascendentes de esos objetivos. Aquí es donde el enfoque oncotectural de DarwinHealth, con su énfasis en elucidar y orientar los puntos de control tumorales, proporciona sus soluciones más importantes y hojas de ruta de reposicionamiento para avanzar en el descubrimiento de fármacos contra el cáncer centrados en la precisión y la terapia.

Los métodos patentados y basados en medicina de precisión empleados por DarwinHealth están respaldados por un profundo cuerpo de literatura científica escrita por su liderazgo científico, incluyendo el director científico de DarwinHealth, Mariano Álvarez, PhD, quien co-desarrolló la infraestructura computacional crítica de la compañía. Estas estrategias patentadas aprovechan la capacidad de realizar ingeniería inversa y analizar la lógica reguladora y de señalización de todo el genoma de la célula cancerosa, mediante la integración de datos de ensayos en silicio, in vitro e in vivo. Esto proporciona una plataforma de caracterización y descubrimiento de fármacos totalmente integrada diseñada para dilucidar, acelerar y validar trayectorias de desarrollo precisas para activos farmacéuticos, para que se pueda realizar todo su potencial clínico y comercial. Para obtener más información, visite: www.DarwinHealth.com.

Acerca de Prelude Therapeutics

Prelude Therapeutics es una empresa de oncología de precisión en etapa clínica que desarrolla fármacos candidatos innovadores que se dirigen a las vías críticas de las células cancerosas. Los principales productos candidatos de la empresa están diseñados para ser inhibidores orales, potentes y selectivos de PRMT5. El primer candidato clínico de Prelude, PRT543, se encuentra en fase 1 de desarrollo para tumores sólidos avanzados y cánceres mieloides seleccionados. Prelude también avanza PRT811, un segundo inhibidor de PRMT5 optimizado para una alta exposición cerebral, en un ensayo clínico de fase 1 que incluye el glioblastoma multiforme (GBM). La cartera de la empresa también incluye su tercer candidato clínico, PRT1419, un inhibidor de MCL1 disponible por vía oral en el desarrollo de Fase 1 para pacientes con neoplasias hematológicas en recaída/ refractarias, y sus dos candidatos preclínicos más avanzados, PRT2527, un inhibidor de CDK9, y PRT-SCA2, un degradador de proteínas SMARCA2.

Nota de precaución de Prelude Therapeutics con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, que incluyen, entre otros, descubrimiento anticipado, actividades de desarrollo preclínico y clínico, tiempo de disponibilidad y anuncios de resultados clínicos, el momento de la porción de expansión para su ensayo clínico de Fase 1 para PRT543 y PRT811, el momento de las actividades relacionadas con IND para PRT2527 y los beneficios potenciales de los productos candidatos y la plataforma de la Compañía. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones a futuro. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, la Compañía no puede garantizar eventos, resultados, acciones, niveles de actividad, desempeño o logros futuros, y el momento y los resultados del desarrollo de la biotecnología y la posible aprobación regulatoria son inherentes incierto. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que las actividades o resultados reales de la Compañía difieran significativamente de los expresados en cualquier declaración prospectiva, incluidos los riesgos e incertidumbres relacionados con la capacidad de la Compañía para promover sus productos candidatos, el recibo y tiempo de posibles designaciones regulatorias, aprobaciones y comercialización de productos candidatos, el impacto de la pandemia COVID-19 en el negocio de la Compañía, los sitios de ensayos clínicos, la cadena de suministro y las instalaciones de fabricación, la capacidad de la Compañía para mantener y reconocer los beneficios de ciertas designaciones recibidas por candidatos de productos, el momento y los resultados de los ensayos preclínicos y clínicos, la capacidad de la Compañía para financiar actividades de desarrollo y lograr los objetivos de desarrollo, la capacidad de la Compañía para proteger la propiedad intelectual y otros riesgos e incertidumbres descritos bajo el título "Factores de riesgo" en los documentos de la Compañía archivos de vez en cuando con el Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente.

