COMUNICADO: Dionisio Gutiérrez entrevista al expresidente colombiano César Gaviria

Publicado 11/10/2018 22:01:31 CET

CIUDAD DE GUATEMALA, 11 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- La noche del miércoles 10 de octubre, a través del programa, "Razón de Estado", Dionisio Gutiérrez entrevistó a César Gaviria, presidente de Colombia (1990-1994) y secretario general de la OEA (1994-2004).

https://mma.prnewswire.com/media/767909/Dionisio_Gutierrez_con_Cesar_Gaviria.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/767909/Dionisio_Gutierrez_con_Cesar_Gaviria.jpg]

Gaviria explicó el entorno complejo que enfrentó durante su gestión como presidente de Colombia; en especial, el combate a los cárteles de la droga y la debilidad institucional del Estado colombiano en las décadas 80 y 90. Para superar la crisis que vivió su país, indicó que fue fundamental el liderazgo de las élites: "Los políticos de Colombia han estado dispuestos a tomar riesgos y los periodistas también; eso no sucede en otras partes del mundo. Si se quiere enfrentar con éxito los problemas de un país, se necesita que mucha gente se llene de coraje y decida hacer las cosas."

Además, Gaviria habló sobre lo importante que es la autonomía de la justicia para el desarrollo de cualquier país: "Es importante separar los poderes; la justicia necesita autonomía para actuar. En Colombia nos enfocamos en fortalecer la justicia pues la corrupción tiene que ser sancionada severamente. No se puede dejar que el poder político menoscabe a la justicia, los dirigentes y los presidentes tienen la obligación de defenderla."

Sin embargo, recalcó la necesidad de no circunscribirse a un solo tema al momento de proponer un proyecto político: "Es muy importante construir un proyecto político que no se reduzca a la lucha contra la corrupción, pues esto termina en un colapso del sistema político que no es reemplazado por nada. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por promover políticas integrales que prioricen a los ciudadanos."

Mensaje para el Presidente de GuatemalaDurante el segmento editorial del programa, Dionisio Gutiérrez envió un mensaje al presidente Jimmy Morales, a quien considera el mandatario peor aconsejado de la democracia: "Señor presidente, usted es una víctima más del subdesarrollo político que nos castiga. Usted no estaba preparado para gobernar. Pero usted llegó al poder sin proyecto, sin equipo y sin ideas. Ganar así una elección es una misión suicida. (...) Sin embargo la gente olvida que votamos por usted para evitar que llegara, por segunda vez, uno de los grupos políticos delincuentes que más daño han causado a Guatemala."

Vea el programa completo en el siguiente enlace: https://www.fundacionlibertad.com/articulo/razon-de-estado-somos-esclavos-del-subdesarrollo-politico [https://www.fundacionlibertad.com/articulo/razon-de-estado-somos-esclavos-del-subdesarrollo-politico]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/767909/Dionisio_Gutierrez_con_Cesar_Gaviria.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/767909/Dionisio_Gutierrez_con_Cesar_Gaviria.jpg]

CONTACTO: Para más información, escribir acontacto@fundacionlibertad.com