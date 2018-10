COMUNICADO: Día Europeo de Concienciación sobre las Valvulopatías: los nuevos datos indican una escasa concienciación (2)

Publicado 06/09/2018 10:11:51 CET

Existe una necesidad urgente de una mayor sensibilización entre pacientes y médicos sobre las valvulopatías y sus tratamientos eficaces para poder garantizar que la población esté completamente informada y pueda comprender sus síntomas para referirlos a su médico. El tratamiento básico consiste en una sustitución de la válvula cardíaca, ya sea mediante cirugía a corazón abierto o con un procedimiento mínimamente invasivo como una implantación de válvula aórtica transcatéter (IVAT). El tratamiento puede aliviar los síntomas y prolongar la esperanza de vida de un paciente, así como mejorar su salud y calidad de vida.[9]

Usar el estetoscopio para auscultar el corazón es una de las medidas más sencillas que los médicos pueden adoptar para obtener un diagnóstico. La puesta en práctica de revisiones regulares de salud coronaria para detectar valvulopatías después de cumplir 65 años incrementaría las revisiones con estetoscopio periódicas, facilitando así un diagnóstico temprano de las valvulopatías. Y esto resulta primordial para mejorar los resultados.

Acerca de las valvulopatías

Valvulopatía es el nombre que se le da a cualquier fallo o anormalidad de al menos una de las cuatro válvulas cardíacas y que afecta al flujo sanguíneo que pasa por el corazón. La enfermedad se suele originar por desgaste, enfermedad o daños en una o varias válvulas cardíacas.[10]

Acerca de la estenosis aórtica

La estenosis aórtica, una forma de valvulopatía, se debe normalmente a una degeneración o un endurecimiento (calcificación) de la válvula aórtica relacionados con el envejecimiento, que generan un estrechamiento (estenosis) o cambios progresivos que comprometen el funcionamiento de la válvula y afectan al flujo sanguíneo normal que pasa por el corazón. [11]

Acerca de la encuesta

En 2015, se llevó a cabo una encuesta de conocimiento de salud coronaria entre personas mayores de 65 años de toda Europa. La encuesta tenía como objeto evaluar los niveles de concienciación y preocupación respecto a las valvulopatías entre la población general mayor de 60 años. El objetivo de la encuesta más reciente ha sido evaluar si había cambiado la sensibilización y conocimiento entre la población mayor de 60 años en general respecto a diferentes enfermedades, entre las que se incluían las valvulopatías, para lo cual se encuestó a 12 820 personas mayores de 60 años de 11 países europeos, a saber, Francia, Alemania, Italia, España, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega, Irlanda y el Reino Unido. La encuesta la ha financiado Edwards Lifesciences.

Acerca del Día Europeo de Concienciación sobre las Valvulopatías

El primer Día Europeo de Concienciación sobre las Valvulopatías que se celebra el 8 de septiembre de 2018 tiene como tema "El poder del envejecimiento positivo" con el objetivo de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de las valvulopatías en Europa. Aspira a hacerlo a través de su "Plan de Acción 4A" que exige una mayor concienciación, la realización de chequeos anuales con estetoscopio, directrices nacionales sobre valvulopatías y acceso igualitario a los tratamientos El proyecto está financiado por un grupo de sociedades de atención a los pacientes entre las que se incluyen Alliance du Coeur en Francia, Cuore Italia en Italia, Heart Valve Voice en el Reino Unido, AEPOVAC en España, Croi en Irlanda y Hart Volgers en los Países Bajos.

